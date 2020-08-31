1.
2.
В Калининградскую область поступила партия новых автомобилей скорой помощи
Восемь новых автомобилей класса «В», приобретенных за счет средств регионального бюджета суммарной стоимостью 22,2 миллиона рублей, с 31 августа будут нести службу на дорогах Калининграда и муниципалитетов. Полноприводные автомобили с лучшей проходимостью отправятся в Озерск, Правдинск, Славск и поселок Большаково Славского городского округа. Остальные машины выйдут на линию в Калининграде.
3.
В Приморье на ТОР «Михайловский» создан мощный сельскохозяйственный кластер
Мягкий климат, наличие пахотных земель, развитые транспортные связи, значительный потребительский рынок определили главный профиль ТОР — сельское хозяйство. 17 из 18 резидентов ТОР «Михайловский» реализуют проекты в данной сфере.
Так, инвестпроект ООО «Приморский кооператив фермеров» нацелен на строительство элеватора, а предприятие «Приморская складская логистика» занимается оборудованием зернохранилища. Компания «Омега» создает предприятие по переработке бобов сои и выпуску соевого масла, а ООО «Молоко Приморье» строит молокоперерабатывающий завод.
В границах ТОР «Михайловский» резиденты создают несколько крупнейших животноводческих комплексов: «РУСАГРО-Приморье», «Приморский бекон» и «Мерси-трейд» строят свиноводческие комплексы. Проекты ещё нескольких резидентов связаны с сельхозтехникой.
В перспективе ещё одним резидентом ТОР «Михайловский» планирует стать ООО «АТ группа «Терминал». Проект компании — создание многопрофильного логистического комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию и ремонту сельхозтехники. Частью этого проекта является и строительство элеватора на 120 тыс. т зерна. Общие капитальные вложения оцениваются в 919,35 млн рублей. Благодаря реализации инвестпроекта будет создано 79 рабочих мест.
Также среди привлечённых и сопровождаемых инвесторов ТОР находятся компании «Легендагро Приморье», «Кенгроу», «ГринБио Синержи». По словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, до конца года ещё четыре компании намерены подать заявки на получение статуса резидента ТОР «Михайловский». «Это проекты в сфере сельского хозяйства, в том числе по растениеводству, выращиванию картофеля и созданию сельскохозяйственных баз. Общий объём планируемых инвестиций по проектам составил порядка 6,3 млрд рублей», — заметил он. В настоящее время АНО АПИ совместно с КРДВ подбирает для инвесторов земельные участки для запуска проектов.
4.
В ЗАТО Молодежный открыт новый Дом культуры
5.
В поселке Абан Красноярского края открыли стадион имени олимпийского чемпиона Алексея Шумакова
Новый стадион расположился в лесу по адресу ул. Сосновая, 1. Общая площадь — около 30 тыс. кв. метров. На строительство стадиона из краевого бюджета было выделено около 70 млн рублей.
Кроме футбольного поля, здесь есть волейбольная и баскетбольная площадки, сектора для прыжков в длину и высоту, сектор для метания ядра (дисков), беговые дорожки, трибуны на 98 мест. В одноэтажном административном здании разместились раздевалки, уборные, душевые, тренерская, кабинет врача и бытовые помещения.
Вокруг стадиона построена лыжероллерная трасса с асфальтовым покрытием. В будущем рядом также планируют оборудовать площадку для выполнения нормативов ГТО и городошную площадку.
6.
В Усольском районе Иркутска открыли новое предприятие по розливу минеральной воды
Вода всегда была основой быта человека, если это вода еще и полезная. В селе Мальта ангарчане построили завод по розливу минеральной воды с селеном. Накануне состоялось торжественное открытие, на котором побывали первые люди Усольского района. Кстати, вода уже пользуется спросом.
Земля находится в собственности у предпринимателя из Ангарска, а также берег мальтинского озера. На берегу в будущем планируется открыть лечебницу. В села Мальта, предприниматель хочет построить церковь.
7.
В Ростовской области открыли военно-исторический комплекс «Самбекские высоты»
История нового музейного комплекса началась в августе 2015 году, когда был создан благотворительный фонд поддержки будущего музея. За пять лет на счет фонда поступило более 730 млн рублей от граждан и организаций. Это позволяет с полным основанием называть музей народным. В свою очередь из бюджета региона на возведение музея было выделено 1,4 млрд рублей.
8.
В посёлке Алмазный Мирнинского района Якутии открылась новая школа
До этого учебного года дети учились в старом деревянном здании. Новая школа общей площадью 5 тысяч квадратных метров отвечает всем современным образовательным стандартам. Здесь есть актовый и спортивный залы, большая столовая, два лингафонных кабинета, кабинет искусства, библиотека, студия хореографии, лаборантская, творческая мастерская. Все кабинеты оборудованы. На территории школы также обустроены детская площадка и зона отдыха.
Строительство школы велось по инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) подрядной организацией «Кинг-95». Стоимость объекта составляет почти 508 млн рублей, половину расходов оплатили из республиканского бюджета, остальное — из бюджета муниципалитета.
9.
В Набережных Челнах открылся детский сад № 127 «Друзья» на 220 мест
В детском саду 12 групп, из них — шесть групп ясельного возраста. Традиционно на первом этаже дошкольного учреждения сделали теплые полы.
С учетом открытия двух новых объектов в этом году, сегодня в микрорайоне «Замелекесье» работают семь детских садов.
10.
В Удмуртской Республике открыли Ледовую арену «Знамя»
Крытый каток 56×26 метров рассчитан на 410 зрителей, 120 человек во время массовых катаний и 50 спортсменов во время тренировок. Парковка рядом с ареной подготовлена на 105 мест.
Стоимость объекта — 279 млн рублей, включая 239 млн из федерального бюджета и 40 млн — из республиканского.
Торжественное открытие ледовой арены состоялось в День города.
11.
В Кемерове открыли новую шестиполосную дорогу
Новый участок Комсомольского проспекта — это километровая шестиполосная автомагистраль, которая тянется от проспекта Ленина до проспекта Химиков и пересекается с достроенным участком проспекта Ленина Ширина дороги- 22,5 метра, она способна пропускать до 96 000 автомобилей в сутки. На дороге уже установлены светофоры, знаки дорожного движения, нанесена разметка, а также установлены фонари, высажены деревья вдоль дороги.
Завершено и строительство шестиполосного участка проспекта Ленина длиной 400 метров от дома № 164 до Комсомольского проспекта. По обеим сторонам проспектов обустроены тротуары шириной 6 метров.
Стоимость строительства двух участков составила 397,2 миллиона рублей, из федерального бюджета были направлены 385,3 миллиона рублей, из областного — 11,9 миллиона рублей.
12.
В Коми открыт новый железнодорожный вокзал открылся на станции Сосногорск
Старый деревянный вокзал, прослуживший более 70 лет, не отвечал современным требованиям, в нём отсутствовали водопровод и канализация. Он находился в аварийном состоянии и был постепенно демонтирован в ходе реализации проекта вместе со зданиями, попадающими в зону строительной площадки. А для обслуживания пассажиров до завершения строительных работ возвели временный блок вокзала с кассами и небольшим залом ожидания.
13.
В Пензенской области запущена вторая очередь производства эластичного пенополиуретана
Площадка, предназначенная для реализации проектов компании «ФомЛайн», занимает 22,5 гектаров.
Инвестиции составили около 1,5 млрд руб. Планируемый объем производства матрасов около 600 тыс. штук в год.
14.
На Камчатке открылся новый рыбоперерабатывающий завод
15.
В казанском посёлке Дербышки состоялось открытие Дворца культуры им. С.Саид-Галиева после капитального ремонта.
Капитальный ремонт стартовал летом прошлого года. ДК им. С.Саид-Галиева — одно из самых богато украшенных зданий. Помещения оформлены уникальными авторскими люстрами и бра, авторской лепниной, выполненной в художественных мастерских Ленинграда. Поэтому большое внимание уделили реставрационной работе.
16.
Спрос на сельскую ипотеку превысил все ожидания
Сбербанк за 8 часов исчерпал годовой лимит средств, выделенных на госпрограмму «Сельская ипотека», сообщил телеграм-канал Мейстер. Лимит банка был небольшим — 97 млн рублей, а общая сумма по 1,1 тысячи поступивших заявок превысила 3 млрд рублей. И это при том, что Сбербанк не единственный участник этой госпрограммы.
Впрошлом месяце из Россельхозбанка заявили, что с начала года они получили более 41 тысячи заявок на сумму в 91 млрд рублей. Спрос просто ажиотажный, при том, что финансирование программы в этом году урезали из-за кризиса всего до 1 млрд рублей.
Госпрограмма рассчитана на улучшение условий жизни села и своеобразную «реколонизацию» деревни горожанами. Приведенные банками цифры ясно показывают, что программа востребована и работает.
За восемь месяцев действия программы «Дальневосточная ипотека» более 9 тыс. человек оформили такой кредит под 2%, при этом количество желающих воспользоваться программой превышает число квартир на первичном рынке.
17.
В Казани открыли новый участок Большого кольца
Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Данному отрезку присвоено название «Магистраль 100-летия ТАССР».
Сюда входит четырехполосная дорога первого класса с двумя полосами движения в каждом направлении и с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 метров. Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса шириной 9,5 метров для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе построен путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров.
18.
Национальный проект «Чистая вода». Запущенные очистные сооружения, новые разработки.
На молочном заводе «Умалат» в Брянской области состоялось открытие новых биологических очистных сооружений.
В 2018 на заводе уже была запущена первая очередь очистных сооружений, а весной 2019 года началось строительство второй очереди биологической очистки.
В её строительство было инвестировано 177 млн рублей. Для полного очищения сточные воды будут проходить 5 этапов: прием, биологическая очистка в биореакторах периодического действия, доочистка на песчаных фильтрах, обеззараживание, обезвоживание осадков. В результате вода будет даже чище, чем в реке, заявляют на предприятии.
19.
В Крыму открыт модульный детский сад на 100 мест
За шесть лет в Советском районе создано 829 мест в дошкольных учреждениях.
20.
Во Владикавказе состоялось открытие академии футбола «Алания»
Академия футбола «Алания» располагается вблизи санатория «Осетия» в курортной зоне Владикавказа. Объект представляет собой пятиэтажное здание, в котором созданы комфортные условия для проживания юных спортсменов. Комплекс включает в себя два футбольных поля с трибунами, зеленую зону, парковку, теннисный и гимнастический залы, а также зал для занятий аэробикой.
21.
Новая детская поликлиника открылась в Брянске
Шестиэтажное здание соответствует всем современным требованиям. Новая детская поликлиника имеет благоустроенную территорию с парковкой. Здание оборудовано крытой колясочной для временного хранения детских колясок и пандусами для людей с ограниченными возможностями.
Все помещения детской поликлиники обустроены в соответствии с современными требованиями санитарно-противоэпидемических норм, «бережливой поликлиники» и доступной среды с разделением потоков пациентов. В детской поликлинике установлено современное медицинское оборудование, в том числе цифровой рентгеновский аппарат, аппараты для ультразвуковой диагностики, ЛОР-комбайн, офтальмологичекий комплекс, эндоскопическое и иные виды оборудования.
22.
В Тольятти Самарской области открылась новая поликлиника
Поликлиника рассчитана на 1000 посещений в смену.
Здание было возведено с нуля — ранее на его месте был пустырь. А теперь здесь располагается медучреждение, полностью укомплектованное новым оборудованием.
В Автозаводсом районе проживают более 430 тысяч человек, и около 50 тысяч взрослых жителей 17 а, 18, 18 а, 19, 20 и 21 кварталов смогут обращаться в новое лечебное учреждение.
Здесь расположены два терапевтических отделения, женская консультация, диагностические отделения и кабинеты (эндоскопический, клинико-диагностическая лаборатория, функциональная и ультразвуковая диагностика, рентгенологический). Работают врачи-специалисты: невролог, хирург, уролог, офтальмолог, отоларинголог, кардиолог, аллерголог, проктолог, эндокринолог.
23.
В Костроме открыта школа волейбола
24.
В селе Ютановка Волоконовского района открылся новый детский сад.
25.
Новый детсад появился в деревне Каменное Завьяловского района Удмуртии.
26.
Две общеобразовательные организации открыли в Хакасии накануне.
27.
28.
Быки из Германии прибыли в АО «Племпредприятие Барнаульское»
Большая часть быков-«новичков» имеют геномную оценку (способность передавать своему потомству положительные качества по молочной продуктивности (удой, жир, белок), среднесуточным приростам, хорошие воспроизводственные качества и т. п.
29.
«ЭкоНива» разработала и запустила в производство импортозамещающие роторные доильные залы
В конце 2017 года «ЭкоНива — Техника» (подразделение крупнейшего производителя сырого молока в России ГК «ЭкоНива») начала разработку роторного доильного зала.
Для сборки оборудования, осуществляемой в России, используются компоненты других мировых производителей — это распространенная практика во всем мире, пояснил Бйерне Дрекслер, первый заместитель генерального директора «ЭкоНива Техника — Холдинг». Разработка «карусели» «Нива-Ротор» проводилась в соответствии с требованиями агрохолдинга и нормами адаптации под российские условия.
