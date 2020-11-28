Карманный приемник на солнечной батарее..., не Китай, а СССР 1957 года!

Ладно бы собрали по простейшей схем, ан нет, сразу подняли планку качества приема и сделали по супергетеродинной схеме, на два диапазона (ДВ, СВ). Кстати, в те годы транзисторы были дороже радиоламп в 3-4 раза.

Революционным получилось и электропитание радиоприемника. Для электропитания бытовых радиоприемников тех лет применялись: либо батарейки, либо сеть 127 (220) вольт. В этом приемнике , в нарушении традиций, применили четыре аккумулятора ЦНК-0,4 общим напряжением 5 Вольт. Ну раз используются аккумуляторы, так решили заряжать от солнца, используя не менее экзотические солнечные батареи из 14 кремневых фотоэлементов, вырабатывающих напряжение 5,2 Вольта.