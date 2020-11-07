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Сообщество Без кота и жизнь не та 700 постов • 331 подписчик подписаться
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Никогда не поворачивайтесь спиной к кошкам!

Никогда не поворачивайтесь спиной к кошкам! (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 ноября 2020 09:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   кошка   кусь   люди   укус   фото   
184
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Видимо, он представил себя львом охотящимся на зебру!)

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Метки: видео   животные   кот   кошка   кусь   люди   укус   фото   
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Элек Мек 21 минуту назад
Уйди,телевизор загородила.
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