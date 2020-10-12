FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2131 пост • 1003 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Нетрезвая пассажирка такси прославилась криками "Вези меня!" и отборным матом

Нетрезвая пассажирка такси прославилась криками "Вези меня!" и отборным матом (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 21:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Башкирия   Вези меня   Салават   видео   маты   пассажирка   пьяная   такси   
1033
3
1
Ролик снят в башкирском городе Салавате: явно подвыпившая дама начинает "наезжать" на таксиста и вместо конечной точки заказанного маршрута требует везти ее в какой-то магазин: "Дебил! Я заказала машину..."

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Башкирия   Вези меня   Салават   видео   маты   пассажирка   пьяная   такси   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Антон 2 часа назад
Это не женщина, это тупое животное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
242
Constructor 48 минут назад
А ещё друг рассказывал, что в интернете видел как в такси *бут! факе такси вроде называется! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Двестиграмм Час назад
говоришь например - женщина ВЫХО
ставишь видео на паузу
выходишь с автомобиля
открываешь дверь с её стороны
со всей дури два раза ей в нос
закрываешь дверь
садишься за руль
снимаешь видео с паузы и продолжаешь- ДИТЕ, я же вас спокойно прошу, У вас кровь с носа идёт
протягиваете ей салфетку
она конечно же будет возмущаться
снова ставишь видео на паузу
тут она ждать не будет
вылетит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Ещё одна красна девица разочаровалась кучером
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Почему-от вспомнилось про то, как в жопу пьяные и понтовые ездили раньше...
Ссылка www.youtube.com
вроде и с понтами, но вежливо и без всяких оскорблений. Оскорблять обслугу для типа крутых - западло! Это было и следи воров, и среди реально знатных. Ни один реальный граф ни когда не унизится до того. чтоб оскорбить уброрщицу!!! Ту из "кнезей из грязи", оскорбляя обслугу просто падает в глазах "общества", как что и недостойный того что б руку кто подал. И это им не понятно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Нет я не утверждаю, что воры и графья не шалили! Шалили так,что офигеть! Но они не выносили на внешние разборки свои "шалости". Иногда жутко грубые и более того. Но то было "не комильфо". А за опечатки прошу простить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Андрей 2 часа назад
Синька ЧМО.

А вообще, чем наполнена, то и льётся. Конечно в ЧС таких. Чтобы при заказе сразу было отдельное сообщение, вы в ЧС на 10 лет. Надеемся вам хватит времени подумать над своим отношением к людям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Караганда 2 часа назад
в 8 утра-это впечатляет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 2 часа назад
Я в трёх странах работал таксистом. Странах абсолютно разных по темпераменту и менталитету. Единственное,что их объединяет,так это пьяные женщины. В любой стране пьяная женщина -это отмороженный неадекват. Научен горьким опытом и теперь без сопровождающих просто не беру. Несмотря на потерю денег и проблем с агрегатором.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 3 часа назад
фу блевота колхозная, а не женщина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12-летний парень собрал действующий ядерный реактор и стал рекордсменом (4 фото) 12-летний парень собрал действующий ядерный реактор и стал рекордсменом (4 фото) Муж банковской воровки Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги Муж банковской воровки Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей "Мерседеса" В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей "Мерседеса" Трактор сломался: российский фермер вспахал поле на "Кадиллаке" Трактор сломался: российский фермер вспахал поле на "Кадиллаке" В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана Пассажир в Новосибирске разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла Пассажир в Новосибирске разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

153454



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Друзья, а с каких пор Почта России превратилась в Пятерочку
0
80
Друзья, а с каких пор Почта России превратилась в Пятерочку
После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000
1
59
После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Перетягивание каната: монстр-трак Chevy против танка Leopard
0
8
Перетягивание каната: монстр-трак Chevy против танка Leopard
Основные причины задержки вылета и прибытия самолета
1
5
Основные причины задержки вылета и прибытия самолета
12-летний парень собрал действующий ядерный реактор и стал рекордсменом (4 фото)
12-летний парень собрал действующий ядерный реактор и стал рекордсменом (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#сша#интересное#прикольные#картинки#кино#природа#gif#в мире
#юмор#прикол#интересно#авария#война#авто авария#настроение#смешные#австралия#девушка
#история#животные#россия#дети#дтп#девушки#позитив#на различный вкус#автомобили#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться