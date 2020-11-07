Никогда не поворачивайтесь спиной к кошкам!

Видимо, он представил себя львом охотящимся на зебру!)
Хозяйка усатого питомца, который самым решительным образом предостерёг девушку от фамильярностей к своей персоне, следующий раз будет более осмотрительной при выполнении работ по дому.
Коварный зверь, устроившийся на гладильной доске, продемонстрировал свой хищный нрав и чуть было не впился зубами в филейные части своей хозяйки.
Родственник девушки, догадывающийся о замыслах домашнего питомца, запечатлел комичный эпизод, к счастью закончившийся без кровопролития.
Родственник девушки, догадывающийся о замыслах домашнего питомца, запечатлел комичный эпизод, к счастью закончившийся без кровопролития.
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