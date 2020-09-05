В Британии спасли кота, который 2 месяца жил в закрытом контейнере

«Он всегда был озорным. Если у кого-то и будут проблемы, так это у Монти.



У него должно быть 99 жизней. Он обошёлся мне в целое состояние после похода в ветклинику, но он дороже любых денег.



Ветеринар сказал, что питомец в порядке, но его нужно некоторое время усиленно кормить.



Я очень благодарна всем, кто помог найти его. Я не думаю, что какие-либо слова могут описать, как я рада, что он наконец-то вернулся домой», - рассказала Беверли Чепмен в интервью СМИ.