«Наш опыт в доении коров — больше 20 лет, и это играет колоссальную роль в разработке данного решения», — подчеркнул Бйерне Дрекслер, рассказав, что на данный момент уже установлено три доильных зала «Нива-Ротор», в том числе один на 72 места в калужском подразделении агрохолдинга на комплексе «Гусево».
30.
На судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, р. Крым) спущено на воду кабельное судно «Волга»
Назначение кабельных судов проекта 15310 — прокладка и ремонт линий связи, в том числе в полярных широтах. Водоизмещение кабелеукладчика — около 8000 тонн, длина — порядка 140 м, ширина — 19 м, осадка — 4 м. Они способны брать на борт до 5 тысяч тонн грузов. Автономность судна — до двух месяцев.
31.
«КРЕДО» запустил в Перми линию производства геомембраны из вторичном сырья
Компания является крупнейшим предприятием по переработке отходов полиэтилена и производству полимерных пленок в России. Проектная мощность площадки — 8 тысяч тонн в год.
Линия позволяет за счет внедрения большого числа автоматизированных систем в 2 раза увеличить производительность труда, в 3 раза снизить объемы потребляемой электроэнергии и повысить качество изготавливаемой продукции.
В августе на предприятии начали монтаж и пусконаладку 6-й линии для производства стрейч-пленки и линии для производства мешков и вкладышей из полиэтилена. В планах — до конца года закончить монтаж и пусконаладку четырёх новых линий, увеличить объем переработки и производства готовой продукции на 40%.
32.
«Ангстрем» открыл под Воронежем фабрику мебельных фасадов
На новой Фабрике «Ангстрем» будут производиться высококачественные мебельные фасады из ЛДСтП, ДСтП, МДФ, ХДФ, ДВП и других материалов.
Мощность фабрики должна достичь 2,8 тыс. фасадов в смену. Площадь производственного объекта составляет 18 тыс. м2.
Строительство производственно-логистического комплекса компании началось еще в 2010 году.
Продукция автоматизированной фабрики сможет заменить на российском рынке импортные мебельные фасады, большинство из которых ввозится из Германии и Италии.
Объём инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей. Создано 125 рабочих мест.
33.
ТМХ передал Узбекистанской железной дороге пять электровозов 3ЭС5К
Контракт на поставку в Узбекистан электровозов был подписан в мае 2020 года.
Для узбекистанских железнодорожников были построены локомотивы самой современной модификации, с поосным регулирование силы тяги и независимым возбуждением тяговых электродвигателей. Главные преимущества электровоза 3ЭС5К с поосным регулирование силы тяги — способность работать на участках со сложным рельефом (которым отличаются железные дороги Узбекистана), возможность водить более тяжелые поезда, и как следствие, увеличение производительности локомотива.
В 2018 г. Узбекистанская железная дорога уже приобрела два локомотива 3ЭС5К.
34.
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии Lada Granta
В «АвтоВАЗе» рассказали, что концепция автомобилей в версии Quest предусматривает контрастные детали, поэтому в автомобиле Granta Cross Quest крыша окрашена в цвет «Пантера» (черный), покрытие этого же цвета получили рейлинги и колесные диски."Как и все модели с приставкой Cross, новый автомобиль сохранил специальные настройки шасси: дорожный просвет составляет 198 мм. На кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений и формирует внедорожный облик автомобиля", — подчеркнули в компании.
35.
В г. Медногорск построен физкультурно-оздоровительный комплекс.
36.
Новый ледовый дворец открылся на востоке Оренбургской области
За короткий срок у гайчан появились сразу два спортивных объекта: дворец и ФОК «Горняк», с которым он соединен теплым переходом. Общая площадь спорткомплекса — больше 8 тысяч квадратных метров. Ледовая арена тоже впечатляет масштабом: почти 2,5 тысячи квадратных метров размером 60×28 метров. Вокруг нее могут свободно разместиться 150 болельщиков и зрителей. Несомненно, что подобное сооружение превратится в центр спортивной жизни города.
Арена станет центром притяжения всех, кто дружит с коньками, к массовому катанию добавятся секции, а хоккейная команда «Горняк» сможет проводить тренировки в современных условиях.
37.
В Грозном открылась новая школа
Для собравшихся дети прочитали стихи и исполнили песни. После разрезания красной ленты почетным гостям показали какие условия созданы для детей. Новая школа рассчитана на 360 ученических мест. Она оснащена всем необходимым для организации качественного учебно-воспитательного процесса.
Строительство школы было начато в 2019 году в рамках реализации государственной программы ЧР «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».
38.
В НГТУ НЭТИ представили усовершенствованную версию первого российского станка плейсера
Разработка инженеров НГТУ НЭТИ способна производить любое электронное оборудование, использующее технологию поверхностного монтажа. Комплекс может быть использован для прототипирования в различных отраслях, от бытовой электроники до космических аппаратов. Техническое зрение и программное обеспечение робота обеспечивают высокую точность сборки — около 30 микрон (0,03 мм). Современные электронные компоненты настолько мелкие, что обычный человек с трудом их различает, а техническое зрение робота позволяет с легкостью их определять.
«Установка способна собирать платы абсолютно для любой техники: от радиосхем до роботов.
39.
26 августа 2020 года на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) спущено на воду пятое для компании «Петротранс» многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 «Петротранс — 5905».
40.
Первый цифровой двойник двигателя ДМ-185 прошел верификационные испытания
Специалисты УДМЗ проверили соответствие рассчитанных программой показателей реальным. Технология цифрового двойника моделирует более 70 параметров систем двигателя, в том числе термометрические и тензометрические характеристики и показывает перспективу износа тех или иных узлов. Анализ стендовых испытаний станет базой для коррекции алгоритма расчета виртуальной копии и добавления дополнительных параметров и коэффициентов. Усовершенствование математической модели позволит получать более точные результаты в виртуальном пространстве.
41.
В Краснодарском крае открылось предприятие по производству сувенирных шоколадных изделий
42.
Импортозамещающее производство комплектующих для судостроения запущено в Нижнем Новгороде
Ключевой особенностью предприятия является наличие производственных мощностей, позволяющих изготавливать корабельные (судовые) валы длиной до 20 метров. Сейчас здесь специализируются на производстве первых в России валопроводов с малошумным винтом регулируемого шага.
Срок изготовления валопровода составляет от 15 до 18 месяцев.
В проект было инвестировано 50 млн рублей. Запуск производства позволил создать около 50 новых рабочих мест.
43.
Открыта вторая очередь рыбоводного комплекса «Биосфера Фиш» в Лаишевском районе Татарстана
Комплекс «Биосфера Фиш» рассчитан на воспроизводство 8 млн. штук малька стерляди в год и воспроизводство рыбных запасов территориальных вод Волго-Вятского региона.
