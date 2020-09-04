«Небольшой обман – большие деньги». О поддельных врачах на российском телевидении

Эта реклама напомнила мне как и меня несколько лет назад приглашали сыграть врача на телевидение. Это была не реклама, а ток-шоу на федеральном канале. Платили прекрасно (мне предложили 15 тысяч за два часа «работы») да и говорить ничего не надо было – только посидеть в студии в компании других врачей. Там должна была быть Елена Малышева и другие теле-доктора, а актёров нанимали для массовки. Только вот, нужно было носить бейджик с вымышленным именем и званием, иногда поддакивать и соглашаться с выступающими. Я отказался, ведь во-первых, это ложь, а во-вторых, что говорить знакомым и друзьям, которые это увидят. Мне было бы стыдно. К тому же, я негативно отношусь к нашим теле-докторам и считаю их передачи фарсом.



А самое забавное, что такие «вакансии» (сыграть врача или другого специалиста) постоянно появляются в актёрских агентствах. В основном, это реклама, но бывают и проекты «поинтереснее», например, в ток-шоу к Малахову. Сыграть врача в кино или сериале очень интересно, но прикинуться им в реальной жизни, да ещё продавать под видом эксперта сомнительные продукты это уже, на мой взгляд, отдаёт преступлением.



Кстати, есть закон, запрещающий появление реальных врачей в рекламе, кроме мед. услуг и средств гигиены. Поэтому, подавляющее большинство рекламных докторов – актёры.



Автор: Сергей Марочкин

Источник: https://zen.yandex.ru/media/zapiski_aktera/nebolshoi-obman-bolshie-dengi-o-poddelnyh-vrachah-na-nashem-televidenii-5f44aa816c8e847f632d8a7b