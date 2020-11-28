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Карманный приемник на солнечной батарее..., не Китай, а СССР 1957 года!

Карманный приемник на солнечной батарее..., не Китай, а СССР 1957 года! (23 фото)

Автор:
28 ноября 2020 11:36
Метки: СССР   интересно   техника   
1228
23

Появление этого радиоприемника было сродни приземлению "летающей тарелки". Такое чувство, что конструкторы получили задание: "использовать только самое новое!". Ну сами посудите:

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Метки: СССР   интересно   техника   
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11  комментариев
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14k
Александр Сучков 3 часа назад
Мне этот пост напомнил конструктор, который собирал наверное каждый второй мальчишка в СССР, аж прослезился)))
Мне этот пост напомнил конструктор, который собирал наверное каждый второй мальчишка в СССР, аж прослезился)))
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43k
diesafari 51 минуту назад
Был у меня карманный приемник. Чтобы послушать, надо было стоять рядом хотя бы телеграфным столбом, лучше металлической трубой. Иначе одни помехи.
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2k
VL Час назад
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