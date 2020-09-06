Каша из флоэмы: русское народное блюдо, которое я не смог себя заставить даже попробовать

А сегодня ж у меня, дорогие друзья и не очень, замечательный рецепт для всех любителей старины. Настоящая русская кухня, как она есть — жестокая и беспощадная.
Французская булка с натуральным, свежезаваренным кофием, намазанная таким же натуральным сливочным маслом, политая медком, да закушенная другими какими органическими, безо всяких пестицидов и ГМО деликатесами, была, несомненно, хороша, но русскому человеку быстро надоедала.
Французская булка с натуральным, свежезаваренным кофием, намазанная таким же натуральным сливочным маслом, политая медком, да закушенная другими какими органическими, безо всяких пестицидов и ГМО деликатесами, была, несомненно, хороша, но русскому человеку быстро надоедала.
Это всякие баре с барчатами да барынями могли давиться день от дня белым хлебом, закусывая квашеным ананасом и заедая все это щами, варенными французским поваром по всем правилам тогдашней высокой кухни.
А русский крестьянин знал: существует масса гораздо боле вкусных вещей. Щи из серого крошева, безо всякой там зажарки, в скоромные дни сдобренные салом. Хлеб черный, со всякими разными травяными добавками для вкусу и чтобы не потолстеть. Лебеда по весне, да еще с крапивою!
Или вот — березовая каша по зиме…
Признаться честно, я долго думал, что «березовая каша» — выражение, которое используется только в переносном смысле, когда говорят о наказании розгами. И был очень удивлен, когда узнал, что березовую кашу на самом деле варили.
А русский крестьянин знал: существует масса гораздо боле вкусных вещей. Щи из серого крошева, безо всякой там зажарки, в скоромные дни сдобренные салом. Хлеб черный, со всякими разными травяными добавками для вкусу и чтобы не потолстеть. Лебеда по весне, да еще с крапивою!
Или вот — березовая каша по зиме…
Признаться честно, я долго думал, что «березовая каша» — выражение, которое используется только в переносном смысле, когда говорят о наказании розгами. И был очень удивлен, когда узнал, что березовую кашу на самом деле варили.
Знаете, как?
Из слоя древесины, который лежит прямо под корой и, собственно, сам корой является. Только еще не огрубевшей, а мягкой, нежной. В некоторых источниках его называют «заболонь», официальное же, биологическое так сказать название — флоэма.
Употребляли, кстати, не только березовую флоэму. Мне встречались упоминания о липовой и даже сосновой. Липовую отваривали и отбивали, а потом ели (или отбивали и отваривали). Сосновую варили в нескольких водах, чтобы убрать смолы, потом — ели., или сушили, после чего добавляли в тесто при выпечке хлеба.
Современные «выживальщики», экспериментирующие со всевозможными «голодными» рецептами крестьянского быта сейчас эти блюда частенько реконструируют, но восторга они у них не вызывают.
-Выжить на таком проблематично, — говорят.
Из слоя древесины, который лежит прямо под корой и, собственно, сам корой является. Только еще не огрубевшей, а мягкой, нежной. В некоторых источниках его называют «заболонь», официальное же, биологическое так сказать название — флоэма.
Употребляли, кстати, не только березовую флоэму. Мне встречались упоминания о липовой и даже сосновой. Липовую отваривали и отбивали, а потом ели (или отбивали и отваривали). Сосновую варили в нескольких водах, чтобы убрать смолы, потом — ели., или сушили, после чего добавляли в тесто при выпечке хлеба.
Современные «выживальщики», экспериментирующие со всевозможными «голодными» рецептами крестьянского быта сейчас эти блюда частенько реконструируют, но восторга они у них не вызывают.
-Выжить на таком проблематично, — говорят.
Если захотите попробовать, то рецепт вот:
Надерите мягкой флоэмы, замочите ее на несколько часов — так, чтобы она полностью пропиталась водой. После чего отварите до того момента, пока она не станет напоминать…нечто желеобразное. Или слизнеобразное (по мне, именно слизнеобразное все-таки ближе к этому определению).
Подсолите (не особо разбрасываясь солью, соль надо покупать, а вам еще оброк барину платить да всякие налоги с податями).
У вас на столе исконно посконное блюдо русского крестьянина. Многими оно употреблялось гораздо чаще, чем мясо и уж точно чаще, чем французские булки, ставшие символом былого благоденствия.
Когда сварите — расскажите, как впечатление. Сам не варил, меня угощали, и я, честно признаюсь, не смог себя заставить даже попробовать эту кашу (желудок уже не луженый).
Приятного аппетита!
Надерите мягкой флоэмы, замочите ее на несколько часов — так, чтобы она полностью пропиталась водой. После чего отварите до того момента, пока она не станет напоминать…нечто желеобразное. Или слизнеобразное (по мне, именно слизнеобразное все-таки ближе к этому определению).
Подсолите (не особо разбрасываясь солью, соль надо покупать, а вам еще оброк барину платить да всякие налоги с податями).
У вас на столе исконно посконное блюдо русского крестьянина. Многими оно употреблялось гораздо чаще, чем мясо и уж точно чаще, чем французские булки, ставшие символом былого благоденствия.
Когда сварите — расскажите, как впечатление. Сам не варил, меня угощали, и я, честно признаюсь, не смог себя заставить даже попробовать эту кашу (желудок уже не луженый).
Приятного аппетита!
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