Порядка 7% территории Татарстана занимают водохранилища, реки и озера, на которых идет промышленная и любительская добыча рыбы. Для сохранения биоразнообразия необходимо ежегодно зарыблять водоемы.
Первый завод по производству мальков стерляди запущен в 2018 году, и были планы по развитию. На сегодня в этот проект уже проинвестировано 625 млн руб., это большие средства. И не просто инвестиции — но и самые современные технологии.
44.
В посёлке Апастово Татарстана открыли новое пожарное депо
27 августа в Апастовском районе республики открыли построенное в райцентре — поселке Апастово новое пожарное депо.
Новое здание 106-й пожарно-спасательной части расположено по адресу: ул. Шоссейная, д. 10. Оно имеет три машиновыезда. Депо возвели за год на средства, поступившие из республиканского бюджета.
За последние три года парк пожарных автомобилей в Татарстане пополнился 48 новыми машинами, приобретенными на средства федерального и республиканского бюджетов. Кроме того, капремонт прошли 80 пожарных авто, которые эксплуатировались десять или более лет.
45.
В Иркутской области открыт обход аварийно-опасного серпантина на трассе «Байкал»
«Тёщин язык» — одно из самых сложных мест федеральной автомобильной дороги «Байкал» с серпантином, поворотами на 180 градусов, резкими спусками и подъёмами. Там регулярно происходили ДТП.
Вновь построенный участок короче существующего на 3 км, его протяженность составила 9,7 км. Дорога имеет две полосы, а также дополнительную, третью, на подъем протяженностью 7 км. Трасса стала более безопасной: здесь нет крутых поворотов и больших уклонов проезжей части.
Новый участок обеспечит проезд более 10 тысяч машин ежедневно.
Строительство обхода начали с нуля в марте 2018 года.
На отрезанном участке «тёщиного языка» планируют обустроить горнолыжную трассу.
46.
Во Владимире построили новую лабораторию ВНИИЗЖ
Комплекс отвечает самым высоким требованиям биобезопасности. На его создание из федерального бюджета направлено 1 млрд 027,8 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
47.
На калужском предприятии «Алгонт» открыли новый научно-инженерный корпус
В здании, оборудованном современной сетевой инфраструктурой, демонстрационными и тестовыми стендами, разместятся около 70 разработчиков программного и аппаратного обеспечения. Они будут заниматься крупными проектами по созданию интеллектуальных систем видеонаблюдения, досмотра транспортных средств, биометрической идентификации и физической защиты.
Новый корпус выполнен в формате open-space. Сотрудникам доступны рабочие места, переговорные, места отдыха, кафе и даже небольшой спортзал.
48.
В Ленинградской области завершили строительство нового комплекса для антарктической станции «Восток»
Контрольная сборка комплекса на базе завода в Гатчине началась 9 мая 2020 года.
Зимовочный комплекс представляет собой 17-метровое трехэтажное здание в высоту и общим весом в 3000 тонн. В нем располагаются: рабочие и технические зоны, жилые комнаты и зоны отдыха, спортивный зал, изолятор с операционной, кабинеты для исследователей, кухня, столовая и многое другое.
Вскоре он будет полностью демонтирован и направлен в порт для погрузки и доставки в Антарктиду. Новый комплекс заменит нынешнюю, уже 62-летнюю инфраструктуру действующей станции «Восток». В модуле смогут проживать 35 полярников в сезонный период и 15 человек — в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов.
49.
Новое производство нержавеющих труб запущено в Московской области
На предприятии установлены три стана, выпускающие круглые трубы диаметром от 16 до 35 мм, профильные трубы размером 10-60 мм, а также трубы ТЭН — как мерные, так и в бунтах длиной до 3000 м. Последняя установка является уникальной для России.
Кроме того, на трубном заводе установлены две шлифовальные линии, а также линии по правке и резке трубы. Они использованы для обработки не только собственной продукции, но и у приобретенной у других поставщиков.
К концу 2020 г. трубный завод «Глобус-Стали» переедет в новое помещение площадью 12 тыс. м2. Это позволит производству развиваться без ограничений. В будущем предусматривается дальнейшее расширение сортамента и увеличение продаж, в том числе за пределами российского рынка.
50.
Международная школа креативных технологий TUMO открылась в Москве
В здании площадью тысяча квадратных метров обустроены учебный атриум — амфитеатр на 90 мест, кабинеты для проведения семинаров, студии звукозаписи, робототехники c конструкторами, а также зона отдыха на крыше. В распоряжении учащихся — профессиональное оборудование — 65 компьютеров, DSLR-камеры и видеокамеры, графические станции и планшеты с интерфейсом Wacom RFID, 3D-принтеры.
51.
52.
53.
Заключен контракт на постройку 13 обстановочных судов
Генеральным подрядчиком строительства станет ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (г. Санкт-Петербург). Проект выполнен «ГЦКБ Речфлота».
Новые обстановочные суда будут построены в рамках выполнения мероприятий федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ). Срок окончания работ — IV квартал 2022 года.
54.
В Крыму открыт последний участок автотрассы «Таврида»
Проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя, по расчётам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя — менее трёх. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.
Четырёхполосная автомобильная дорога «Таврида» первой технической категории располагается в границах двух субъектов Российской Федерации — в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе. Строительство главной транспортной артерии Крыма протяженностью 250,7 км разделили на две очереди. В рамках первой компания «ВАД» возвела две новые полосы от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км. Рабочее движение на этом участке запустили в конце 2018 года. Сегодня завершена реализация второй очереди.
55.
В Татарстане открыт оптово-распределительный центр «Елабуга»
Мощности нового распределительного центра позволяют обрабатывать до 2,5 тыс тонн груза в сутки и обслуживать около 600 торговых объектов в Татарстане и соседних регионах.
56.
Большой гидрографический катер для ВМФ спустили на воду в Благовещенске
С момента закладки корабля прошло полтора года, далее предстоит его перегон на достроечную базу в морской порт, проведение завершающих строительных работ, испытаний силами благовещенских кораблестроителей и подрядных организаций. Завершить строительство и сдать заказ планируется в 2021 году. В этом же году корабль должен вступить в состав Тихоокеанского флота.
57.
В Хабаровском крае открыли новый сельский детский сад
На сегодняшний день в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Демография» продолжают строить семь детских садов.
58.
В Томске открыто новое производство автомобильных дисков под маркой Khomen Wheels
Компания с новейшим передовым оборудованием и современными технологиями обладает полным циклом производства — от проектирования и изготовления пресс-форм, до литья, обработки и покраски на автоматизированной линии. Имеет свою современную лабораторию по испытанию продукции.
Налажена производственная линия полного цикла, позволяющая производить до 20.000 легкосплавных дисков в месяц.
59.
