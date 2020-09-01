Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом

По сообщениям свидетелей картина выглядит следующим образом. Подросток был в компании друзей, он попросил у прохожего закурить, но получил отказ. За это ударил взрослого по лицу, попытался пнуть его в спину, но неожиданно получил в ответ – удар ножом. В итоге мальчика госпитализировали.



По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье ст.111 ч.2 п. «б» УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование уголовного дела продолжается.

..........................



Факт совершенного преступления налицо. Только вот эта деталь: "...получил отказ. За это ударил взрослого по лицу, попытался пнуть его в спину"...странно, что пацан так агрессивно повел себя по отношению к взрослому: "... ударил по лицу, попытался пнуть в спину". Что то не верится, что подросток мог так поступить... если бы был один. А он и был как раз не один?! И чуть в отдалениии была совсем другая компания. И постарше, чем этот малец. А его и послали с классической просьбой: "дядь, дай закурить"



Совсем не оправдываю этого мужика, который нанес ножевой удар. Только странная ситуация: мальчик ударил взрослого за отказ в сигарете, а тот достает нож. Нормальной ситуацию ни с одной стороны не назовешь



Мужчине, конечно не надо было доставать нож и тем более применять его. Постараться уйти, тогда бы не было всего этого. И пацан бы не получил ранения. И мужик бы не оказался под следствием... Однако, так сложились обстоятельства.



И повторюсь: странный случай. Не мог пацан сам и один напасть на взрослого...