Нетрезвая пассажирка такси прославилась криками "Вези меня!" и отборным матом

Ролик снят в башкирском городе Салавате: явно подвыпившая дама начинает "наезжать" на таксиста и вместо конечной точки заказанного маршрута требует везти ее в какой-то магазин: "Дебил! Я заказала машину..."
Как уточнили в группе "ВК" "Черный список Салават", дело было в 8 утра, и даме, вызвавшей "Яндекс-такси", захотелось поехать за пивом...
"Вы все педики", "Постоять за себя не можете", "Ты дебил и неадекватный осел", "Амеба е...ная, давай, говори со мной, разговаривай!" - такими прекрасными фразами сыпала пассажирка всю дорогу и напрочь отказывалась выходить из авто.
Пока водитель не начал звонить в полицию...
"Вы все педики", "Постоять за себя не можете", "Ты дебил и неадекватный осел", "Амеба е...ная, давай, говори со мной, разговаривай!" - такими прекрасными фразами сыпала пассажирка всю дорогу и напрочь отказывалась выходить из авто.
Пока водитель не начал звонить в полицию...
Флешмоб "Вези меня, мразь!" зимой запустила вот эта москвичка-истеричка
Водитель такси зафиксировал на видео бурную реакцию пассажирки на задержку в пути. Видео молниеносно распространилось по сети.
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ставишь видео на паузу
выходишь с автомобиля
открываешь дверь с её стороны
со всей дури два раза ей в нос
закрываешь дверь
садишься за руль
снимаешь видео с паузы и продолжаешь- ДИТЕ, я же вас спокойно прошу, У вас кровь с носа идёт
протягиваете ей салфетку
она конечно же будет возмущаться
снова ставишь видео на паузу
тут она ждать не будет
вылетит
А вообще, чем наполнена, то и льётся. Конечно в ЧС таких. Чтобы при заказе сразу было отдельное сообщение, вы в ЧС на 10 лет. Надеемся вам хватит времени подумать над своим отношением к людям.