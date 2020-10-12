Нетрезвая пассажирка такси прославилась криками "Вези меня!" и отборным матом

Как уточнили в группе "ВК" "Черный список Салават", дело было в 8 утра, и даме, вызвавшей "Яндекс-такси", захотелось поехать за пивом...

"Вы все педики", "Постоять за себя не можете", "Ты дебил и неадекватный осел", "Амеба е...ная, давай, говори со мной, разговаривай!" - такими прекрасными фразами сыпала пассажирка всю дорогу и напрочь отказывалась выходить из авто.

Пока водитель не начал звонить в полицию...