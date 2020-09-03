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Нильский крокодил: От его шкуры отлетают пули. Он — совершенный хищник №1

Нильский крокодил: От его шкуры отлетают пули. Он — совершенный хищник №1 (11 фото + 1 гиф)

Автор:
03 сентября 2020 17:34
Сообщество : Животные
Метки: интересно   крокодилы   факты   
965
12

В стародавние времена было принято поклоняться разным животным — оно и понятно, природа вокруг дика и непонятна, а мозг вчерашней обезьяны требует пояснений. Особенно, когда дело касается тварей, которые норовят тебя сожрать. Поэтому 4.000 лет назад наш герой жил как в сказке: его сделали богом плодородия и разлива рек, его держали в домах и украшали золотом, ему скармливали отборный скот и рабов.

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Метки: интересно   крокодилы   факты   
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8  комментариев
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10k
Corvus Corax 2 часа назад
"отскакивают даже пистолетные пули"
А уж винтовочные и автоматные тем более?
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MrMopnex 2 часа назад
Читать интересно, но хватит выделять что надо и что не надо. Отвлекает только
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ваня панкин 2 часа назад
хороший пост... надо песенку под это дело...

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Александр ваня панкин 2 часа назад
Да пошёл ты...
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