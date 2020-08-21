FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8490 постов • 1090 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Кокоро - пудель, который очень похож на персонажа "Звездных войн"

Кокоро - пудель, который очень похож на персонажа "Звездных войн" (19 фото)

Автор:
21 августа 2020 21:42
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   забавные животные   питомцы   пудель   смешные животные   собака   собаки   фото   
107
19
После того, как хозяйка из Японии опубликовала показала своего пуделя по кличке Кокоро (Kokoro) в Твиттере, фото песика мгновенно стали вирусными. Пользователи очаровались этим пушистиком, и сравнили его с одним персонажем из "Звездных войн", плюшевой игрушкой, а еще - с художником Бобом Россом. Только посмотрите на это чудо!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашние животные   забавные животные   питомцы   пудель   смешные животные   собака   собаки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Fatima Habiba 3 часа назад
Шубка у пёселя - ну очень ухоженная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Игорь 2 часа назад
Ну ипонцы ущербные, ещё наших мультиков не смотрели - мне то сразу стало ясно что "это" ёжика в тумане напоминает

Ну ипонцы ущербные, ещё наших мультиков не смотрели - мне то сразу стало ясно что "это" ёжика в тумане напоминает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Собака самостоятельно садится на автобус и ездит в парк Собака самостоятельно садится на автобус и ездит в парк Интернет рассмешила реакция собаки на отражение в зеркале Интернет рассмешила реакция собаки на отражение в зеркале Хозяева сходят с ума по фильтру, который превращает собак в мультяшек Хозяева сходят с ума по фильтру, который превращает собак в мультяшек 30 неудачных фото питомцев, которые не должны были попасть в сеть 30 неудачных фото питомцев, которые не должны были попасть в сеть Майло - чудо-пес, который дружит с бабочками Майло - чудо-пес, который дружит с бабочками
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

285096



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
0
40
Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков
2
140
Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
С чем нельзя есть дыню?
2
34
С чем нельзя есть дыню?
Что такое климакс у женщин?
1
6
Что такое климакс у женщин?
Нелепые понты, вызывающие сплошное недоумение (16 фото)
Нелепые понты, вызывающие сплошное недоумение (16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#история#дтп#прикольные#природа#девушки#авто авария#знаменитости#общество
#прикол#интересно#интересное#картинки#на различный вкус#россия#дети#автомобили#комментарии#питомцы
#фото#факты#кино#смешные#авария#СССР#смешно#звери#космос#смех

На что жалуетесь?

Вернуться