Просто интересные фотографии известных людей.
1.
Кинорежиссер Эльдар Рязанов в подмосковном Доме творчества писателей "Малеевка". Июль 1978 года. Фото В. Чистякова /РИА Новости/
2.
Людмила Гурченко у афиши кинокомедии "Карнавальная ночь". 20 июня 1957 года. Фото Семенова /РИА Новости/
3.
Советский композитор Александра Пахмутова в заполярном оленеводческом совхозе. 23 ноября 1965 года. Фото Птицына /Фотохроника ТАСС/
4.
Актер Алексей Баталов на своей машине"Москвич 401". 18 января 1964 года. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/
5.
Нападаюший киевского "Динамо" Олег Блохин в матче розыгрыша Суперкубка УЕФА с мюнхенской "Баварией". 6 октября 1975 года. Фото Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/
6.
Олег Борисов в роли Григория Мелехова в спектакле "Тихий Дон" на сцене академического Большого драматического театра имени М. Горького. 5 июня 1978 года. Фото Максима Блохина /Фотохроника ТАСС/
7.
Михаил Глузский в праздничном хороводе. 24 июля 1987 года. Фото Анатолия Морковкина и Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС/
11.
Наталья Крачковская в сюжете детского юмористического журнала "Ералаш". 1986 год. Фото И. Гневашева /РИА Новости/
12.
Майя Плисецкая на охоте в подмосковном лесу. Февраль 1963 года. Фото Василия Малышева /РИА Новости/
13.
Композитор Ян Френкель танцует с жительницами села Цада. Июнь 1983 года. Фото Валерия Шустова /РИА Новости/
14.
Ведущий телепрограммы "Вираж" Александр Масляков. 17 января 1984 года. Фото Виталия Созинова (Фотохроника ТАСС)
16.
Артист Михаил Ульянов с дочкой Леной на прогулке. 9 марта 1964 года. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/
19.
Актриса Тамара Марковна Носова на встрече со зрителями. 17 августа 1968 года. Фото Бориса Кауфмана /РИА Новости/
20.
Народная артистка РСФСР, актриса Рина Зеленая и главный редактор журнала "Колобок" Виктор Щеглов готовят запись новой сказки в студии звукозаписи Всесоюзного радио1987 год. Фото Дмитриева /РИА Новости/
Источник:
Ссылки по теме:
- Увидеть преступления прошлого своими глазами
- Лучшие фото 2020: объявлены победители Sony World Photography
- Фотограф исследует тайны старинного особняка
- Индийский художник превращает людей в богов и героев
- Папа с дочкой снимают на фото бег времени
Метки: СССР известные люди интересно страна фотографии
Новости партнёров
Загрузка...
Одну из своих главных ролей слесаря Георгия Алексей Баталов сыграл в фильме "Москва слезам не верит", где другим ярким "персонажем" стал 400-й "Москвич". И хотя в фильме Гога с "ветерком" и музыкой прокатился на "Победе", сам актер был неравнодушен как раз к "М-400". А все потому, что такая же машина была первой в его водительской карьере.
Об истории появления этого автомобиля Баталову приходилось рассказывать, наверное, в каждом интервью. Он купил машину за деньги… Анны Ахматовой. Великая поэтесса, будучи подругой его матери, актрисы Нины Ольшевской, долго жила в их доме. Юный Алексей какое-то время даже считал ее бабушкой. В 1953 году она получила крупную сумму за перевод драмы «Марьон Делорм» для Собрания сочинений Виктора Гюго. И практически весь гонорар Анна Андреевна потратила на подарки друзьям. Перепало и только что вернувшемуся из армии Алексею Баталову. "Когда я вернулся из армии, она мне дала деньги, чтобы я купил что-нибудь из одежды, вспоминал актер. Брать деньги было неудобно, Алексей отказывался, но Ахматова настояла. Горячо поблагодарив, он поехал в комиссионку.
Но на беду по дороге ему попался автомобильный магазин. Внутри стояли новые машины, а на улице автомобилисты продавали подержанные. Алексей пригляделся к самой неказистой, "Москвичу-401". Без всякой надежды спросил, сколько стоит. Оказалось, что денег нужно ровно столько, сколько ему дала Ахматова…Плохо соображая от счастья, он их отдал, сел в машину и поехал домой. Поставив Москвич во дворе, на негнущихся ногах зашел в квартиру. Увидев Лешу без костюма, мама и Анна Андреевна вопросительно на него посмотрели. Леша сказал: "Знаете… я купил машину…"