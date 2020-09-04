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«Небольшой обман – большие деньги». О поддельных врачах на российском телевидении

«Небольшой обман – большие деньги». О поддельных врачах на российском телевидении (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 13:22
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: доктор   малышева   манипуляция   обман   общество   телевидение   шоу   
1394
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Здравствуйте! Во многих ток-шоу, рекламах, экспертных передачах и много где ещё на нашем телевидении участвуют врачи и другие эксперты – профессионалы. Бывает, что это настоящие специалисты, но иногда на эти «роли» приглашают актёров. Расскажу как устроена эта сфера, сколько денег предлагают и почему я отказался.

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Метки: доктор   малышева   манипуляция   обман   общество   телевидение   шоу   
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18  комментариев
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531
Alexandr F 4 часа назад
Смотрю только Комаровского. Доверяю только его мнению. И да, можете минусовать, т.к. он с Украины
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1k
Alphyn Alexandr F 4 часа назад
Столько пафоса в одном глупом комментарии)))
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8k
Михаил Полчаса назад
Тоже всегда думал что врачей играет там какие-то Актеры, пока в передаче у Малахова не увидел своих бывших учителей (я тоже врач), которые туда пришли чтобы сказать какую чушь несет одна женщина, из-за которой у него дочь стала инвалидом (к слову, я прекрасно знаю всю эту историю и вины врачей там нет вообще никакой).
Так что иногда действительно на этих ток-шоу бывают врачи.
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1k
Юрий Крахмалев 47 минут назад
Мясникова Вы зря сюда приплели. Он Врач с большой буквы.
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587
arcush Юрий Крахмалев Полчаса назад
Да, большими буквами врущая КОЗЛИНА!
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31k
Антон 2 часа назад
Вот единственная ведущая и медик здорового человека.
Вот единственная ведущая и медик здорового человека.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Не обманешь - не продашь.

Реклама - двигатель торговли, а ложь - двигатель рекламы.

Рекламщики, политики и адвокаты - профессиональные лгуны. Если они перестанут врать, то они умрут с голоду.
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26k
KiploksAKS 3 часа назад
В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» в рекламе не допускается использование образов медицинских и фармацевтических работников, за исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены, в рекламе, потребителями которой являются исключительно медицинские и фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе, размещенной в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников.

Таким образом, использование образов медицинских работников допускается исключительно в рекламе:

медицинских услуг;
средств личной гигиены.

При этом, реклама любых товаров с использованием образов медицинских работников допускается в случае, если указанная реклама распространяется исключительно:

в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий;
в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников.
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6k
kaboza 4 часа назад
все просто, врачь производное от слова врать.
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7k
Serg2001 kaboza 4 часа назад
А случись у вас (не дай бог) аппендицита приступ, небось к этим "вралям" вприпрыжку побежите... Или будете его сами через интернет лечить? Кстати, ни хрена вы из поста не поняли. Врут как раз не врачи. А врет ТЕЛЕВИДЕНИЕ, приглашая на роль врачей левых людей. Как впрочем врет и во многом другом.
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6k
Andrei kaboza 4 часа назад
Так ли всё просто?
Пост ведь о том, что именно НЕ врачи врут, что они врачи.
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6k
kaboza Serg2001 2 часа назад
случилось мне препарат выписали, за полторашку, а наш полный аналог 90р. стоил
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6k
kaboza Serg2001 2 часа назад
кстати зомбоящик не смотрю
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28k
Элек Мек 4 часа назад
«Небольшой обман – большие деньги». О поддельных врачах на российском телевидении
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