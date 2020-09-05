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СССР. Интересные фотографии известных людей

СССР. Интересные фотографии известных людей (22 фото)

Автор:
05 сентября 2020 21:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
504
22
Просто интересные фотографии известных людей.

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Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
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............ Час назад
Баталов не в москвиче сидит это точно
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Юганск Автор поста ............ 58 минут назад
Алексей Баталов, актер
Одну из своих главных ролей слесаря Георгия Алексей Баталов сыграл в фильме "Москва слезам не верит", где другим ярким "персонажем" стал 400-й "Москвич". И хотя в фильме Гога с "ветерком" и музыкой прокатился на "Победе", сам актер был неравнодушен как раз к "М-400". А все потому, что такая же машина была первой в его водительской карьере.
Об истории появления этого автомобиля Баталову приходилось рассказывать, наверное, в каждом интервью. Он купил машину за деньги… Анны Ахматовой. Великая поэтесса, будучи подругой его матери, актрисы Нины Ольшевской, долго жила в их доме. Юный Алексей какое-то время даже считал ее бабушкой. В 1953 году она получила крупную сумму за перевод драмы «Марьон Делорм» для Собрания сочинений Виктора Гюго. И практически весь гонорар Анна Андреевна потратила на подарки друзьям. Перепало и только что вернувшемуся из армии Алексею Баталову. "Когда я вернулся из армии, она мне дала деньги, чтобы я купил что-нибудь из одежды, вспоминал актер. Брать деньги было неудобно, Алексей отказывался, но Ахматова настояла. Горячо поблагодарив, он поехал в комиссионку.
Но на беду по дороге ему попался автомобильный магазин. Внутри стояли новые машины, а на улице автомобилисты продавали подержанные. Алексей пригляделся к самой неказистой, "Москвичу-401". Без всякой надежды спросил, сколько стоит. Оказалось, что денег нужно ровно столько, сколько ему дала Ахматова…Плохо соображая от счастья, он их отдал, сел в машину и поехал домой. Поставив Москвич во дворе, на негнущихся ногах зашел в квартиру. Увидев Лешу без костюма, мама и Анна Андреевна вопросительно на него посмотрели. Леша сказал: "Знаете… я купил машину…"
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Юганск

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