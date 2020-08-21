Кокоро - пудель, который очень похож на персонажа "Звездных войн"

Этого красавца уже сравнили с эвоками из "Звездных войн", художником Бобом Россом, и плюшевой игрушкой. Кокоро принадлежит породе той-пудель - представители этой породы известны своей пушистостью. Кроме того, это самая маленькая разновидность пуделей, что делает их еще милее.