Нильский крокодил: От его шкуры отлетают пули. Он — совершенный хищник №1

В стародавние времена было принято поклоняться разным животным — оно и понятно, природа вокруг дика и непонятна, а мозг вчерашней обезьяны требует пояснений. Особенно, когда дело касается тварей, которые норовят тебя сожрать. Поэтому 4.000 лет назад наш герой жил как в сказке: его сделали богом плодородия и разлива рек, его держали в домах и украшали золотом, ему скармливали отборный скот и рабов.
И не мудрено, ведь он — крупнейший хищник Африки, он — людоед и бронированный кошмар Черного континента, он — нильский крокодил
Средние параметры этого чудища впечатляют: длина колеблется от 3 до 5 метров, а вес от 400 до 700 кило. Более крупные особи под 6 метров и весом под тонну наводят немало шороху в округе, ведь для них человек — лишь лёгкая закуска. Как правило, таких внушительных размеров достигают только самцы, самки несколько мельче, но от этого жить африканцам легче не становится.
Нильский крокодил водится по всей Африке, обойдя стороной лишь крайний север и крайний юг континента.
Если вы видите крокодила, лежащего на солнцепеке с разинутой пастью — все в порядке, вам ничего не грозит (пока что). Так крок, будучи холоднокровным, заряжается энергией солнца для дальнейших злодеяний. Это явление называется «баскинг», и им животина занимается бОльшую часть времени. Так что в следующий раз, когда вас упрекнут в пассивном образе жизни, скажите, что вы заняты баскингом и откусите обидчику ногу.
Но если крокодил захлопнул пасть — бегите, подзарядка рептилии закончена, и теперь животина готова убивать. Крокодилы очень пассивны, но агрессивно территориальны к любым животным, кроме сородичей.
Раскрытая пасть служит для животины теплоотводом, чтобы тушка крокодила не перегрелась во время солнечных ванн.
Заготовка для сумочки может часами лежать без движения, но оставаться в курсе всех дел вокруг. Крокодил всё видит — здоровые глаза, направленные в разные стороны, никогда не закрываются. Крокодил всё слышит: щелки за глазами — слуховые проходы, ведущие в сложные лабиринты каналов, усиливают звук.
Чтобы смачивать глаза и при этом всё время быть начеку, у крокодила "моргание" происходит вот так.
Крокодил всё чувствует: малейшие сотрясения почвы или воды тут же улавливаются брюшными щитками. Они пронизаны осязательными рецепторами, которые почувствуют вибрацию от шагов животного, находящегося за несколько десятков метров! Короче, лишь консьерж в общаге может посоревноваться с нашим героем в состязании «всё вижу, всё слышу, всё знаю».
Всё вышеперечисленное нужно зверю для охоты. Крокодил — засадный хищник, он поджидает свой фастфуд на водопое. В роли обеда выступает любая живность, подошедшая к воде: птицы, обезьяны, антилопы всех мастей и даже слонята. Благо, что охотится рептилоид нечасто: плотно пообедав антилопой, крокодил может не есть полгода.
Иногда в охоте на слонят у крокодила случается "просчёт", и тогда рептилия рискует быть затоптанной насмерть. Этот дурень случайно схватил взрослого слона.
Что будет, если вас укусит нильский крокодил? Проще перечислить, чего у вас не будет. Сила сжатия челюстей взрослого самца равняется 2 тоннам на сантиметр площади — вырваться из этого капкана невозможно.
Да и пасть такая, что небольшая антилопа помещается целиком!
Как будто этого мало, ухватившийся за жертву хищник начинает неистово крутиться вокруг своей оси, отменяя последние шансы на спасение. По-хорошему, от таких нагрузок даже мощные челюсти при таком вращении должны сломаться, но только не у крокодила. Его пасть усеяна механорецепторами, они автоматизируют силу сжатия. Как только поступает сигнал о чрезмерной нагрузке, рептилия ослабляет хватку, но только для того, чтобы через секунду вцепиться ещё крепче.
Даже на суше крупный крокодил непосильная добыча для льва, только обезумевший от голода прайд решается нападать на крокодилов. Только группой!
Уже трясётесь от страха? То ли ещё будет. Вы ведь помните, что кроме крокодилов в реках Африки живет ещё одно неистовое чудовище — бегемот? На беду местных жителей, два исполина спелись и мирно живут в одном водоеме. Самки бегемотов оставляют своих детей рядом с крокодилами, чтобы те отгоняли хищников, а молодые кроки могут запросто зависнуть на спине у бегемотов, чтобы погреться.
Но бывает всякое, и рептилию, сожравшую бегемотьего детёныша, свирепая мамаша распустит на ремни. Как бы там ни было, и крокодилы, и бегемоты убивают ежегодно огромное количество местных жителей, уверенно держа позиции в топ 10 опаснейших существ планеты.
Бегемоты и крокодилы конфликтуют нечасто, но когда водоём начинает пересыхать, в тесноте сдают нервы и у тех, и у других.
А что же с размножением у нашей мечты модельера? Что ж, с ноября по декабрь, когда приходит пора продолжить род, самец включает дурака: ревёт на всю Африку, как же ему хочется женщину, хлопает пастью, топает лапками и вообще ведет себя неподобающе джентльмену. А между собой пацаны и вовсе устраивают лютые разборки. Как только на этот спектакль абсурда клюнет кожаная мадам, парень поёт ей не лишенные мелодичности трели (помним про тонкий слух, да?) и трётся о свою пассию нижней челюстью.
У крокодилов пол зависит от температуры окружающей среды. Если температура внутри гнезда была ниже 31,7 °C или выше 34,5 °C, то на свет появляются самки, в ином случае — самцы
После чих-пыха самка роет ямку, складывает туда яйца и яростно защищает кладку 3 месяца. Самец тоже трется рядом, помогая маман отгонять особо борзых варанов, обезьян и гиен, но делает это неохотно и не всегда. На счастье местной фауны, из 50-90 яиц выживает только 10%.
Чтобы донести детёнышей до водоёма, самка крокодила аккуратно берёт их в пасть и доносит их до ближайшей речки. Ближайшие 2 года мать будет оберегать потомство.
Несмотря на это, вымирание нашему кожаному другу не грозит. Особые смельчаки могут даже на него поохотиться с ОЧЕНЬ мощным оружием. Попасть нужно либо точно, либо кучно, так как на теле крокодила всего две уязвимые точки — небольшие участки тонкой кожи на голове и шее. От остальных частей отскакивают даже пистолетные пули.
Однако мы не советуем так делать, потому что из-за таких глупых поступков даже успешные виды вдруг начинают исчезать.
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А уж винтовочные и автоматные тем более?