Астраханские корабелы спустили на воду танкер-химовоз «ПортНьюс»
Судно проекта 00216М будет использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ наливом, в том числе требующих подогрева до температуры 60 С. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза.
После спуска танкер-химовоз будет достраиваться на воде, пройдет швартовные и ходовые испытания. В ноябре судно будет передано заказчику.
60.
От «Кубаноль» до ЮЗТС: преемник завода Седина отметил 109-летие изготовлением 4-х станков
Южный завод тяжелого станкостроения, созданный на базе советского гиганта, встречает эту дату сдачей очередных станков и освоением новых видов продукции.
4 станка находятся на завершающем этапе сборки и проходят испытания. Среди них токарно-карусельный станок, изготовленный по государственному контракту для екатеринбургского машиностроительного завода имени Калинина. Он предназначенный для обработки деталей, имеющих сложный профиль, оснащен современным устройством ЧПУ, а также рядом опций, улучшающих его эксплуатационные свойства, эргономику и безопасность. Станок также оборудован устройством подачи СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) непосредственно в зону резания, транспортёром стружки, револьверной головкой для автоматической смены инструмента и ограждением кабинетного типа для защиты от стружки и СОЖ.
61.
В Ленинградской области открыта новая кондитерская фабрика
Планируемая мощность производства — 900 тонн готовой продукции в год. В основе производства лежит современная инновационная технология переработки круп — метод экструзии (высокоэффективный процесс, совмещающий термо-, гидро- и механическую обработку сырья). Для успешного запуска данной технологии закуплено и поставлено новое иностранное и российское оборудование.
Компания инвестировала в реализацию проекта более 115 млн рублей, еще до фактического запуска производства создано 27 рабочих мест, при этом средняя заработная плата сотрудников превышает региональные показатели и составляет 53,5 тысячи рублей.
62.
В 2020 году площади плодоносящих сливовых садов в Крыму увеличены более чем на 50%
В регионе возделывают такие сорта как Стенлей, Анна Шпет, Венгерка Итальянская.
Финансовая поддержка садоводства Республики Крым в 2020 году составила 493,6 млн рублей.
63.
В Твери сотрудникам полиции вручили ключи от нового служебного автотранспорта
64.
Представителям городов и районов Тверской области вручили ключи от 30 новых школьных автобусов
Ключи от 30 новых школьных автобусов переданы представителям 21 муниципального образования.
На приобретение автобусов из областного бюджета было направлено 74,1 млн рублей.
Школьные автобусы «Газ-Некст» на 24 места предназначены для 29 образовательных организаций Верхневолжья.
65.
Города и районы Краснодарского края получили 74 школьных автобуса
Всего с 2015 года регион приобрел свыше тысячи новых машин, направив на это из различных источников более 2,2 млрд рублей.
66.
Движение по новому путепроводу открыли в подмосковной Истре
Двухполосный путепровод вошел в состав развязки с кольцевым пересечением вблизи трех улиц — Гурьянова, Железнодорожной и Ногина. Его построили над путями Рижского направления.
Дорога обеспечит бесперебойное и безопасное сообщение между частями города, в том числе для проезда экстренных служб.
В проект вложили 1,4 млрд рублей. Благодаря новой дороге, жители смогут добираться из центра Дедовска до Волоколамского шоссе за пять минут.
67.
«НОВАТЭК» запустил малотоннажный СПГ-завод в Магнитогорске
Производство мощностью 40 тысяч тонн в год предназначено для подготовки и сжижения природного газа с последующим использованием в качестве газомоторного топлива для пассажирского и грузового транспорта в Челябинской области и в соседних регионах. Проектная мощность предприятия — 5000 кг/ч.
Программа развития рынка газомоторного топлива предусматривает использование метана в качестве моторного топлива. 27 регионов до 2024 года участвуют в создании необходимой инфраструктуры — создаются новые криозаправки, где будет использоваться СПГ-топливо.
68.
Леопарды возвращаются на Кавказ
Из открытых клеток леопарды вышли не сразу, но очень быстро. Сначала — самец Баксан. Следом в несколько прыжков леса достигла и его спутница Агура. Для адаптации хищникам нужен месяц. Специалисты уже знают: первые 10 дней они будут осваивать небольшую территорию и только потом отправятся в дальние походы.
Оба котёнка родились в 2018 году, им сейчас два года. Некоторые ученые считают этот возраст идеальным для выпуска, однако специалисты уверены, что самок необходимо выпускать в три года.
69.
Новый завод по переработке сои запущен в Краснодарском крае
Завод завершил свой первый сезон, переработав 60 тысяч тонн сои. В следующем году он увеличит объём переработки до 80 тысяч тонн и в дальнейшем выйдет на полную мощность, до 100 тысяч тонн.
В строительство новой площадки «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва вложил 464 млн рублей.
70.
Создана российская система хранения данных на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95%
71.
Подписан контракт на опытно-конструкторские работы по противолодочному вертолёту «Минога»
По его словам, на первом этапе ОКР планируется создать стендовую базу, выполнить наземную отработку, его окончание намечено на 2023 год.
«Это наземная отработка систем, агрегатов, элементов конструкции», — сказал Богинский.
Ранее, в июле 2019 года, глава «Вертолётов России» сообщал, что разработка находится на этапе эскизно-технического проекта. «Мы продолжаем с Министерством обороны формирование ТЗ на следующий этап, на опытно-конструкторскую работу», — сказал тогда Богинский. Он подчеркнул, что «это будет абсолютно новая машина».
72.
На «Авиастар-СП» собран первый фюзеляж Ил-76МД-90А на российской автоматической линии производства
Запуск новой поточной линии — знаковое событие для российского авиастроения, поскольку впервые такая технология используется для сборки больших транспортных самолетов.
В настоящее время на поточной линии осуществляется отработка технологического процесса.
73.
КамАЗ передал «Почте России» очередную партию грузовиков
В перечне грузовиков, переданных «Почте России», — 10 автомобилей КАМАЗ-5325 и три тягача КАМАЗ-5490, два из которых представлены в традиционной версии с дизельным двигателем, а один — в газовом исполнении, с двигателем на компримированном природном газе, мощностью 401 л.с., обеспечивающим существенную экономию на топливе.
В дополнение к указанным автомобилям «Почта России» получила от «КАМАЗа» два новых магистральных тягача КАМАЗ-54901 в тестовую эксплуатацию на полгода.
В соответствии с ранее подписанными договорённостями, в течение 2020-2022 гг. ПАО «КАМАЗ» должен поставить в адрес АО «Почта России» более 500 автомобилей КАМАЗ-5325, тягачей КАМАЗ-5490, другой автотехники, в том числе в газовом исполнении — на компримированном природном газе.
74.
