Каша из флоэмы: русское народное блюдо, которое я не смог себя заставить даже попробовать

Если захотите попробовать, то рецепт вот:

Надерите мягкой флоэмы, замочите ее на несколько часов — так, чтобы она полностью пропиталась водой. После чего отварите до того момента, пока она не станет напоминать…нечто желеобразное. Или слизнеобразное (по мне, именно слизнеобразное все-таки ближе к этому определению).

Подсолите (не особо разбрасываясь солью, соль надо покупать, а вам еще оброк барину платить да всякие налоги с податями).

У вас на столе исконно посконное блюдо русского крестьянина. Многими оно употреблялось гораздо чаще, чем мясо и уж точно чаще, чем французские булки, ставшие символом былого благоденствия.

Когда сварите — расскажите, как впечатление. Сам не варил, меня угощали, и я, честно признаюсь, не смог себя заставить даже попробовать эту кашу (желудок уже не луженый).

Приятного аппетита!