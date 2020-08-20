Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь

Да, актеры играют свои роли. И страшно то, что очень многие из зрителей не могут отделить роль от актера. И огромное количество случаев в кинематографе, когда актера - обычного, хорошего человека, ненавидели за его отрицательную роль. А иногда из-за этого ломаются жизни...