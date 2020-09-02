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Чернокожие семьи строят свой город будущего

Чернокожие семьи строят свой город будущего (10 фото)

Автор:
02 сентября 2020 11:23
Сообщество : Истории
Метки: Новый город   город будущего   здесь будет город-сад   инициатива   интересно. необычно   история   черные жизни имеют значение   
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19 чернокожих семей приобрели 40 гектаров земли в Тумсборо, штат Джорджия, чтобы построить там безопасный город будущего. Главой миссии, получившей название "Инициатива "Свободная Джорджия" стала Эшли Скотт, местный ритейлер и активистка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Новый город   город будущего   здесь будет город-сад   инициатива   интересно. необычно   история   черные жизни имеют значение   
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58  комментариев
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5k
Алексей Васильев 2 часа назад
Так вроде есть в мире города для черных, даже целый континент - Африкой называют, ну и валили бы туда.
А тут они сейчас наймут белых, чтобы им город построили. Там даже замки на двери ставить не надо, будут друг к другу ходить в гости и воровать.
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1k
карлсон Полминуты назад
В упор не вижу, чтобы они что то там построили...
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1k
Hagalaz 8 минут назад
У вас, сука, вся Африка для этого была! Так ведь нет, не получилось!
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38k
Соломей 9 минут назад
Думаю стройка закончится на этапе палаток, чтоб можно было принимать наркоту и разможатся.и выежнать куда то на грабежи и воровство.
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4k
slesarnick 14 минут назад
Чернокожие семьи строят свой город будущего
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880
Евгений 16 минут назад
Построят сарай из говна и палок, экологичных материалов, посадят пару грядок конопли и на этом всё.
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30
iKrek 23 минуты назад
Интересно, посмотрим что в итоге получится.
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22k
Carma Warrior iKrek 12 минут назад
А че там думать? Вот! Экологично, стильно, модно, современно! И как дома!
А че там думать? Вот! Экологично, стильно, модно, современно! И как дома!
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1k
Виктор 23 минуты назад
Это даже не смешно. Самодеятельность забавная и идиотская...
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76
Александр Поликарпов Полчаса назад
Им целую страну создали, а сейчас и весь африканский континент вернули, толку то...
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6k
diman02 Полчаса назад
,,Но главное, как говорят создатели нового города - "здесь черные будут чувствовать себя дома и не будут бояться быть убитыми полицейским".,, - по настоящему Дома они почувствуют дома в Африке .
Остальное враньё .
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2k
Islander 37 минут назад
Мне кажется их надо на годик отправить в Сомали пожить, чтобы они осознали истинные реалии черного независимого государства.
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130
Surveyor Islander 16 минут назад
Сомали от них далеко. А Гаити - рядом. 95 процентов населения - негры. Одна из самых бедных стран в мире.
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1k
Ян Баян 37 минут назад
Через год надо будет посмотреть, что они там построили.
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9k
Artem Ян Баян 21 минуту назад
Кольцо баскетбольное у палаток поставят к тому времени...
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28k
Элек Мек 54 минуты назад
Хунья,без белых надсмотрщиков они ничего построить не смогут.
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6k
DumDum 55 минут назад
И слоган: "Чёрные без ниггеров!"
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6k
Alex Djeff 58 минут назад
Через три года.
Через три года.
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56k
Доктор Джонс Alex Djeff 41 минуту назад
Чернокожие семьи строят свой город будущего
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2k
Zamkadysh (точка)Net 58 минут назад
Пропала земля в Тумсборо, штат Джорджия. Сейчас они её засрут, ничего не построят и будут опять орать об ущемлении... Негр может работать только из под палки белого хозяина. Детройт они уже "построили", убили процветающий город.
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1k
miha_lv Zamkadysh (точка)Net 40 минут назад
У Варламова есть хоорошее видио про Детр !!!
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4k
Сергей Борисов Час назад
Безопасней этим чёрным не там, где белые ! А там где нет таких же чёрных, но из BLM ! Но до них вряд ли это дойдёт, слово расизм им заменят разум. Типичный эффект Даннига - Крюгера.
Безопасней этим чёрным не там, где белые ! А там где нет таких же чёрных, но из BLM ! Но до них вряд ли это дойдёт, слово расизм им заменят разум. Типичный эффект Даннига - Крюгера.
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22k
Carma Warrior Сергей Борисов 9 минут назад
Мне больше это нравится :)
Мне больше это нравится :)
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6k
Женя Час назад
Построить город
И совместно его разграбить!
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1k
alex Час назад
Скарлетт О’Хара в гробу перевернулась.
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24k
Aqueronte Час назад
Зачем им город в Америке когда есть целый континент?
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22k
Carma Warrior Aqueronte 8 минут назад
На целом континенте есть такие пособия?:)
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22k
Павел Час назад
Один хрен получится Гарлем....
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5k
Maxo Павел 2 минуты назад
Первое европейское поселение на месте нынешнего Гарлема появилось в 1637 году. Первые годы своего существования оно подвергалось набегам местного индейского племени ленапе, что вынудило многих первых переселенцев покинуть эти места. Тем не менее, этому поселению удалось выжить и с 1658 года оно стало известно как Новый Гарлем, получив название в честь процветающего в те времена голландского города Харлем.

С 1880 года в Гарлеме стали обосновываться компактные группы афроамериканцев, в первую очередь, в районе 125-й и 130-й улиц. Массовый приток афроамериканцев в Гарлем начался в 1904 году благодаря деятельности негритянского риелтора Филипа Пейтона. К 1930 году население района стало состоять преимущественно из негров. То бишь они его не строили
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