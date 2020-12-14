Суровая жизнь в Гренландии, архивные снимки 1888-1907 гг

Гренландия была неизвестна европейцам до 10 века, пока туда не добрались исландские викинги. Прямые предки современных инуитов-гренландцев прибыли туда с северо-запада примерно в 1200 году. Поселения викингов на юго-западном побережье в конечном итоге исчезли примерно через 450 лет. Инуиты же выжили и закрепились на острове, приспособившись к его суровому климату, и были единственными людьми, населявшими Гренландию в течение нескольких сотен лет.



Тем не менее, на эту территорию продолжало претендовать Датско-норвежское королевство, и после нескольких столетий отсутствия контактов между гренландцами-викингами и скандинавской родиной возникли опасения, что обитатели острова снова впали в язычество, поэтому в 1721 году туда была отправлена ​​миссионерская экспедиция для восстановления христианства.



Однако ни одного потомка скандинавских викингов там не нашлось, и поэтому Датско-Норвежская уния приступила к крещению местных гренландцев-инуитов и развитию торговых колоний вдоль побережья (в рамках своих устремлений в качестве колониальной державы). Были сохранены колониальные привилегии, такие как торговая монополия.



К 1911 году население Гренландии составляло около 14000 человек, живших в основном на южном побережье. Почти все они были христианами благодаря миссионерским усилиям моравских жителей и особенно Ханса Эгеде, лютеранского миссионера, известного под именем "Апостол Гренландии".