Батарейки заряжать нельзя! А хитрая "Рига-104" это умеет делать

В СССР никогда не было перепроизводства батареек-их всегда не хватало. Вот инженеры и задумались: как более эффективно использовать батарейки, чтобы реже их менять.

Если по простому объяснить принцип работы батарейки, то получается следующая картина: Когда батарейка отдает электричество у него разлагается корпус(катод), сделанный в виде стаканчика. Причем разлагается не весь, а часть остается, покрывшись окислами.