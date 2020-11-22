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Батарейки заряжать нельзя! А хитрая "Рига-104" это умеет делать

Батарейки заряжать нельзя! А хитрая "Рига-104" это умеет делать (14 фото)

Автор:
22 ноября 2020 15:24
Метки: СССР   интересно   техника   
1240
14

Такое грозное предупреждение есть на всех батарейках: "Не заряжать! Не бросать в огонь!" "По науке" все верно: батарейка химический элемент электропитания одноразового действия. Там, где немецкий инженер только разведет руками: "Найн! эс ист нихт! запрещено!", наши умельцы обычно говорят "а мы попробуем". Так получилось и здесь

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Метки: СССР   интересно   техника   
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338
Кристина Удальцова 3 часа назад
Моя мама как раз собирала эти радиоприёмники. Да и живёт она до сих пор неподалёку от бывшего VEF. От завода некогда получила трёхкомнатную квартиру, участок под дачу. Регулярно обеспечивались поездки в оздоровительные центры. Для нас, тогда ещё детей, пионерские лагеря, спортивные секции, бассейны и так далее. Бесплатный стоматолог, да вообще бесплатная медицина, причём, уровнем ничем не хуже того же времени западных медцентров. Всё это было от завода или от государства. Вот, почему в Латвии среди пенсионеров очень высоко ценится Советское время. Совершенно справедливо.
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7k
Alex Djeff 53 минуты назад
"Найн! эс ист нихт! запрещено!"
))Nein! Es ist nicht verboten - нет, это не запрещено...
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902
Горец U 2 часа назад
ВАХ!!!
Красота!!!
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27k
KiploksAKS 3 часа назад
...и при зарядке они через раз протекали.
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11k
Yasen_Perec KiploksAKS 2 часа назад
Вот такие намного реже текли, так как были завальцованы.
Вот такие намного реже текли, так как были завальцованы.
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27k
KiploksAKS Yasen_Perec Час назад
"Вот такие" имеют другую конструкцию. Классический сухой элемент Лекланше имеет цинковый стакан и центральный угольный электрод. Уголь не расходуется, а цинк окисляется и изнутри, и снаружи, до дыр. Современные элементы сделаны наоборот: графитовый стакан и в центре кусочек цинковой проволоки. Когда она растворяется, заряжать уже нечего. Зато и электролиту протечь, в общем-то, некуда.
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22k
Сергей Алексеевич KiploksAKS 58 минут назад
Они текли даже без зарядки, просто захотели и потекли в любой момент.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ KiploksAKS 49 минут назад
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2k
Frank Borman Сергей Алексеевич 7 минут назад
Чем отличаются девушки от советских батареек?
Девушки текут стабильно раз в месяц, а советские батарейки могли потечь в любой момент. Советские батарейки были более непредсказумы, чем девушки.
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