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Пожарная безопасность Шрёдингера: она как бы есть, но её как бы нет

Пожарная безопасность Шрёдингера: она как бы есть, но её как бы нет (4 фото)

Автор:
18 сентября 2020 15:12
Сообщество : Жить в России
Метки: гастрабайтеры   жкх   коммунальное хозяйство   москва   пожарная безопасность   рукав   
1604
4
В одном из многоквартирных домов Москвы камера наблюдения сняла интересное видео про коммунальщиков.

Источник:

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Метки: гастрабайтеры   жкх   коммунальное хозяйство   москва   пожарная безопасность   рукав   
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8  комментариев
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19
vitalygrashchenkov Час назад
Делают фотки и выставляют счёт жильцам. И всё управленцам в карман. Большой босс может быть только гражданином рф. А работяги делают, что им говорят
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463
Stalkerreklats 6 минут назад
Дико интересно - восьмиэтажный самострой - это как?
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26k
Дмитрий 9 минут назад
Смысл этого действа понять не могу. Украсть с десяток пожарных рукавов?
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937
Никита 11 минут назад
Я конечно коммунальщиков не защищаю, но если развесить пожарные рукава везде, где они должны быть, то они мгновенно исчезнут, за-то у некоторых на даче появятся тарзанки, гамаки и все остальное, что можно сделать из пожарного рукава. В общем их тупо тырят, они и дня не провисят.
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141
776166 17 минут назад
В суд и менять УК.
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9k
Олегbl4 37 минут назад
Может это вендинговые гидранты? А фото для коммерческого предложения?
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280
Ager Час назад
шланг у автора между ног, а это пожарные рукава
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35k
Нанук Паналык Ager Полчаса назад
У ирины николаевной шланг между ног?!

Однако...
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