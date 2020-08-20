Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь

Да, актеры играют свои роли. И страшно то, что очень многие из зрителей не могут отделить роль от актера. И огромное количество случаев в кинематографе, когда актера - обычного, хорошего человека, ненавидели за его отрицательную роль. А иногда из-за этого ломаются жизни...
40 лет назад на экраны вышла картина Александра Митты «Экипаж». В 1980 году «Экипаж» посмотрели более 71 млн. зрителей
Критики назвали фильм первым в СССР фильмом-катастрофой
Ирина уже успела засветиться в дюжине картин, в том числе в четырехсерийной «Блокаде», где сыграла одну из главных ролей.
Акуловой в момент съемок было 28 лет, и больших ставок на «Экипаж» она не делала.
В фильме несколько сцен с Акуловой, которая играла роль супруги пилота Анатолия Ненарокова
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Зрители страны Советов ненавидели ее во время киносеанса: это ж надо быть такой дурой, чтобы испортить жизнь себе, ребенку, мужу
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Огромная "заслуга" в этом режиссера фильма - перед одной из сцен он оставил Ирину ночевать на площадке, а затем несколько раз будил, обещав вот-вот начать съемку, как только приедет Анатолий Васильев, игравший роль ее мужа
И к моменту, когда актер появился на площадке Ирина уже была взвинченная и злая. От того отлично сыграла свою роль стервы
По этой самой роли ее и запомнили и ненавидели всей страной. Она была воплощением всех самых ужасных жен
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После «Экипажа» была ещё дюжина ролей, но зрители отказались принимать её в любых даже положительных ролях, да и режиссёры понимали клеймо Алевтины уже не смыть.
Все три ее брака оказались неудачными. Однажды она даже застала одного из своих мужей в постели с любовницей. Бросив все и уехав из Москвы она поселилась в доме в Кинешме, где и живет в одиночестве по сей день
В доме Акуловой – частичные бытовые удобства: есть газ, но нет горячей воды. Как посетовала 69-летняя артистка, бойлеры сломались и ей приходится мыться в холодной воде. Живя отшельницей в провинции, Ирина Акулова довела себя до нищеты.
К сожалению случаи, когда роль накладывает отпечаток на актера и приводит к ненависти среди зрителей, не редки. Так очень многие ненавидят актера Томаса Фелтона за роль Драко Малфоя
А больше всего досталось актеру Джеку Глисону за роль Джоффри в сериале "Игра Престолов".
Честно сказать, я не понимаю как можно отождествлять актера с ролью. А вы понимаете?
Авторский пост
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Сколько жизни и светлой энергии !
Лапусечка! Даже в таком возрасте..
Название фишки коробит. Жаль, что нельзя "плюсу" за текст и фотки, влепить "минус" за тупорылость названия.
Но после вашего комментария возненавидел вас, и под каждую вашу реплику буду ставить минус и возражать вам!!1
Шутка...
Например, Аверин после "Глухаря" никак не может из выйти из образа разбитного следователя Глухарёва. Кого бы он не играл, а всё у него "Глухарь" получается, а если не "Глухарь", как в "Служу Советскому Союзу", то неубедительно. Может и есть у него яркие, не повторяющиеся роли, но я не видел, а значит скорее всего большой популярности не получили.
Ещё бывает, что просто жизнь не сложилась, так сказать "на минуту опоздал и копейки не хватило".
Моя любимая актриса.
Тетку из Поттера позже встречал в других фильмах, была везде положительной, наверное англичане ее давно знают не привязали. Небольшое оправдание особо впечатлительных, ненавидят не за саму роль сценарного злодея типа Лектора или фашистов, а за очень достоверную игру, ну народ и думает, что только реальная тварь может так точно изобразить тварь экранную.
два калеки (включая автора этого поста) ее помнят
даже в конце вставили кадры фильма, ну где она точно не снималась :)
А её героиня в этом прекрасном фильме реально ублюдочная тварь! И этот образ, к сожалению, родился совсем не на пустом месте. Многие лично знают таких "женщин". Такое поведение теперь уже даже норма. А профессиональная игра актрисы очень легко заставила зрителей поверить и спроецировать образ героини на саму Акулову!