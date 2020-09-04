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Более двух тысяч дронов над Петербургом устроили красочное шоу

Более двух тысяч дронов над Петербургом устроили красочное шоу (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 13:51
Сообщество : Жить в России
Метки: 75 лет со дня окончания   видео   вов   голубь мира   дроны   петербург   фото   
357
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В Санкт-Петербурге очень красочно отметили 75-летние окончания Второй мировой войны. 2200 дронов поднялись в небо и выстроились в фигуру голубя мира.

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Метки: 75 лет со дня окончания   видео   вов   голубь мира   дроны   петербург   фото   
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5  комментариев
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755
mr. Big Uh 22 минуты назад
Круто! Это будет новый вид искусства!
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−4
Avgustina Полчаса назад
Я бы написал -ПОБЕДА во второй мировой!
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362
im240 Полчаса назад
к каждому прикрепить 200 грамм пластида и в атаку
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8k
Нихуахуа 37 минут назад
Просто АБАЛДЕТЬ!
Посмотреть бы вживую.
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15k
Ватаку Накомоде 42 минуты назад
А круто сделано. Интересная замена поднадоевшим фейерверкам и видеомэппингу, я бы посмотрел как это в жизни выглядит
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