«Небольшой обман – большие деньги». О поддельных врачах на российском телевидении

Здравствуйте! Во многих ток-шоу, рекламах, экспертных передачах и много где ещё на нашем телевидении участвуют врачи и другие эксперты – профессионалы. Бывает, что это настоящие специалисты, но иногда на эти «роли» приглашают актёров. Расскажу как устроена эта сфера, сколько денег предлагают и почему я отказался.
Предлагаю вернуться к обсуждению очень волнующего меня вопроса – актёрская ложь за деньги. Кто-то считает её очередной ролью и не видит в этом ничего плохого. Я случайно наткнулся на телеканал аля магазин на диване, на котором круглые сутки показывают рекламу различных товаров и услуг. И вижу своего товарища – актёра, с которым мы вместе учились в театральном вузе, в образе врача кардиолога. Он с умным видом эксперта и с большим энтузиазмом рассказывает про новый «чудодейственный» препарат, помогающий от всех известных напастей. Я аж в голос рассмеялся, а потом стало немного грустно. Написал этому товарищу и спросил как его угораздило, ведь он служит в хорошем театре.
Он ответил мне, что этот канал всё равно никто не смотрит, да и относится к такой рекламе, как к роли – не больше, не меньше. Деньги ему заплатили хорошие, а обман совсем не большой. Мало того, он играет (прикидывается) врача уже не в первый раз. Как он мне сказал, это пятый его подобный опыт. Я совершенно не разбираюсь в медицине и препаратах, но что-то подсказывает мне, что рекламирует он какую-то чушь.
Он ответил мне, что этот канал всё равно никто не смотрит, да и относится к такой рекламе, как к роли – не больше, не меньше. Деньги ему заплатили хорошие, а обман совсем не большой. Мало того, он играет (прикидывается) врача уже не в первый раз. Как он мне сказал, это пятый его подобный опыт. Я совершенно не разбираюсь в медицине и препаратах, но что-то подсказывает мне, что рекламирует он какую-то чушь.
Эта реклама напомнила мне как и меня несколько лет назад приглашали сыграть врача на телевидение. Это была не реклама, а ток-шоу на федеральном канале. Платили прекрасно (мне предложили 15 тысяч за два часа «работы») да и говорить ничего не надо было – только посидеть в студии в компании других врачей. Там должна была быть Елена Малышева и другие теле-доктора, а актёров нанимали для массовки. Только вот, нужно было носить бейджик с вымышленным именем и званием, иногда поддакивать и соглашаться с выступающими. Я отказался, ведь во-первых, это ложь, а во-вторых, что говорить знакомым и друзьям, которые это увидят. Мне было бы стыдно. К тому же, я негативно отношусь к нашим теле-докторам и считаю их передачи фарсом.
А самое забавное, что такие «вакансии» (сыграть врача или другого специалиста) постоянно появляются в актёрских агентствах. В основном, это реклама, но бывают и проекты «поинтереснее», например, в ток-шоу к Малахову. Сыграть врача в кино или сериале очень интересно, но прикинуться им в реальной жизни, да ещё продавать под видом эксперта сомнительные продукты это уже, на мой взгляд, отдаёт преступлением.
Кстати, есть закон, запрещающий появление реальных врачей в рекламе, кроме мед. услуг и средств гигиены. Поэтому, подавляющее большинство рекламных докторов – актёры.
Автор: Сергей Марочкин
Источник: https://zen.yandex.ru/media/zapiski_aktera/nebolshoi-obman-bolshie-dengi-o-poddelnyh-vrachah-na-nashem-televidenii-5f44aa816c8e847f632d8a7b
А самое забавное, что такие «вакансии» (сыграть врача или другого специалиста) постоянно появляются в актёрских агентствах. В основном, это реклама, но бывают и проекты «поинтереснее», например, в ток-шоу к Малахову. Сыграть врача в кино или сериале очень интересно, но прикинуться им в реальной жизни, да ещё продавать под видом эксперта сомнительные продукты это уже, на мой взгляд, отдаёт преступлением.
Кстати, есть закон, запрещающий появление реальных врачей в рекламе, кроме мед. услуг и средств гигиены. Поэтому, подавляющее большинство рекламных докторов – актёры.
Автор: Сергей Марочкин
Источник: https://zen.yandex.ru/media/zapiski_aktera/nebolshoi-obman-bolshie-dengi-o-poddelnyh-vrachah-na-nashem-televidenii-5f44aa816c8e847f632d8a7b
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Метки: доктор малышева манипуляция обман общество телевидение шоу
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Так что иногда действительно на этих ток-шоу бывают врачи.
Реклама - двигатель торговли, а ложь - двигатель рекламы.
Рекламщики, политики и адвокаты - профессиональные лгуны. Если они перестанут врать, то они умрут с голоду.
Таким образом, использование образов медицинских работников допускается исключительно в рекламе:
медицинских услуг;
средств личной гигиены.
При этом, реклама любых товаров с использованием образов медицинских работников допускается в случае, если указанная реклама распространяется исключительно:
в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий;
в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников.
Пост ведь о том, что именно НЕ врачи врут, что они врачи.