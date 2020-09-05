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Сообщество Без кота и жизнь не та 628 постов • 318 подписчиков подписаться
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В Британии спасли кота, который 2 месяца жил в закрытом контейнере

В Британии спасли кота, который 2 месяца жил в закрытом контейнере (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2020 09:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   контейнер   кот   кошка   потеряшка   фото   
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Два месяца назад 55-летняя Беверли Чепмен объявила в розыск не вернувшегося с прогулки 12-летнего питомца по кличке Монти.

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Метки: видео   животные   контейнер   кот   кошка   потеряшка   фото   
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Alex Djeff Час назад
Тут хоть котейку случайно закрыли. Я слышал о ублюдках, которые уезжая в отпуск на 2 недели, запирали кота в тёмном подвале, в 5 квадратных метрах.
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