Пожарная безопасность Шрёдингера: она как бы есть, но её как бы нет

В одном из многоквартирных домов Москвы камера наблюдения сняла интересное видео про коммунальщиков.
На видео можно заметить, как три работяги принесли пожарные рукава на этаж, сфотографировали их на месте, спокойно забрали и поехали фотографироваться на следующий этаж.
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Жители дома на Бутырской могут не переживать за свою безопасность — в случае пожара коммунальщики тут же принесут им необходимую технику. Например, как в этот раз: принесли, сфотографировали для отчета, унесли pic.twitter.com/oLQ6jDWUp4— Мослента (@moslenta) September 14, 2020
Интересно, а как коммунальная контора будет оправдываться, когда случиться пожар?
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