Чернокожие семьи строят свой город будущего

"Впервые в жизни я чувствовала себя растерянной, не ощущая в себе сил изменить ситуацию, - вспоминает Эшли Скотт о том, как к ней пришла идея собственного города. - Я работала с черным психотерапевтом, и он помог мне понять, что все мы страдаем от расовой травмы, имеем дело с системным расизмом, который слишком глубок, чтобы от него можно былоизбавиться уличными протестами. Мы должны создать собственный стратегический план и мобилизоваться для его исполнения. Это мы и сделали вместе с моим другом, Рени Уолтерсом, предпринимателем и инвестором".