В селе Нижний Суык-Су Татарстана открыт спорткомплекс «АЛГА»
Новый спортивный зал объединит несколько видов спорта в одном месте. Здесь расположены спортивный зал для игровых видов спорта, борцовский и тренажёрный зал. В которых будут заниматься как воспитанники спортивной школы, так и сборные команды выступающие за честь района.
75.
В Татарстане открыт детский сад на 220 мест
Детский сад «Кораблик» на улице Тиховнина построили меньше, чем за год. Здесь будут работать 12 групп, в том числе шесть ясельных, одна младшая группа, одна старшая, две средние и две подготовительные группы.
В этом году в Зеленодольске за счет средств республиканской программы были построены два детских сада: в микрорайоне «Красный металлист» на 220 мест и поселке Новониколаевский на 80 мест.
76.
В Балаково Саратовской области открыты два детских сада на 280 мест
На детские сады № 22 на 160 мест и № 13 на 120 мест было потрачено 230 млн рублей. Строительство велось в рамках национального проекта «Демография».
77.
В Крыму открыли два модульных сельских детских сада на 200 мест
Каждое дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. Модульные детские сады выполнены по схожим проектам, индивидуальности добавляет цветовая гамма и внешняя территория.
78.
Строительство роботизированной фермы на 540 голов КРС запущено в Вологодской области
Племзавод Родина является пионером по строительству роботизированных комплексов в регионе. Применение высокотехнологичных решений позволяет предприятию повысить дневные надои молока, сохранить здоровье и производительность коров. На сегодняшний день хозяйство располагает 20 роботами-доярами, всего на животноводческих комплексах Вологодчины используется 70 роботов различных модификаций, которые обслуживают 30% от общего поголовья коров.
79.
Новый мост через реку Кебь в Псковской области введен в эксплуатацию
Мост возведен в рамках реализации проекта по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения от федеральной трассы Новгород — Псков (через Сольцы, Порхов) до садоводческого товарищества «Кебь». Работы проводились на средства областного бюджета в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 — 2020 годы». Контракт на сумму 42 млн рублей был заключен между ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «Автомобильные дороги Пскова».
80.
В Нижегородской области открыт судостроительный комплекс и заложено обстановочное судно проекта 3052
В рамках открытия нового предприятия было заложено головное судно проекта 3052 для ФГБУ «Канал имени Москвы». Остальные суда данной серии поступят ФКУ «Речводпуть».
Проект, реализуемый на государственные средства, входит в программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и призван существенно улучшить производственную базу отечественного технического флота.
Теплоход длиной 35,60 м, шириной 6,5 м и высотой борта 2,60 м с двумя двигателями мощностью по 205,9 кВт предназначен для транспортировки знаков навигационной обстановки и контроля состояния судового хода. Благодаря наличию шеститонного буксирного гака и двух мощных натяжных барабанов с тяговым усилием 4 тонны новый теплоход также сможет также выполнять функции буксира-толкача. Дополнительными преимуществами являются просторная открытая грузовая палуба, рулевая рубка с круговым обзором и возможность выхода на необорудованный берег с носовой части теплохода. Cудно сможет развивать скорость до 24 км/ч и находиться в автономном плавании до шести суток.
В будущем «Р-Флот» намерен создавать на новой судостроительной площадке и другие суда, не только обстановочные.
81.
Минобороны заключило контракты на 1,16 трлн рублей на «Армии-2020»
«Сегодня вручены 17 [заключенных заранее] и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 триллиона рублей», — заявил во вторник замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведён ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения."Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения [до 2027 года]", — сказал замминистра.Государственный оборонный заказ скорректирован в части развития корабельной группировки ВМФ России, переоснащения Вооруженных сил, поддержки оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока, сообщил Алексей Криворучко.
82.
Первый в России центр техобслуживания «БелАЗ» открыли в кузбасском Белово
За счет средств фонда были построены автомобильная дорога, а также сети электро-, водо- и теплоснабжения и водоотведения. Реализация инвестпроекта позволит привлечь в регион свыше 470 млн рублей инвестиций. На предприятии создано свыше 270 новых рабочих мест. Ожидается, что налоговые поступления по итогам реализации проекта до 2028 года составят более 750 млн рублей.
83.
Траулер «Баренцево море» вышел на ходовые испытания в Балтийское море
Это первый крупнотоннажный траулер данного проекта, построенный на российской верфи за последние 30 лет под класс Российского морского регистра судоходства. «Баренцево море» оснащено современным траловым комплексом последнего поколения, что позволит осваивать донные промысловые объекты, пелагические виды рыб, креветку в разных рыбохозяйственных бассейнах.
84.
Лазерный антидроновый комплекс «Рать» впервые представили на форуме «Армия-2020»
85.
Начались государственные испытания ЗРС С-500 «Прометей»
«Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — сказал он журналистам на форуме «Армия-2020».
Ранее заместитель министра обороны сообщил, что Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.
86.
«Ростсельмаш» поставил первую партию зерноуборочных комбайнов «Нова» в Эфиопию
87.
НГТУ им. Р.Е. Алексеева представил арктический вездеход К-8 «Русак»
Особенность машины заключается в гибридном моторе, который облегчает запуск двигателя в мороз и дает дополнительный ресурс при движении в условиях дефицита топлива. В зависимости от модификации вездеход может перевозить 14—20 человек и грузы массой до 2,5 т. При полных баках (300 л) по бездорожью «Русак» способен преодолевать около 300 км, а по грунтовой дороге или шоссе — несколько тысяч километров.
88.
В сухом доке судостроительного комплекса «Звезда» началась установка восьми портальных кранов
Крановое оборудование необходимо для выполнения достроечных работ на спущенных на воду судах. Ранее в доке был установлен уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн. По окончании установочных работ стапельная площадка будет полностью укомплектована крановым оборудованием.
89.
В Воронежской области открыта школа на 1100 мест
Новая общеобразовательная школа в поселке Ямное примет учеников уже 1 сентября. Учебное заведение стоимостью 906,4 млн рублей возвели в рамках нацпроекта «Образование». Строительство велось подрядной организацией ООО СЗ «Выбор».
Здание школы состоит из шести корпусов переменной этажности. По плану проекта предусмотрено разделение учебного заведения на блок младших и старших классов. На территории также оборудованы рекреационные зоны для отдыха.
В школе несколько спортивных залов, в том числе тренажерный, футбольное поле, беговые дорожки, площадки для подвижных игр, гимнастики, сдачи норм ГТО, для толкания ядра. Кроме того, дети смогут посещать кружок хореографии, заниматься музыкой, участвовать в театральных постановках.
90.
Новый детский сад открыт в Москве
Трехэтажное здание возвели по индивидуальному проекту. В детском саду создана безбарьерная среда. Территорию вокруг здания благоустроили — сделали веранды, детские горки, спортивную площадку.
