Фотографии из поездок по Великобритании в 50-е и 60-е годы

Снимки Аллана, который тогда был студентом колледжа и много путешествовал по Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсу, дают потрясающее представление о послевоенной жизни Великобритании и о том, как она выглядела, вплоть до мелочей - от моды (люди тогда любили выглядеть шикарно) до транспорта (медленно, но романтично) и от пляжного отдыха (дизайн шезлонгов не сильно изменился) до исторических памятников (есть редкая фотография реставрационных работ в Стоунхендже).



Аллан Хейлстоун опубликовал свою фотоколлекцию на сайте Flickr. "Путешествовать по Британии тогда было немного медленнее и дешевле, чем сегодня. Поезда редко ходили вовремя, а паровозам требовалось пять минут, чтобы набрать скорость чуть больше, чем темп ходьбы, - рассказал он. - Самое большое изменение? Тогда люди на улице не держали в руках мобильные телефоны и не пили кофе из ужасных бумажных стаканчиков!"