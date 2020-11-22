Батарейки заряжать нельзя! А хитрая "Рига-104" это умеет делать

Такое грозное предупреждение есть на всех батарейках: "Не заряжать! Не бросать в огонь!" "По науке" все верно: батарейка химический элемент электропитания одноразового действия. Там, где немецкий инженер только разведет руками: "Найн! эс ист нихт! запрещено!", наши умельцы обычно говорят "а мы попробуем". Так получилось и здесь
В 1974 году на Рижском радиозаводе начали выпускать радиоприемники "Рига-104". Для своего времени очень прогрессивный аппарат. Теперь злые языки говорят, что скопировали с немецкого Grundig.
Хочу им напомнить, что радиоприемник "Рига-104" не появился на пустом месте, до него, с 1968 года, выпускалась модель "Рига-103".
На экспорт радиоприемник поставлялся под маркой "Astrad" или "Solar"
В свою очередь, "Рига -103" это модификация радиоприемника "Нептун 103", который выпускался с 1967 года.
С такой славной "родословной" и копировать никого не надо.
Из технических новинок 104-ой модели нужно сразу отметить блок УКВ с модулем фиксированных настроек. Такая возможность появилась за счет применения новинки тех лет -варикапов.
Так же другой стала акустика: вместо двух одноваттных динамиков применили один трехваттный 3ГД32. К сожалению, схемное решение усилителя было не совсем удачным, с высоким уровнем собственных шумов, но для молодежи высокая выходная мощность была важнее.
Ну и естественно фирменный калькулятор часовых поясов-при той активности радиостанций в эфире было очень актуально.
Ну а теперь о той важной изюминке, что отличало радиоприемник "Рига -104" от собратьев (в том числе иностранных). Для питания радиоприемников такого класса (громких, но прожорливых) применялись батарейки повышенной емкости "373".
В СССР никогда не было перепроизводства батареек-их всегда не хватало. Вот инженеры и задумались: как более эффективно использовать батарейки, чтобы реже их менять.
Если по простому объяснить принцип работы батарейки, то получается следующая картина: Когда батарейка отдает электричество у него разлагается корпус(катод), сделанный в виде стаканчика. Причем разлагается не весь, а часть остается, покрывшись окислами.
Если через батарейку пустить ток от внешнего источника (блок питания радиоприемника) то начнется химическая реакция, которая убирает окислы и батарейка восстановившись, работает до полного использования материала катода.
В радиоприемнике "Рига-104" использовалась именно такая схема, о чем коротко сказано в инструкции.
Заявленное "2-3 раза" это конечно перебор, но 1,5 -2 раза увеличить срок службы удавалось легко. Главное вовремя ставить батарейки на "восстановительную зарядку" от сети.
Несколько позже в продаже появились отдельные устройства восстановления батарей УВ-1
Вот принципиальная схема устройства с пояснением работы
Когда мы узнали об этом хитром способе продления жизни батарей, то тут же доработали свои магнитофоны и приемники. Штука оказалась очень эффективная, только требовала внимательности при пользовании: нельзя было допускать разряда батарей ниже 1,1 Вольта. Уследить за этим удавалось не всегда. Иногда о батарейках вспоминали слишком поздно:
Источник:
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))Nein! Es ist nicht verboten - нет, это не запрещено...
Красота!!!
Девушки текут стабильно раз в месяц, а советские батарейки могли потечь в любой момент. Советские батарейки были более непредсказумы, чем девушки.