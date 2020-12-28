Фотографии из поездок по Великобритании в 50-е и 60-е годы

Аллан Хейлстоун опубликовал свою фотоколлекцию на сайте Flickr. "Путешествовать по Британии тогда было немного медленнее и дешевле, чем сегодня. Поезда редко ходили вовремя, а паровозам требовалось пять минут, чтобы набрать скорость чуть больше, чем темп ходьбы, - рассказал он. - Самое большое изменение? Тогда люди на улице не держали в руках мобильные телефоны и не пили кофе из ужасных бумажных стаканчиков!"
Было - стало: мост Тайн в Ньюкасле, 1960 г. - наши дни
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Было - стало: Хай-стрит и Вестгейт в Кентербери, Кент, 4 августа 1958 года - наши дни
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Ливерпуль, 6 мая 1960 года. На заднем плане - вход в туннель Мерси (также называемый туннелем Куинсуэй), соединяющий Ливерпуль и Биркенхед
Ливерпуль, Мерси и Биркенхед с высоты птичьего полета. Снимок сделан во время перелета из Ливерпуля на остров Мэн 18 июня 1959 года
Посетительницы в Честерских галереях у входов в магазины, Честер, 7 мая 1960 года. Честерские галереи - уникальная достопримечательность города
Новые Доки в порту Саутгемптона, 16 августа 1959 года. Судно на переднем плане - SS Nevasa, которым в то время управляла британско-индийская компания Steam Navigation Company
Самолет British European Airways Vickers Viscount на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Бирмингема, рейс до Парижа. 25 августа 1955 года
Ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона 5 мая 1960 года - в то время он был известен как аэропорт Спика
Было - стало: О'Коннелл-стрит в Дублине, на заднем плане - 41-метровая колонна Нельсона, 31 января 1959 года - наши дни
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Самолет British European Airways на взлетно-посадочной полосе, остров Барра, Внешние Гебридские острова, 14 марта 1964 года
Вид из Каслбей на острове Барра в марте 1964 года. Каслбей - главная деревня на острове, где расположен паромный терминал
Было - стало: Арка в здании совета под названием Stonebow. Линкольн, 27 июля 1959 года - наши дни
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Юные подружки гуляют на пляже в Блэкпуле, апрель 1957 года. На заднем плане - аттракцион "американские горки", который открылся здесь в 1923 году и работает до сих пор
Любители острых ощущений на аттракционе на Blackpool Pleasure Beach, апрель 1957 года. Парк развлечений был основан в 1896 году
Железнодорожный вокзал Rye в Восточном Суссексе, 5 августа 1958 года. Справа вдалеке видна ветряная мельница
Источник: — переведено специально для fishki.net
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