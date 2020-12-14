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Суровая жизнь в Гренландии, архивные снимки 1888-1907 гг

Суровая жизнь в Гренландии, архивные снимки 1888-1907 гг (25 фото)

Автор:
14 декабря 2020 12:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: архивные фото   гренландия   природа   природа севера   старые фотографии   черно-белые фотографии   
709
25
Снимки, сделанные в 1888-1907 гг. датским врачом и фотографом Краббе, в основном посвящены образу жизни гренландских инуитов и других обитателей арктического острова.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архивные фото   гренландия   природа   природа севера   старые фотографии   черно-белые фотографии   
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2  комментария
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Matthew Hopkins Полчаса назад
Между прочим Рогозин сегодня запустил "Ангару", а срача на эту тему на Фишках нет. Что за херня такая?!
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Kost Час назад
"возникли опасения, что обитатели острова снова впали в язычество", - что же этих "гуманных" европейцев так корежит иноверство
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