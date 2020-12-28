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Фотографии из поездок по Великобритании в 50-е и 60-е годы

Фотографии из поездок по Великобритании в 50-е и 60-е годы (22 фото + 4 тянучки)

Автор:
28 декабря 2020 14:37
Сообщество : Путешествия
Метки: было и стало   великобритания   город   города и страны   городские пейзажи   старые фотографии   черно-белые фотографии   
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Всегда интересно окунуться в прошлое и представить, как тогда жили люди, как выглядели города и страны. К счастью, если речь идет о недавнем прошлом, у нас есть свидетельства очевидцев и старые черно-белые фотографии. Вот, например, большая коллекция снимков, которые сделал британец Аллан Хейлстоун, путешествуя по своей стране с 1954 по 1966 годы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и стало   великобритания   город   города и страны   городские пейзажи   старые фотографии   черно-белые фотографии   
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