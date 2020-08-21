Кокоро - пудель, который очень похож на персонажа "Звездных войн"

После того, как хозяйка из Японии опубликовала показала своего пуделя по кличке Кокоро (Kokoro) в Твиттере, фото песика мгновенно стали вирусными. Пользователи очаровались этим пушистиком, и сравнили его с одним персонажем из "Звездных войн", плюшевой игрушкой, а еще - с художником Бобом Россом. Только посмотрите на это чудо!
Кокоро (что переводится с японского как "сердечко") - той-пудель родом из Японии. Сейчас у этого пушистика 137 тысяч подписчиков в Инстаграме, и он продолжает активно набирать популярность в сети.
Этого красавца уже сравнили с эвоками из "Звездных войн", художником Бобом Россом, и плюшевой игрушкой. Кокоро принадлежит породе той-пудель - представители этой породы известны своей пушистостью. Кроме того, это самая маленькая разновидность пуделей, что делает их еще милее.
Из-за роскошной шевелюры Кокоро уже сравнили с художником Бобом Россом
А кому-то он напомнил персонажей из "Звездных войн" - эвоков
Взгляните на это чудо:
Когда хозяйка опубликовала фото питомца, они быстро стали вирусными в сети
Сейчас за Кокоро следят 137 тысяч подписчиков в Инстаграме
Как можно быть таким очаровашкой?
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