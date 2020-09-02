Чернокожие семьи строят свой город будущего

19 чернокожих семей приобрели 40 гектаров земли в Тумсборо, штат Джорджия, чтобы построить там безопасный город будущего. Главой миссии, получившей название "Инициатива "Свободная Джорджия" стала Эшли Скотт, местный ритейлер и активистка.
"Впервые в жизни я чувствовала себя растерянной, не ощущая в себе сил изменить ситуацию, - вспоминает Эшли Скотт о том, как к ней пришла идея собственного города. - Я работала с черным психотерапевтом, и он помог мне понять, что все мы страдаем от расовой травмы, имеем дело с системным расизмом, который слишком глубок, чтобы от него можно былоизбавиться уличными протестами. Мы должны создать собственный стратегический план и мобилизоваться для его исполнения. Это мы и сделали вместе с моим другом, Рени Уолтерсом, предпринимателем и инвестором".
Вместе Скотт и Уолтерс стали изобретать план действий. "Мы хотели создать место, где черные люди будут чувствовать себя в безопасности и жить спокойно. Мы хотели собрать черную силу и вместе поменять мир к лучшему", - говорит Скотт.
"Мы понимали, что даже в Атланте, где кресло мэра занимает чудесная чернокожая женщина Кейша Лэнс Боттомс, а глава полиции - чернокожая Эрика Шилдз, к черным не всегда относятся, как к людям. Это слишком глубоко, чтобы можно было найти ответы в политике. Они должны были найтись где-то еще".
Скотт и Уолтерс присоединились к группам в фейсбуке, где открыто велось обсуждение идеи строительства городов для чернокожих. "Мне скоро стало ясно, что строительство новых черных городов - это необходимость, поскольку в старых городах в любом случае слишком много глубинных расовых проблем", - говорит Скотт.
Как риэлтор, Скотт часто бывала на заседаниях городского совета, посвященных строительству и планированию. "Успех нового города Стоункрест, здесь же, в Джорджии, вдохновил меня, - говорит Скотт. - Эти наблюдения помогли мне понять, как построить новое сообщество и создать настоящую черную силу".
"Чтобы создать черную силу, нужно благосостояние, - говорит Скотт. - Но оно - в руках государства, которое собирает налоги. Но государством управляет народ. Мы -народ. И мы долдны быть вовлечены в процесс строительства страны, особенно молодежь".
По мнению Скотт, эпоха ненадежности, массовых протестов и пандемии - лучший момент для создания идеального города.
"Мы решили, что сможем починить сломанную систему или начать с чистого листа, - говорит Скотт. - Мы можем создать город, который станет ярким примером перемен, которых хотим мы. Мы хотим своими руками создавать ту жизнь, о которой мы мечтаем для своих семей. И, может быть, если повезет, заложить основы собственного благосостояния, инвестируя в землю и в развитие местного сообщества, построенного в соответствии с нашими ценностями и стремлениями".
Скотт и ее последователи намереваются создать максимально экологичное поселение. Строить предполагается из экологичных материалов, а продукты питания выращивать своими руками внутри сообщества. Создатели нового города намереваются создать благоприятные условия для сотрудничества с женщинами-предпринимателями и обеспечить достаточную площадь жилья для всех. Но главное, как говорят создатели нового города - "здесь черные будут чувствовать себя дома и не будут бояться быть убитыми полицейским".
Сейчас оформление земли в собственность уже закончено, и поселенцы прибыли на место, чтобы приступить к строительству. Самое интересное только предстоит!
Сейчас оформление земли в собственность уже закончено, и поселенцы прибыли на место, чтобы приступить к строительству. Самое интересное только предстоит!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Новый город город будущего здесь будет город-сад инициатива интересно. необычно история черные жизни имеют значение
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А тут они сейчас наймут белых, чтобы им город построили. Там даже замки на двери ставить не надо, будут друг к другу ходить в гости и воровать.
Остальное враньё .
И совместно его разграбить!
С 1880 года в Гарлеме стали обосновываться компактные группы афроамериканцев, в первую очередь, в районе 125-й и 130-й улиц. Массовый приток афроамериканцев в Гарлем начался в 1904 году благодаря деятельности негритянского риелтора Филипа Пейтона. К 1930 году население района стало состоять преимущественно из негров. То бишь они его не строили