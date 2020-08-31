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Москва для грустных или Добро пожаловать в город Тосква

Москва для грустных или Добро пожаловать в город Тосква (9 фото)

Автор:
31 августа 2020 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: депрессия   москва   серость   тлен   фото   черное белое фото   юмор   
272
9
В паблике «Пикчер» очень качественно отфотошопили серию фотографий про Москву.

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Метки: депрессия   москва   серость   тлен   фото   черное белое фото   юмор   
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4  комментария
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7k
MUZSER 3 часа назад
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Комментарий удален. Причина: флуд
8k
Павел 3 часа назад
Москва для грустных или Добро пожаловать в город Тосква
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28k
Элек Мек 3 часа назад
Масквабад.
Масквабад.
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