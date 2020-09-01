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Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом

Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом (2 фото)

Автор:
01 сентября 2020 05:42
Сообщество : Истории
Метки: Дай закурить   закурить   мальчик   нож   удар   
1512
2
В Набережных Челнах подросток получил ножевое ранение за то что попросил закурить. Так написано в полицейской сводке. Следственный комитет разбирается в инциденте, который случился с 13-летним подростком в выходные – ребенка ударили ножом в живот. Дикое преступление-ребенка ударить ножом за то что тот попросил закурить. А теперь читаем о подробностях преступления.

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Метки: Дай закурить   закурить   мальчик   нож   удар   
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29  комментариев
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18k
Батончик с маком 3 часа назад
лучше на нары, чем малолетки забьют насмерть и им за это них-уя не будет.
онижедети у которых есть яжематери и у каждого толпа папашекрецидивистов
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3k
Фомич 10 минут назад
Скорее всего там уже были случаи и мужик "подстраховался"...
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592
Asmodeus Kruzenshtern 16 минут назад
Молодец мужик. Всё правильно сделал.
Вывод: носите с собой нож и не бойтесь применять. Пусть лучше вас судят 12 чем несут 6.
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30k
Игорь Asmodeus Kruzenshtern 12 минут назад
Цепь длиной 0,5м из стального прута диаметром 5-6мм в городе практичней будет...
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8k
Енот Полиграфович 24 минуты назад
Да нормально. Еще и на родителей наехать.
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3k
Pijavka Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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6k
Кенвуд 43 минуты назад
Я тоже с мультитулом хожу (такой складной нож с разными полезностями).
Попадется такой урод (подросток или постарше) тоже пырну. Уродов расплодилось чересчур много. Школа не воспитывает, родители болт забили, полиции они не интересны.
Короче, обороняй себя сам, как можешь.
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1k
Manul 45 минут назад
У знакомого тоже попросили закурить малолетки. Он отказал, так как не курит. Очнулся через пару дней в больнице с серьезной травмой головы полностью обворованный. Куча малолеток напала и забила до полусмерти. Так что возможно чел спас себе жизнь, и не стал калекой.
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23k
parallax 46 минут назад
"Постарайся уйти ..."
Куясе философия. Получить по физии от сопляка и молча уйти?
Надо там было всю компашку порезать, потому, что остальные там наверняка той же гопнинской породы.
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23
Lepus parallax 18 минут назад
Да не дали бы уйти, не для того "мелкого" засылали.
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2k
kca-opa 50 минут назад
Фото не в тему, кухонным ножом можно, конечно, ударить, случайно и повредить соперника, а скорее всего свои пальцы с пола собирать
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1k
ALEX Час назад
Сколько может Минздрав предупреждать?
Пора действовать!
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4k
Александр Иванов Час назад
Если бы п*здюк ударил меня по лицу и пытался пнуть, я бы ему руки переломал. Без ножа бы справился.
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23k
parallax Александр Иванов 44 минуты назад
Там их толпа была. Ещё не факт, что справился бы, а не первый получил нож в живот.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Курение убивает ©

Нож, это, конечно, нехорошо. Но а как защититься от банды гопников?

У меня друг тоже как-то в 90х чуть не нарвался на нож за "покурить есть"


Шли мы с ним вдвоём с качалки в 10 вечера по неблагополучному району, ну его и осенило у мимо проходящего сигарету стрельнуть. А мужик, видимо, понял по своему. Выхватил нож и заорал "всех порежу" и на него кинулся
еле убежали
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3k
Schumacher Час назад
а я б с калаша всю кодлу положил с удовольствием...
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15k
Олег Schumacher Час назад
У тебя есть калаш? И ты ходишь с ним по улице?
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3k
Schumacher Олег Час назад
не, уж лет так 25 как нету, А когда был, да, ходил с ним по улице. В форме ВВ.
А подобная шпана, засылающая мелкого для конфликта, кроме желания казни чувств не вызывает.
Сколько раз такое было, малолетка стреляет сигарету а когда не даешь, плюется и ногами пнуть пытается, а как только ему уепешь, сразу толпа защитников прибегает.
В свое время, в 90-х, на каждой моей куртке висело по РГД, Каждый вечер какой нибудь удод просил примерить куртку, но при виде РГД сразу замечали что маловата куртка... сколько я ног прострелил))) не счесть. я из Владикавказа, для ясности картины...
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3k
Schumacher Олег Час назад
еще с большим удовольствием положил бы их из зенитки, но по факту, у меня нунчаки, ношу с собой, последний раз шпану писдил пару месяцев назад. Кому-то руку сломал, один против пятерых, судья был в восторге...
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7k
Андрей Иванов Schumacher 52 минуты назад
Да ты прям Андерсен какой-то.
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596
Al gor 2 часа назад
Какой он на*** мальчик, малолетний бандит в компании гопников, таких надо в зародыше давить, сегодня он прохожих грабит, а через время пойдет на более тяжкие преступления.

Надеюсь у мужика будет нормальный адвокат и добьется условки за превышение самообороны.
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7k
Андрей Иванов Al gor 50 минут назад
Опять же, смотря кто этот мужик. В статье не указан его статус, может у него рецидив статей лет на 25.
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624
дормидонт Андрей Иванов Полчаса назад
Это что нибудь меняет? Такие шавки и бывалого урку забьют.
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27k
Azesh 2 часа назад
ну а запинали бы толпой мужика- "онижедети"?
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19k
предводитель дворянства! 3 часа назад
Курить вредно,да.
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12k
Patmaz 3 часа назад
АУЕшники попытались наехать на вора в законе
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411
Walter White 3 часа назад
Аналогичный случай был в моём городе,в нулевых годах этого века.Мелкие шакалы (12-16 лет) забили мужика насмерть прям возле подъезда дома.Человек пятнадцать на одного,говорят на пиво сшибали деньги.Стаей налетели,а там каждый по разу ударит и всё нет мужика.
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795
Herr Mannelig 3 часа назад
Как знать, может мужик спас чью-то жизнь, может даже и этого пацана. Брюшко залечат, а память она надолго
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29k
Азат Баширов 3 часа назад
"Свои надо иметь"! В следующий раз этот недоросток, тысячу раз подумает
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