Москва для грустных или Добро пожаловать в город Тосква

В паблике «Пикчер» очень качественно отфотошопили серию фотографий про Москву.
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Тут показана Москва для грустных, присутствуют такие замечательные места «Депрессухаревская» и «Красноплесненская».
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