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Каша из флоэмы: русское народное блюдо, которое я не смог себя заставить даже попробовать

Каша из флоэмы: русское народное блюдо, которое я не смог себя заставить даже попробовать (4 фото)

Автор:
06 сентября 2020 18:47
Метки: Россия которую они потеряли   история   крестьянская еда   
1794
4
А сегодня ж у меня, дорогие друзья и не очень, замечательный рецепт для всех любителей старины. Настоящая русская кухня, как она есть — жестокая и беспощадная.
Французская булка с натуральным, свежезаваренным кофием, намазанная таким же натуральным сливочным маслом, политая медком, да закушенная другими какими органическими, безо всяких пестицидов и ГМО деликатесами, была, несомненно, хороша, но русскому человеку быстро надоедала.

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Метки: Россия которую они потеряли   история   крестьянская еда   
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19  комментариев
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59k
Максим 2 часа назад
Ага а потом нам расскажут, как хорошо жили люди при Николае 2 пока клятые большевики не потащили их в города образование получать)
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7k
HUBLOT Час назад
Хороший пост, нас готовят к очередному рывку и прорыву.
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573k
XoCTeJI Час назад
Пост писал Безруков))
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7k
Sherion Час назад
Каша из топора
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284
Максим 2 часа назад
Чисто ради собственного интереса: господа большевики тут частенько рисуют просто ужасающую картину повального голода и бедствия русской деревни при царе. Зная не по наслышке распорядок дня обычного русского крестьянина и уровень физических нагрузок хочу спросить: как при таком "постоянном" как вы тут говорите рационе деревня умудрилась не вымереть при клятых царях под корень? Потому как налупившись каши из березы в поле завалишься в межу через пару часов как пить дать, или же все таки имеет место быть подмена понятий и для красного словца выхвачен факт позажаристей для привлечения внимания пионеров, малохольных и просто дурачков? А на самом деле это рецепт для тяжелых времен - засухи, неурожая или войны?
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7k
Максим Максим Час назад
Баба рожала каждый год...Из 10 детей выживали 3-4. Это больше чем сейчас у 90% семей.
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118k
Игорь Автор поста Максим Час назад
Ну так вот вам статистика начала века. Когда тяжёлые времена были довольно часто.
И да голод в России не когда хлеб не уродиться. Голод в России когда не уродиться лебеда.
Ну так вот вам статистика начала века. Когда тяжёлые времена были довольно часто. И да голод в России не когда хлеб не уродиться. Голод в России когда не уродиться лебеда.
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284
Максим Игорь 46 минут назад
Это статистика смертности от голода? Такие факторы как инфекционные заболевания, отсутствие системы вакцинирования населения, антисанитарные условия и прочее в расчет принимаются? Скорее всего да, тогда причем тут байки про постоянный голод? Вопрос про подмену понятий как улетел в пустоту, так и не возвратился. И если Вы думаете, что когда пришли красножопые деревня преобразилась, то я Вас расстрою, но в 99 процентах деревни до 90 х годов дожили в лучшем случае с медпунктом, в котором кроме ваты и валидола нихрена не было и "медичкой" со средним мед. образованием - не особо скажем большое отличие от практики земских врачей и больниц.
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284
Максим Максим 40 минут назад
Ответ выше. Выживало 3-4? У моего прадеда было шоб не соврать братьев штук 5 и пара - тройка сестер. Никто не помер ни в младенчестве, ни позже от проклятого фантазийного голода. Может просто руки мыли и следили за гигиеной, а может просто работали нормально и с едой было норм? Деликатесов никто не едал, но у работящего крестьянина всегда найдется картоха и краюха хлеба с молоком. Не надо фантазий. При красных деревня вымирали ни в пример быстрее
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118k
Игорь Автор поста Максим 6 минут назад
Это статистика общей смертности. И когда говорите про царизм не забывайте применять термин "недород". Так тогда официально называли голод. Ну а статистика гибели людей В той России от голода, ой простите вам надо говорить от "недорода" в инете есть. Думаю гулом пользоваться умеете. Подывитесь, сколько народу гибло от "недорода" каждый год. Страна большая. Где то лебеда не уродилась. И всё. Беда.
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15k
бат св 2 часа назад
конечно вкусно и питательно:
- По показателю смертности Великая Российская Империя опережала не самую развитую Кайзеровскую Германию сразу вдвое: на тысячу человек рождалось 47 и умирало 30. От четверти до трети рождённых не доживало до второго года жизни, до 5 лет не дотягивало ещё столько же и это в начале ХХ века! В большинстве случаев русские младенцы умирали от поноса (кишечная инфекция, смерть от обезвоживания), причём о смерти младенцев никто особо не горевал: обыденность же. Средняя продолжительности жизни мужчины в центральной России была 29 лет; в тот же период, к примеру, на Украине 33, в Беларуси 37. До сорока доживало 40% центрально-российских жителей.
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14k
crazyvantuz 2 часа назад
волк трясет бородой, пообедал лебедой
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10k
поручик Ржевский crazyvantuz 41 минуту назад
Да не так это...
Трясёт "веган" бородой, пообедал лебедой!
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Каша из флоэмы: русское народное блюдо, которое я не смог себя заставить даже попробовать
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65k
Фома 2 часа назад
Ну так это зима , есть нечего , особенно если затянулась и неурожай был , тут уже чего угодно есть будешь , а вот южнее , во всяких там европах , лягушек , улиток и прочую дребедень ( которые сейчас деликатесы) , что разве не с голодухи ели изначально , ну и все , нужно это тоже деликатесом делать , для тех кто зажрался и подавать в ресторанах по бешеным ценам , главное , чтобы кто-то из гламурных сказал , что это круто и попрёт блюдо в продажи.
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118k
Игорь Автор поста Фома 2 часа назад
Ну если только так. И ещё обязательно с хлебом, который с лебедой.
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55k
Александр Ломовицкий Фома 2 часа назад
Лобстеры изначально были едой бедняков потому как грязь со дна едят да и вообще не пристало джентльмену жрать тараканов водных. А сейчас попробуй лобстера купи
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65k
Фома Игорь 2 часа назад
Именно так и лебеды побольше.
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