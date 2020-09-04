Более двух тысяч дронов над Петербургом устроили красочное шоу

В Санкт-Петербурге очень красочно отметили 75-летние окончания Второй мировой войны. 2200 дронов поднялись в небо и выстроились в фигуру голубя мира.
Жители Санкт-Петербурга наблюдали в небе красочное шоу из дронов, организованное в честь 75-летния окончания Второй мировой войны. 2200 дронов над набережной Макарова сначала выстроились в надпись "2020 год памяти и славы" в цветах российского триколора. После этого дроны изобразили орден Победы, комбата с известной фотографии и "голубя мира". Шоу продолжалось около десяти минут. Зрители, которым посчастливилось увидеть это шоу, были в восторге. После окончания представления зрители разразились бурными аплодисментами!
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В интервью газете "Петербургский дневник" руководитель исполнительной дирекции "Года памяти и славы" Екатерина Круглова заявила, что это шоу будет включено в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса.
— Сегодня, 3 сентября 2020 года, когда мы отмечаем окончание Второй мировой войны, мы с коллегами решили, что можем сделать кое-что интереснее, чем просто фейерверк. Мы стали свидетелями уникального мирового рекорда, — заявила Круглова.
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