До и после: невероятные преображения людей с сильными рубцами после ожогов и шрамами

Татуировки могут прекрасно скрывать неприятные глазу участки кожи.
Шрамы, скрытые под тату
И ожоги под тату
Годно?
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Метки: tattoo коррекция шрамов ожог тату татуировка шрамы
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