В Британии спасли кота, который 2 месяца жил в закрытом контейнере

Два месяца назад 55-летняя Беверли Чепмен объявила в розыск не вернувшегося с прогулки 12-летнего питомца по кличке Монти.
Недавно работники промышленной зоны, находящейся на окраине населённого пункта, освободили бедного кота, который на протяжении, как минимум восьми недель просидел взаперти внутри контейнера.
Со слов спасателей, животное вынуждено было пить конденсат с металлических стен бункера.
Момент освобождения кота был запечатлён одним из рабочих.
Истощённое животное сначала было отправлено в ветеринарную клинику. Затем ветеринарам, благодаря микрочипу, обнаруженному на шее у кота, удалось найти и обрадовать его хозяйку.
Со слов спасателей, животное вынуждено было пить конденсат с металлических стен бункера.
Момент освобождения кота был запечатлён одним из рабочих.
Истощённое животное сначала было отправлено в ветеринарную клинику. Затем ветеринарам, благодаря микрочипу, обнаруженному на шее у кота, удалось найти и обрадовать его хозяйку.
«Он всегда был озорным. Если у кого-то и будут проблемы, так это у Монти.
У него должно быть 99 жизней. Он обошёлся мне в целое состояние после похода в ветклинику, но он дороже любых денег.
Ветеринар сказал, что питомец в порядке, но его нужно некоторое время усиленно кормить.
Я очень благодарна всем, кто помог найти его. Я не думаю, что какие-либо слова могут описать, как я рада, что он наконец-то вернулся домой», - рассказала Беверли Чепмен в интервью СМИ.
У него должно быть 99 жизней. Он обошёлся мне в целое состояние после похода в ветклинику, но он дороже любых денег.
Ветеринар сказал, что питомец в порядке, но его нужно некоторое время усиленно кормить.
Я очень благодарна всем, кто помог найти его. Я не думаю, что какие-либо слова могут описать, как я рада, что он наконец-то вернулся домой», - рассказала Беверли Чепмен в интервью СМИ.
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