С 2011 года в Москве построено 382 здания образовательных учреждений, в том числе 284 детских сада и 98 школ.
С начала года введены в эксплуатацию 13 объектов образования. До конца года планируется построить еще девять детских садов и 19 школ.
1 сентября 2020 года первых учащихся примут 18 новых детских садов и школ
91.
Ученые из Томска придумали способ, как увеличить дальность хода электромобилей
Новый агрегат создали ученые из Томска. Он будет работать на водороде и сможет вырабатывать 20 киловатт электроэнергии. Как сообщается, испытания могут начаться уже в ближайшие месяцы.
«Наш генератор вырабатывает энергию с помощью роторно-поршневого двигателя, работающего на экологичном водородном топливе. Его рабочий объем составляет 650 см3, и этого достаточно для получения дополнительных 20 киловатт электричества», — сказал старший научный сотрудник Томского научного центра РАН Сергей Замбалов.
По его словам, преимуществом установки является малый вес и габаритные размеры установки, низкий уровень шумов и вибраций, а также конструктивная простота.
Кроме того, как отмечается, этот вариант должен быть более доступен по цене.
Предполагается, что агрегат будут устанавливать в процессе сборки машины на заводе-изготовителе. Также будет доступна опция его самостоятельной установки в автосервисе.
92.
Энгельсский завод подписал контракт на поставку 31 троллейбуса в Иваново в 2020 году
«Входящий в „ПК Транспортные системы“ Энгельсский завод электрического транспорта приступил к производству троллейбусов для Иваново. Всего в рамках контракта будет подготовлена 31 единица транспортной техники», — сообщили в пресс-службе.
В компании уточнили, что будут поставлены троллейбусы «Адмирал 6281» — это одна из самых современных моделей в России, она не имеет аналогов на отечественном рынке.
93.
Калининградские инспекторы рыбоохраны получили новые катера «Русбот 55»
94.
Подписан контракт на строительство 10 арктических газовозов
Первый из них должен быть сдан в 2023 году.
По информации ТАСС, ранее «Новатэк» заключил контракт на строительство 4 газовозов вдобавок к головному на дальневосточной верфи «Звезда». Сообщалось, что ВЭБ.РФ может профинансировать поставку 15 танкеров-газовозов, построенных на верфи «Звезда».
95.
Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по биологии
Международная биологическая олимпиада в этом году проводилась дистанционно и получила название IBO Challenge. Страной-организатором стала Япония. Практический и теоретический туры проходили дистанционно 11 и 12 августа. Задания выполняли ребята более чем из 50 стран мира.
Международная биологическая олимпиада проходит с 1990 года. В ней участвуют команды школьников из четырех человек — победителей и призеров национальных соревнований.
96.
В Набережных Челнах открыт новый детский сад на 220 мест
Детский сад построили в рамках реализации национального проекта «Демография». Строительством дошкольного учреждения занималась компания «Евростиль». Стоимость объекта — 227,31 млн рублей.
В дошкольном учреждении 12 групп, из них — 6 групп ясельного возраста, одна из которых для детей от 1,5 лет. Кроме того, имеется логопедическая группа.
97.
Производства огнеупорных материалов запустили в Челябинской области
Производство в Сатке — уникальное и единственное в России. Комплекс высококачественных плавленых материалов создан в рамках глобального технического перевооружения и созданию производства магнезиальных огнеупорных материалов премиальной линейки «Русский Магнезит» с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей. Полномасштабный запуск состоится в 2021 году.
Продуктовая линейка «Русский Магнезит» широко востребована в базовых отраслях промышленности.
98.
Учебный корпус на 600 мест открылся в гимназии № 1 г. Грозный
Школа является одним из первых образовательных учреждений, которое было восстановлено в столице региона.
Это важный шаг по ликвидации трехсменного обучения во всей республике.
Учебный корпус к гимназии № 1 построен чуть больше, чем за полгода. Он находится в центральной части города, которая активно застраивается новыми жилыми зданиями.
99.
«Калашников» представил новое судно на воздушной подушке «Хаска 10»
Грузопассажирский паром предназначен для осуществления круглогодичных транспортных операций в мелководной части северных морей и труднодоступных районах крайнего севера. Применение гибких скегов позволяет по сравнению с другими СВП повысить экономичность и управляемость, при сохранении характеристик амфибийности, мореходности и ходкости.
Длина «Хаски 10» составляет 20,8 метра, ширина — 12,5 метра, высота — 7,4 метра. Полное водоизмещение — 45 тонн. Судно на воздушной подушке оснащено двумя двигателями, развивающими максимальную мощность 1500 л.с. каждый. Максимальная скорость хода 40 узлов, дальность плавания — 400 миль.
100.
Новые сельские детские сады открылись в Томской области
Также в рамках национального проекта «Демография» в Томской области в 2020 году появятся по одному новому детскому саду в Кожевниковском, Зырянском, Шегарском районах и два — в Томском районе. 935 детей смогут их посещать со следующего года.
101.
В чеченском Курчалое открылся новый лечебно-диагностический корпус районной больницы
Трехэтажный лечебно-диагностический корпус рассчитан на 131 койку, включая детское и хирургическое отделения, круглосуточный терапевтический стационар и отделение реанимации, оснащен современным медицинским оборудованием.
С 2018 по 2020 гг. в Курчалоевском районе проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы здравоохранения района.
В зданиях Курчалоевской ЦРБ, врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах проведены капитально-восстановительные ремонты.
102.
В чеченском с. Ведено открыли спорткомплекс «Ахмат»
Капитальный ремонт спортивного центра был осуществлен в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» за счет средств РОФ им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Созданы и модернизированы условия для проведения тренировочных сборов (гостиница, столовая, спортивные базы), в том числе с участием международных спортсменов и специалистов по указанным видам спорта.
В спортивном центре имеется 4 спортивных зала, бассейн, на свежем воздухе также установлены октагон (восьмиугольник) и боксёрский ринг, мини-футбольная площадка, беговая дорожка с резиновым покрытием.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» создана малая спортивная площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Спортивный центр может одновременно принять и разместить для проживания и тренировок более 100 спортсменов и тренеров.
103.
ОДК поставила первую установочную партию двигателей НК-32 второго этапа для Ту-160М
"Двигатели установочной партии изготовлены, испытаны, приняты заказчиком», — сказали в корпорации.
В настоящее время ОДК проводит квалификационные и ресурсные испытания двигателей НК-32 серии 02 на стендах. «Вновь изготовленные двигатели соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации, заявленной в тактико-техническом задании», — подчеркнули в корпорации.
