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Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней (119 фото)

Автор:
31 августа 2020 16:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
557
119
Все СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.

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Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
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14  комментариев
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Как то сразу много радости навалило. А можно ,всё тоже самое -только по 20 радостей ежедневно.
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62k
Вит Вит AlekseiTFS 2 часа назад
Если навалило,сходи подмойся и смени памперс,а вообще то-это новости для россиян,а не жителей заморских стран.....о своих бы лучше поведал....
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26k
LEPA 9 минут назад
Афтар жжёт по классическому сценарию

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