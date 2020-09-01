Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом

В Набережных Челнах подросток получил ножевое ранение за то что попросил закурить. Так написано в полицейской сводке. Следственный комитет разбирается в инциденте, который случился с 13-летним подростком в выходные – ребенка ударили ножом в живот. Дикое преступление-ребенка ударить ножом за то что тот попросил закурить. А теперь читаем о подробностях преступления.
По сообщениям свидетелей картина выглядит следующим образом. Подросток был в компании друзей, он попросил у прохожего закурить, но получил отказ. За это ударил взрослого по лицу, попытался пнуть его в спину, но неожиданно получил в ответ – удар ножом. В итоге мальчика госпитализировали.
По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье ст.111 ч.2 п. «б» УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование уголовного дела продолжается.
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Факт совершенного преступления налицо. Только вот эта деталь: "...получил отказ. За это ударил взрослого по лицу, попытался пнуть его в спину"...странно, что пацан так агрессивно повел себя по отношению к взрослому: "... ударил по лицу, попытался пнуть в спину". Что то не верится, что подросток мог так поступить... если бы был один. А он и был как раз не один?! И чуть в отдалениии была совсем другая компания. И постарше, чем этот малец. А его и послали с классической просьбой: "дядь, дай закурить"
Совсем не оправдываю этого мужика, который нанес ножевой удар. Только странная ситуация: мальчик ударил взрослого за отказ в сигарете, а тот достает нож. Нормальной ситуацию ни с одной стороны не назовешь
Мужчине, конечно не надо было доставать нож и тем более применять его. Постараться уйти, тогда бы не было всего этого. И пацан бы не получил ранения. И мужик бы не оказался под следствием... Однако, так сложились обстоятельства.
И повторюсь: странный случай. Не мог пацан сам и один напасть на взрослого...
По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье ст.111 ч.2 п. «б» УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование уголовного дела продолжается.
..........................
Факт совершенного преступления налицо. Только вот эта деталь: "...получил отказ. За это ударил взрослого по лицу, попытался пнуть его в спину"...странно, что пацан так агрессивно повел себя по отношению к взрослому: "... ударил по лицу, попытался пнуть в спину". Что то не верится, что подросток мог так поступить... если бы был один. А он и был как раз не один?! И чуть в отдалениии была совсем другая компания. И постарше, чем этот малец. А его и послали с классической просьбой: "дядь, дай закурить"
Совсем не оправдываю этого мужика, который нанес ножевой удар. Только странная ситуация: мальчик ударил взрослого за отказ в сигарете, а тот достает нож. Нормальной ситуацию ни с одной стороны не назовешь
Мужчине, конечно не надо было доставать нож и тем более применять его. Постараться уйти, тогда бы не было всего этого. И пацан бы не получил ранения. И мужик бы не оказался под следствием... Однако, так сложились обстоятельства.
И повторюсь: странный случай. Не мог пацан сам и один напасть на взрослого...
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Метки: Дай закурить закурить мальчик нож удар
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онижедети у которых есть яжематери и у каждого толпа папашекрецидивистов
Вывод: носите с собой нож и не бойтесь применять. Пусть лучше вас судят 12 чем несут 6.
Попадется такой урод (подросток или постарше) тоже пырну. Уродов расплодилось чересчур много. Школа не воспитывает, родители болт забили, полиции они не интересны.
Короче, обороняй себя сам, как можешь.
Куясе философия. Получить по физии от сопляка и молча уйти?
Надо там было всю компашку порезать, потому, что остальные там наверняка той же гопнинской породы.
Пора действовать!
Нож, это, конечно, нехорошо. Но а как защититься от банды гопников?
У меня друг тоже как-то в 90х чуть не нарвался на нож за "покурить есть"
Шли мы с ним вдвоём с качалки в 10 вечера по неблагополучному району, ну его и осенило у мимо проходящего сигарету стрельнуть. А мужик, видимо, понял по своему. Выхватил нож и заорал "всех порежу" и на него кинулся еле убежали
А подобная шпана, засылающая мелкого для конфликта, кроме желания казни чувств не вызывает.
Сколько раз такое было, малолетка стреляет сигарету а когда не даешь, плюется и ногами пнуть пытается, а как только ему уепешь, сразу толпа защитников прибегает.
В свое время, в 90-х, на каждой моей куртке висело по РГД, Каждый вечер какой нибудь удод просил примерить куртку, но при виде РГД сразу замечали что маловата куртка... сколько я ног прострелил))) не счесть. я из Владикавказа, для ясности картины...
Надеюсь у мужика будет нормальный адвокат и добьется условки за превышение самообороны.