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Историческая загадка: был ли у Иосифа Сталина грузинский акцент?

Историческая загадка: был ли у Иосифа Сталина грузинский акцент? (6 фото + 2 видео)

Автор:
01 сентября 2020 17:32
Метки: акцент   загадка   история   сталин   факты   
717
6
2
Считается, что Иосиф Виссарионович Сталин разговаривал с сильным грузинским акцентом. Таким мы слышали его в документальной кинохронике, в записях радио и, конечно же, в фильмах. Но современники, хорошо знавшие вождя лично, утверждают, что в реальной жизни речь Сталина не была похожа на ту, что сегодня знакома каждому. Так как говорил самый известный грузин 20 века и кому было выгоден этот злополучный акцент?

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Метки: акцент   загадка   история   сталин   факты   
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30  комментариев
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9k
portmen77 3 часа назад
Если рассматривать личность Иосифа Виссарионовича, то акцент как бы и не важен. Потому, что фраза "Спасибо, Лавреньтий Павлович за атомную бомбу! Это обеспечит мирную жизнь СССР на столетия вперед." С любым акцентом звучит замечательно.
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6k
albedo 48 секунд назад
Историческая загадка: был ли у Иосифа Сталина грузинский акцент?
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37k
Сергей 14 минут назад
тело Сталина было вынесено из мавзолея и захоронено не в кремлевской стене, а у стены.
Надгробный памятник И. В. Сталину у Кремлёвской стены

тело Сталина было вынесено из мавзолея и захоронено не в кремлевской стене, а у стены. Надгробный памятник И. В. Сталину у Кремлёвской стены
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5k
Михаил Абель Полчаса назад
"После этого тело Сталина было вынесено из мавзолея и захоронено в кремлевской стене"

Правда что ли? Вообще то В кремлёвской стене и У кремлёвской стены немного разные вещи.
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−23
мария коршунова 50 минут назад
Вообще-то, Он-Осетин.
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400
Полнооборудованный лосось Час назад
не смешите, ну откуда у грузина грузинский акцент?
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1k
Карагандинская Полиграфия Час назад
"Он очень чисто говорит по-русски, и обороты речи у него хорошего народного русского языка…»"(c)
"Опять непонятно возможно ли, чтобы человек говорил с акцентом только на радио?"(c)
Тут достаточно просто - советские люди не заморачивались на акцент. Человека поставившего в укор акцент просто не поняли бы их современники.
Для образованного человека тех лет некоторое значение имели
"чисто говорит по-русски"(с) - понимайте, что человек грамотно строит речь, связки, окончания, суффиксы.
"обороты речи у него хорошего народного русского языка"(с) - богатый запас как словарный, так и оборотов правильной русской речи.
Акцент - дело сто десятое, русский язык богат разнообразными говорами и наречиями.
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12k
Konstantin 2 часа назад
Итить колотить. Всю жизнь думал что "Лошадь ПрЕжевальского". Надо же. Был невнимателен.
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461
Ринат 2 часа назад
Даже Жириновский его проклинает,посмотрите битву экстрасенсов,там обьективно дали ему оценку,человек любил власть,но деньги его не интересовали
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461
Ринат Sanar 2 часа назад
тебе виднее,ТВ не имею,рептилоиды здесь на фишках вроде обсуждали,короче все сложно здесь у вас
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5k
Rus77 Ринат 2 часа назад
Каждый имеет право на личное мнение, но я со своей бабушкой которой 91 год на эту тему общаюсь, с человеком который жил при Сталине! Вам про ежегодное понижение цен рассказать, или может про репрессии и раскулачивание?
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2k
Sanar Ринат 2 часа назад
Всё просто тут как и в любой беседе, имеешь мнение высказывай, кто запрещает то, интересно что люди с разных стран и в основном взрослые, заметьте вы первый заикнулись про битву этих самых
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461
Ринат Rus77 Час назад
Товарищ вы клоните к тому что жить как в Северной Корее или Иране,закрыть границы ,никаких айфонов,мерседесов,тогда будет снижение цен ,весь капитализм построен на принципе чем больше экспорта и меньше импорта тем богаче страна,правда народ привык к роскоши и взбунтуется ,никто же не хочет ездить на ладе гранте,мы стали протитутками капитализма,за деньги и родную бабушку продадим
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461
Ринат Rus77 14 минут назад
Извините мы проводили эксперимент,как управлять мнением народа,в принципе все ожидаемо
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2k
kappaneed 3 часа назад
А Ленин, картавил?
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2k
Ильдар Суюндиков kappaneed 2 часа назад
Сам Гендель был обжорой,
Гюго грешил инцестом,
А Фёдор наш Михалыч
В рулетку баловал.
И даже умный Ницше
Свихнулся, как известно.
Чайковский... Ну, это ладно…
А Мусоргский бухал!
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А впрочем, как и Клинтон,
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Вот Элтон Джон... Ну, это ладно…
А Мусоргский бухал!
Петрарка был занудой,
А Сартр коммунистом,
А Пресли был сексотом
Он на Битлов стучал.
Мазох был мазохистом,
Маркиз де Сад садистом.
И все они бухали!
И Мусоргский бухал!
Эйнштейн мучил скрипку,
Бетховен мучил близких,
Тургенев был жестокий
Он в зайчиков стрелял!
Но… родне моей не легче
От этих истин низких.
Они говорят: «Всё это сплетни!»
Да но Мусоргский бухал!
(Т.Шаов)
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59k
Максим 3 часа назад
У него была такая библиотека и о так много читал, что русский у него был явно лучше, чем у Анальных, Свинидзе и Венедиктовых. А акцент - да похер на его акцент главное что он был русским!!!
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643
Oldman Максим Полчаса назад
Он был советским, грузинской национальности.
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60k
HundeBeißer2 3 часа назад
Какая разница с каким акцентом говорит людоед?
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60k
HundeBeißer2 Sanar 3 часа назад
А че это псарня пригожинская так разволновалась то?
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2k
Sanar HundeBeißer2 2 часа назад
Ну за псарню я тебе такую душевную оплеуху отвесил бы при личной встрече, кто такой пригожин вроде знаю, лысый муж певицы Валерии, какая связь с моим комментарием непонятно.
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5k
Rus77 HundeBeißer2 2 часа назад
А кроме дешёвых высеров будут аргументы чепушило?
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3k
aleksander Sanar 2 часа назад
Человек, мечтающий об заградотрядах и расстрелах, не достоин называться русским. Такой человек - выродок.
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Sanar aleksander 2 часа назад
Не надо фантазировать на мой счёт, я не мечтаю, а высказался в духе того времени согласно необходимости в отношении вот таких продажных тварей, я разделяю методы того времени, это принесло результаты.
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7k
Prostovopros 3 часа назад
На фоне великих дел, что он сделал, неужели это важно? Скоро посты будут про его нижнее бельё, как про современных "звёзд".
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