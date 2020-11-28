Карманный приемник на солнечной батарее..., не Китай, а СССР 1957 года!

Появление этого радиоприемника было сродни приземлению "летающей тарелки". Такое чувство, что конструкторы получили задание: "использовать только самое новое!". Ну сами посудите:
Схема радиоприемника собрана на транзисторах. Причем самых первых, которые только-только начали производить в СССР. Опытная серия П6, П401, П402
Ладно бы собрали по простейшей схем, ан нет, сразу подняли планку качества приема и сделали по супергетеродинной схеме, на два диапазона (ДВ, СВ). Кстати, в те годы транзисторы были дороже радиоламп в 3-4 раза.
Революционным получилось и электропитание радиоприемника. Для электропитания бытовых радиоприемников тех лет применялись: либо батарейки, либо сеть 127 (220) вольт. В этом приемнике , в нарушении традиций, применили четыре аккумулятора ЦНК-0,4 общим напряжением 5 Вольт. Ну раз используются аккумуляторы, так решили заряжать от солнца, используя не менее экзотические солнечные батареи из 14 кремневых фотоэлементов, вырабатывающих напряжение 5,2 Вольта.
Вырабатываемого солнечными батареями электричества хватало и на подзарядку аккумуляторов и на работу радио. Если день пасмурный, то аккумуляторы можно было заряжать только при выключенном радио. Полностью заряженных аккумуляторов хватало на 50 часов работы радиоприемника.
Из чего же сделать корпус "карманного" радиоприемника? Модными материалами для корпуса тех лет были штампованный металл или карболит (бакелит). Для крупной аппаратуры применяли фанеру и цельное дерево.
Для карманного приемника эти материалы не подходят. Выход нашли необычный: сосновый шпон пропитывали спиртовым раствором целлюлозы и покрывали пластиком. Получился очень симпатичный корпус.
Не менее загадочно название приемника: "СПУТНИК". На первый взгляд, казалось бы все закономерно: как еще можно назвать изделие выпущенное 1957 году
Однако радиоприемник начали выпускать во втором квартале 57 года, а о спутнике советский народ узнал только в день запуска-4 октября. Думаю, все таки в названии заложен смысл "сопровождающий в пути", а не космический аппарат.
Радиоприемник продавался по цене 514 рублей, что составляло тогда почти среднюю зарплату рабочего. Для сравнения: трехламповый радиоприемник "Москвич" стоил 212 рублей, а ламповая радиола стоила 1400 рублей.
Радиоприемник "Спутник" выпускался не долго. Вскоре радиоприемник упростили, убрав солнечные батареи и аккумуляторы. Электропитание сделали от двух "плоских" батарей КБС. Модернизированный радиоприемник получил название "Сюрприз" и цена снизилась до 473 рубля 50 копеек.
"Спутник" стал родоначальником целой плеяды интересных моделей радиоприемников "карманного" формата. Часть из них ниже, листайте:
Идея "вечных батареек" на солнечных элементах была забыта надолго. Только в 1985 году появился радиоприемник "Лель" так же использующий солнечные батареи
С начала 80х отдельно выпускались панели солнечных батарей для бытового применения и назывались Преобразователь Света Кремневый (ПСК). Было три модификации с разным током нагрузки.
Такую вот фантастическую аппаратуру умели создавать инженеры СССР. Практически из ничего.
Источник:
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