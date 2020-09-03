Нильский крокодил: От его шкуры отлетают пули. Он — совершенный хищник №1

И не мудрено, ведь он — крупнейший хищник Африки, он — людоед и бронированный кошмар Черного континента, он — нильский крокодил

Средние параметры этого чудища впечатляют: длина колеблется от 3 до 5 метров, а вес от 400 до 700 кило. Более крупные особи под 6 метров и весом под тонну наводят немало шороху в округе, ведь для них человек — лишь лёгкая закуска. Как правило, таких внушительных размеров достигают только самцы, самки несколько мельче, но от этого жить африканцам легче не становится.

Нильский крокодил водится по всей Африке, обойдя стороной лишь крайний север и крайний юг континента.