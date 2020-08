83.

Сотрудники кафедры физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова получили перспективный медицинский изотоп циркония-89 при облучении мишеней молибдена тормозными гамма-квантами с максимальной энергией 55 и 20 МэВ. Этот способ может позволить организовать ПЭТ-диагностику в онкоцентрах на существующих ускорителях с максимальной энергией пучка 20 МэВ. Работа опубликована в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms.