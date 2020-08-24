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До и после: невероятные преображения людей с сильными рубцами после ожогов и шрамами

До и после: невероятные преображения людей с сильными рубцами после ожогов и шрамами (21 фото)

Автор:
24 августа 2020 08:46
Сообщество : Жизнь
Метки: tattoo   коррекция шрамов   ожог   тату   татуировка   шрамы   
1701
21

Татуировки могут прекрасно скрывать неприятные глазу участки кожи.

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Метки: tattoo   коррекция шрамов   ожог   тату   татуировка   шрамы   
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2  комментария
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8k
Rihovich 38 минут назад
Вот для этого тату - очень хороший и правильный инструмент! Полностью одобряю! А не так, как оно обычно...
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2k
АИД 7 минут назад
Годно!
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