Историческая загадка: был ли у Иосифа Сталина грузинский акцент?

Но мать мальчика мечтала помочь ему выбиться в люди, что было возможно только с хорошим образованием. А получить такое образование можно было лишь на русском языке. Поэтому женщина, видевшая в будущем сына студентом духовной семинарии, попросила детей местного священника, чтобы они помогли мальчику освоить русский язык.



Иосиф оказался невероятно способным к языкам — всего за два года он выучил русский досконально и говорил на нем также свободно, как на грузинском. Это позволило ему поступить сразу на второй курс семинарии. Уже будучи студентом, Джугашвили вращался в основном в русскоязычном тифлисском обществе, состоявшем из сосланных в Грузию революционеров и вольнодумцев. Даже революционный псевдоним его — Сталин, можно считать русской фамилией.



Интересно, но дочь Сталина, Светлана Аллилуева писала в своих мемуарах, что до 6 лет даже не подозревала, что ее отец грузин. О том, что «раньше наш отец был грузином», ей поведал старший брат. Грузинского в доме Сталина не было ничего — его можно было назвать полностью ассимилированным, обрусевшим грузином.