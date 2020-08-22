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Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней (101 фото)

Автор:
22 августа 2020 11:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
334
101
Все СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.

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Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
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21  комментарий
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Новости хорошие. Но две трети в процессе - заложен..., начато..., вторая очередь... Особо порадовала новость про новую малярку на КАМАЗе немецком. Но у баланса есть актив и пассив. В стране за квартал новых 2 500 000 безработых и падение зарплат у половины населения. Цифры Росстата.
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−137
LHF777 54 минуты назад
Автор молодец! Как всегда! Жги! Всегда жду твои посты!
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554
likiloki Час назад
Панты марала? Кажется недавно был пост на эту тему: отпиливание рогов в период роста, покрытых кожей с нервными окончаниями и сетью кровеносных сосудов без анестезии ради продукции сомнительной эффективности и качества - бизнес, построенный на профанации. Врядли это хорошая новость. Как капля дегтя в бочке меда, ведь остальные новости - действительно положительные.
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34k
doker 2 часа назад
Пропускают как-то мимо. А радоваться нужно за "народную компанию".
Пропускают как-то мимо. А радоваться нужно за "народную компанию".
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14k
dimitr Яромиръ Час назад
Убытки у Газпрома?
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34k
doker Яромиръ Час назад
То есть разницы между "гей - Европой", "пиндостаном" и РФ нет?

Окромя того, что в РФ собственное население гнобят?
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dimitr doker Час назад
Что значит - гнобят? Это стабильность.
Хотите как у Хохлов или бульбашей?©
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doker dimitr 55 минут назад
А если бы нефть, газ да алмазы всякие у них были?
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14k
dimitr doker 53 минуты назад
Политика не знает сослагательного наклонения.
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485
solosolovov 2 часа назад
Часть новостей про модернизированные машины, часть новостей про то что наконец то отремонтировали дороги, ледовый дворец это просто площадка для концертов (потому что форма для хоккея очень дорого, фигурное катание еще дороже, а просто покататься не пускают лед надо восстанавливать после не профессионалов). А вот если бы были новости на подобии, что сын обычного инженера с зарплатой в 30 т. руб в купленной им частном доме и на купленной им станках смог собрать или сделать (далее кто как хочет сковал меч из дамаском стали, спаял спутник и т. п) Вот это была бы новость, заслуживающая внимание. А эти новости хорошие, но показывают, что правительство очень медленно работает, простот неуд за работу.
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−6
Владимир Е 3 часа назад
спасибо за посты.. либероту аж корежит... сейчас наминусуют)))
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Владимир Е 2 часа назад
Поддерживаю!
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