ОДК завершает модернизацию производства на предприятии «ОДК-Кузнецов», которая потребовалась для начала серийное выпуска двигателей НК-32 второго этапа для модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. «Завершена реализация мероприятий по организации серийного производства двигателей НК-32 серии 02. Необходимость обеспечения роста пропускной способности производства повлекла за собой масштабную реконструкцию производства», — сказали в ОДК.
104.
В Краснодарском крае завершена реализация проекта по закладке виноградников
В результате реализации инвестпроекта создано 60 рабочих мест.
Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на инвестфоруме в Сочи в 2014 году. Общий объём инвестиций составил 902 млн рублей.
105.
Первый за 60 лет новый круизный лайнер отечественной постройки вышел в свой первый рейс
Пассажирское судно строилось на заводе «Красное Сормово» в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает ПАО «Завод «Красное Сормово», заказчиком — кэптивная лизинговая компания АО «Машпромлизинг», а получателем ООО «ВодоходЪ». Закладка судна была проведена весной 2017 года, в сентябре 2019 года состоялся спуск на воду.
106.
Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400
«Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — отметил Михеев.
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.
107.
Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане получили служебные квартиры в новом доме
Накануне специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали «под ключ» первый корпус на 168 квартир строящегося нового жилого комплекса для военнослужащих в Махачкале.Все квартиры имеют улучшенную планировку, выполнен качественный ремонт, оборудованы мебелью и всей необходимой бытовой техникой.
В шаговой доступности детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения города. В благоустроенных дворах оборудованы детские игровые площадки и автомобильные парковки.Новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности региона.
108.
В Татарстане открыт новый детский лагерь
На территории детского лагеря расположены три спальных корпуса (на 90 мест), корпус для проживания персонала, столовая, клуб, три спортивные площадки (волейбол/баскетбол, мини-футбол, уличные тренажеры), медицинский пункт, крытая летняя сцена.
109.
«АВТОРОС» совместно с «ПК Садр» разработали вездеход скорой медицинской помощи модели Шаман-М
110.
111.
Школы Коми получили 37 новых автобусов
Транспорт оборудован дополнительными печками, современной системой безопасности, кузов утеплён.
Автобусы получили школы 15 муниципалитетов. 6 автомобилей переданы в Воркуту, 4 — в Княжпогоский район, по 3 — в Печору, Сысольский, Усть-Куломский и Ижемский районы. Два авто получит новая школа в Визинге — туда отправились новенькие ПАЗ и Газель.
В планах правительства Коми приобрести автобусы для перевозки дошкольников
112.
В Воронежской области реализуется инвестпроект по производству и переработке мяса утки и индейки
Проект предусматривает строительство зданий и сооружений на двух площадках Воронежской области (вторая планируется в Семилукском районе). В 2021 году объем инвестиций составит 3,5 млрд, в 2022-м — 2,5 млрд рублей.
В Каверье площадь участка составляет 250 га. Здесь сейчас строят цех убоя и глубокой переработки с очистными сооружениями, цех убоя индейки, площадки откорма уток, цех по производству комбикормов. Предполагается, что производство начнется уже в декабре 2020 года. На заводе будут производить паштеты, мясо в собственном соку, каши — вплоть до детского питания. Всего 36 наименований продукции.
В этом году создадут 100 рабочих мест. В год станут выпускать более 7 тыс. тонн продукции.
113.
Калужской области начато строительство многоотраслевого сельскохозяйственного комплекса
Срок реализации проекта — три года, начало работ запланировано на третий квартал этого года. Новое предприятие создаст порядка 50 новых рабочих мест.
Как рассказал инвестор, генеральный директор компании «Экоферма Калужский молочник» Павел Одиноков, на 85 гектарах земли будут сеять корма, на 30 гектарах разобьют плантации ягодников, а также построят тепличный комплекс и молочную ферму не меньше чем на 150 голов дойного стада.
114.
В ЯНАО открыта новая школа на 800 мест
В новом здании школы два спортзала — отдельно для младших и старших школьников. После уроков дети смогут посещать различные факультативы. В классах установлено современное оборудование, есть зимний сад, танцевальный зал, класс для монтажа фильмов.
115.
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Медики, которые будут летать на Ми-8АМТ, прошли дополнительное обучение. Поскольку медицинские манипуляции в воздухе мало отличаются от наземных, прежде всего, врачей обучали технике безопасности — что можно и что нельзя делать на борту.
Первый в новейшей истории самарской санавиации вылет вертолет совершил в Сызрань. Ми-8 позволил врачам уложиться в тот самый «золотой час», который важен для спасения здоровья пациента.
В регионе активно идет строительство и реконструкция больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, закупка современного оборудования для медучреждений. Кроме того, за последние 3 года на 90% удалось обновить парк автомобилей скорой помощи, почти на 100% - парк реанимобилей.
116.
Семь саратовских больниц получили ключи от «ФАПов на колесах»
Каждый автомобиль оснащен кабинетом для осмотра акушером-генекологом, флюорографией, санитарной комнатой, кабинетом терапевта и биотуалетом. Машины оборудованы вентиляцией, водонагревателем, местом хранения, системой охлаждения и обогрева и пожарной сигнализацией.
Машины включат в систему ГО и ЧС. Данные комплексы были приобретены за счет федерального бюджета на сумму 55,6 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Всего в области сейчас функционируют 24 мобильных комплекса, в том числе 17 флюорографов, 1 маммограф, 2 диагностических комплекса и 4 комплекса «Диспансеризация». С их помощью в прошлом году удалось обследовать более 105 тысяч человек.
117.
В Чебоксарах сотрудники Росгвардии получили ключи от новых служебных автомобилей
Полученный автотранспорт предназначен для обеспечения деятельности групп задержания, которые осуществляют круглосуточное патрулирование населенных пунктов республики. Они пополнят автопарк подразделений вневедомственной охраны в городах Чебоксары, Новочебоксарске и Мариинском Посаде.
Новые служебные автомобили оснащены современным оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности, способствующим минимизации времени прибытия групп задержания к местам совершения противоправных действий и их пресечения.
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Ярославская область получила 18 новых автомобилей скорой помощи
Заведующая центральной подстанцией «Скорой помощи» Марина Хамицкая рассказала, что машины оборудованы современным медицинским оборудованием. «Оснащение автомобилей позволит оказывать экстренную медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь взрослому и детскому населению», — отметила госпожа Хамицкая.
В сообщении отмечается, что до конца 2020 года регион получит еще 28 автомобилей скорой медицинской помощи.
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В Уфе директорам 38 республиканских школ вручили ключи от автобусов
Партия из 38 машин «ГАЗель Некст», отвечающих современным требованиям безопасности, охватит более 1 000 учеников из малочисленных и отдалённых населённых пунктов. Кроме того, новый транспорт позволит сельским школам участвовать в большом количестве региональных олимпиад, спортивных соревнований, культурных событий.
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