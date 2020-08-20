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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4056 постов • 592 подписчика подписаться
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Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь

Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь (13 фото + 3 видео)

Автор:
20 августа 2020 11:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ирина Акулова   жизнь   звезды   знаменитости   ненависть   роль   шоу бизнес   экипаж   
52799
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3

Да, актеры играют свои роли. И страшно то, что очень многие из зрителей не могут отделить роль от актера. И огромное количество случаев в кинематографе, когда актера - обычного, хорошего человека, ненавидели за его отрицательную роль. А иногда из-за этого ломаются жизни...

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Метки: Ирина Акулова   жизнь   звезды   знаменитости   ненависть   роль   шоу бизнес   экипаж   
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268  комментариев
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2k
VL 23 часа назад
Соседи говорят она выпивает... А ещё говорят, что кур доят. Мало ли кто что ляпает!!! Афтар пил с ней? И вот так вешается клеймо. Задолбали графоманы и желтушники от прЭссы.
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1k
Alex Xela 21 минуту назад
Интересно, как ему живется? ))))))
Интересно, как ему живется? ))))))
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33k
Кролик Полчаса назад
Надо понимать что это всего лишь роль. Ненавидят только дебилы. А ка мы знаем, большинство населения планеты это дебилы.
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6k
waffentrager 37 минут назад
Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь
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29k
Volga_34 50 минут назад
Вы посмотрите в эти глаза..
Сколько жизни и светлой энергии !
Лапусечка! Даже в таком возрасте..
Название фишки коробит. Жаль, что нельзя "плюсу" за текст и фотки, влепить "минус" за тупорылость названия.
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106
Vlad Час назад
Эта роль ругательная и прошу ее ко мне не применять...
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31k
consul1970 2 часа назад
А по поводу "злодеев". Таких очаровательных "фашистов", до неприличия очаровательных. Ну я не знаю.
А по поводу "злодеев". Таких очаровательных "фашистов", до неприличия очаровательных. Ну я не знаю.
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31k
consul1970 3 часа назад
Отождествлять роль с человеком , а человека с ролью. Да легко. И пусть кто-нибудь посмеет поспорить со мной.

Отождествлять роль с человеком , а человека с ролью. Да легко. И пусть кто-нибудь посмеет поспорить со мной.
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28k
Лесли 🥰 3 часа назад
Ненавижу актера Макарова! После фильма "Ворошиловский стрелок". Понимаю, что это роль, но блин как смотрю какие-то фильмы или передачи где он есть и прям злость накатывает!)) Сразу выключаю фильмы где он есть. Сыграл мразь, таким и остался для меня.
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1k
Legat Лесли 🥰 44 секунды назад
Уверен, в жизни вы лапулечка, милейший и добрейший человек, всегда помогающий другим людям.
Но после вашего комментария возненавидел вас, и под каждую вашу реплику буду ставить минус и возражать вам!!1
Шутка...
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 3 часа назад
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10k
Sergey_71rus 3 часа назад
Значит, хорошо сыграли.
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4k
ГГалка 3 часа назад
хреновые стало быть режиссёры, которые решили "пятна уже не смыть". львиная доля успеха актёра именно в работе режиссёра. так думаю. ну а так то присоединюсь к мнению большинства: для нормального человека роль и актёр это разные персонажи. просто есть актёры, которые реально везде одинаковые.
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1k
zloikrot ГГалка 56 минут назад
сразу вспомнилась эпиграмма валентина гафта :"всегда играет одинаково артистка лия ахеджакова".
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966
val 5 часов назад
Моя любимая кинозлодейка. Такая душка! должен ненавидеть - а не могу!
Моя любимая кинозлодейка. Такая душка! должен ненавидеть - а не могу!
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3k
Gennady Volf 5 часов назад
Предположу, что дело не в сыгранных ролях, а либо в самих актёрах, в конце концов, многие актёры становятся заложником даже не одного образа (амплуа), а одной сыгранной, пусть и яркой роли.

Например, Аверин после "Глухаря" никак не может из выйти из образа разбитного следователя Глухарёва. Кого бы он не играл, а всё у него "Глухарь" получается, а если не "Глухарь", как в "Служу Советскому Союзу", то неубедительно. Может и есть у него яркие, не повторяющиеся роли, но я не видел, а значит скорее всего большой популярности не получили.

Ещё бывает, что просто жизнь не сложилась, так сказать "на минуту опоздал и копейки не хватило".
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471
dark_shadow Gennady Volf 4 часа назад
В "одиноком рейджере" Депп всё так же играл 'Джека Воробья', только переодетого под индейца. Когда смотрел, то не мог отвязаться от ощущения, что этот 'индеец' сейчас вот-вот скажет "где моя Жемчужина"...
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3k
Sergey Gennady Volf 44 минуты назад
Скорее всего со мной не согласятся, но Безруков во всех ролях, что я смотрел, везде Саша-белый. Может он и в Бригаде не очень сыграл, но почему-то он одинаковый везде. В "Мастере и Маргарита", который Бортко снимал, кот и Га-Ноцри больше всего фильм испортили. ИМХО.
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4k
Ф Ив 6 часов назад
Есть и еще худшие примеры. В фильме "Бриллиантовая рука" была рыжая проститутка в Стамбуле. После этого актриса не сыграла ни одной роли, а в жизни ей часть кричали в след "цигиль цигиль".
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65k
Hitokiri 6 часов назад
Хороший актер умеет убедительно играть, и убедительно играть не только злодеев.
Моя любимая актриса.
Хороший актер умеет убедительно играть, и убедительно играть не только злодеев. Моя любимая актриса.
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1k
карлсон 6 часов назад
Да дебилов в мире много. У меня почему то никогда не возникала в мозгу взаимосвязь между актером и его образом на экране. Возможно потому, что родители с самого начала постарались вбить мне в голову эту простую мысль: Неважно какой хороший он на экране, в жизни может жену свою бить
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5k
Роман карлсон 3 часа назад
Я считаю наоборот, что если не навидят - то актер великолепно сыграл Роль
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3k
Вениамин 8 часов назад
Даже специальный термин есть - Импринтинг, запечатление, закрепление в памяти впервые увиденный объект. У малоизвестного зрителю актера действительно есть опасность начать ассоциироваться с ярко сыгранной первой ролью. И отбиться от такого амплуа непросто. И не только отрицательному герою. Помните Лобанова из Интернов? Неплохо сыграл туповатого, убедительно.) И вот смотрю "Время первых", когда Леонов с напарником упали в тайгу и счет идет на часы найти их не замерзшими, нагнетание драматизма и т.п. И вдруг вижу, что командир поискового вертолета... Лобанов. Все, для меня драма закончилась.
Тетку из Поттера позже встречал в других фильмах, была везде положительной, наверное англичане ее давно знают не привязали. Небольшое оправдание особо впечатлительных, ненавидят не за саму роль сценарного злодея типа Лектора или фашистов, а за очень достоверную игру, ну народ и думает, что только реальная тварь может так точно изобразить тварь экранную.
Даже специальный термин есть - Импринтинг, запечатление, закрепление в памяти впервые увиденный объект. У малоизвестного зрителю актера действительно есть опасность начать ассоциироваться с ярко сыгранной первой ролью. И отбиться от такого амплуа непросто. И не только отрицательному герою. Помните Лобанова из Интернов? Неплохо сыграл туповатого, убедительно.) И вот смотрю "Время первых", когда Леонов с напарником упали в тайгу и счет идет на часы найти их не замерзшими, нагнетание драматизма и т.п. И вдруг вижу, что командир поискового вертолета... Лобанов. Все, для меня драма закончилась. Тетку из Поттера позже встречал в других фильмах, была везде положительной, наверное англичане ее давно знают не привязали. Небольшое оправдание особо впечатлительных, ненавидят не за саму роль сценарного злодея типа Лектора или фашистов, а за очень достоверную игру, ну народ и думает, что только реальная тварь может так точно изобразить тварь экранную.
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−109
VladmirK1979 8 часов назад
какие миллионы?
два калеки (включая автора этого поста) ее помнят

даже в конце вставили кадры фильма, ну где она точно не снималась :)
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12k
MrForstd 9 часов назад
Это же сколько неадекватов в мире живёт, что не понимают разницу между персонажем и актёром? Чёт страшновато в таком мире жить. Помню в детстве, люто не любил персонажа Коммода из фильма "гладиатор", но даже на минуту в моем подростковом мозгу не не приходила мысль свой негатив перенести на Хоакина Феникса или как-то ассоциировать актёра и его роль. Хотя многих актёров сейчас не люблю не зависимо от ролей, которые они сыграли, а потому что по жизни они мягко говоря "редиски".
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1k
Иришка Поддубная 9 часов назад
Раньше к фильмам относились как к целому событию! Под них плакали, их пересматривали, ролям верили (в т.ч. из-за великолепной игры актёров). Не путайте с сегодняшним днём, когда фильмы пачками и ничём, со всех сторон медиа, в экраны смотрим чаще, чем в глаза людям.

А её героиня в этом прекрасном фильме реально ублюдочная тварь! И этот образ, к сожалению, родился совсем не на пустом месте. Многие лично знают таких "женщин". Такое поведение теперь уже даже норма. А профессиональная игра актрисы очень легко заставила зрителей поверить и спроецировать образ героини на саму Акулову!
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