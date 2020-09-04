Более двух тысяч дронов над Петербургом устроили красочное шоу

В интервью газете "Петербургский дневник" руководитель исполнительной дирекции "Года памяти и славы" Екатерина Круглова заявила, что это шоу будет включено в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса.

— Сегодня, 3 сентября 2020 года, когда мы отмечаем окончание Второй мировой войны, мы с коллегами решили, что можем сделать кое-что интереснее, чем просто фейерверк. Мы стали свидетелями уникального мирового рекорда, — заявила Круглова.