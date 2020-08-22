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«Калашников» представил первый в России гибридный станок IZH H600
***- Гибридный станок от «Калашникова» IZH H600:
* Позволяет сократить время постановки изделий на производство до 10 раз и кратно увеличить производительность предприятия, что крайне востребовано как в военных, так и гражданских сферах.
* Даёт возможность быстро изготовить новинки или прототипы без необходимости оснащения производства специнструментом и спецоснасткой.
* Сочетает комбинацию технологии лазерной наплавки металлического порошка и 5-ти осевую фрезерную обработку, позволяя изготавливать детали и сборочные единицы сложной геометрической формы массой до 300 кг и габаритами 600×500×500 мм.
3.
Пензенский СтанкоМашСтрой возобновил экспорт станков в Германию
Один из крупнейших немецких дилеров, с которым компанию связывают тесные партнерские отношения с 2017 года, приобрёл два универсальных токарно-винторезных станка СТ16к25б/1500 с устройством цифровой индикации и один станок СТ16к25б/2000. Все три единицы с подготовкой под установку быстросменного резцедержателя Multifix.
Оборудование полностью соответствует европейским стандартам и заслуженно пользуется спросом у немецких промышленников за высокое качество, точность, надёжность, производительность.
Один станок предназначен для конечного потребителя, а два других будут представлены в шоуруме для привлечения внимания европейских машиностроителей к российскому оборудованию. Кроме того, дилер планирует экспонировать станки производства «СтанкоМашСтрой» на немецких региональных выставках.
После восстановления экспорта, временного приостановленного в связи с эпидемией коронавируса, металлообрабатывающие станки предприятия были отправлены в Германию, Монголию, Венгрию.
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5.
В Туле открыт Ледовый дворец
Ледовый дворец станет домашней ареной «Академии хоккея им. Б.П. Михайлова» в сезоне МХЛ-2020/2021 г.
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В Тамбовской области открыт мини-завод по переработке овощей и фруктов
При выходе на проектную мощность объём производимой готовой продукции составит до 90 тонн в месяц.
Созданный 15 лет назад, вторую жизнь кооператив обрёл лишь в 2018 году. Именно тогда его возглавил новый руководитель Татьяна Передерий. Пройдя конкурсный отбор, «Урожай» стал участником госпрограммы развития сельского хозяйства и получил солидный грант в размере 30 миллионов рублей. Общая стоимость проекта — 55 миллионов рублей.
Что важно, вся продукция выращивается исключительно на своих полях. Отсюда и цель созданного кооператива — получение высококачественной продукции, отвечающей вкусовым, эстетическим и гигиеническим стандартам качества.На сегодняшний день все подготовительные работы завершены. Его площадь — 564 квадратных метра. На 1 августа в «Урожае» создано 14 рабочих мест.
9.
Под Челябинском началось строительство первой областной инфекционной больницы
В новой инфекционной больнице в случае эпидемического подъема можно развернуть сразу 482 койки. В обычное время она рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. Она полностью будет оснащена по современным требованиям, здесь будет свой КТ, аппараты УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики. Также приемный покой, чтобы медицинское учреждение работало не только на моноинфекцию, но и могло принимать других пациентов.
Устроена больница таким образом, что каждое ее крыло может использовать для лечения больных с различными инфекциями. Кроме того, в новой инфекционной больнице будут операционные, так как развернутая ковидная госпитальная база в регионе показала, что есть востребованность в хирургической помощи у инфекционных больных с патологиями. На строительство и оборудование нового медучреждения потребуется чуть больше двух месяцев, планируется, что в ноябре 2020 года она примет первых пациентов.
10.
В Кургане заработал новый асфальтобетонный завод
Предприятие выпускает 80 тонн готового асфальта в час. Рядом установлен растворо-бетонный узел производительностью 15 кубических метров в час.
Завод открыли, чтобы в срок иметь для дорожных работ качественный асфальтобетон. Асфальт будет использоваться для строительства и ремонта курганских дорог. Это позволит без задержек выполнять государственные и муниципальные заказы. Как отметили на предприятии, раньше были проблемы с соблюдением сроков работ, так как дорожники зависели от поставщиков асфальтобетонной смеси.
«Мы могли асфальт положить за день — два, по 500 тонн. Но сроки растягивались на неделю или даже дней 10. Сейчас все будет быстрее», — отметил представитель завода. По его словам, вложения в объект составили 48 млн рублей — это кредитные и собственные средства инвестора.
11.
Россия наращивает поставки куриного мяса и свинины во Вьетнам
Согласно полученной информации, Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) предоставил право на экспорт еще пяти российским предприятиям по производству свинины и двум предприятиям по производству мяса птицы.
Таким образом, в настоящее время поставлять подконтрольные товары во Вьетнам могут 16 компаний по производству свинины и 20 производителей мяса птицы.
Обновленный список российских предприятий, имеющих право экспорта мяса на внутренний рынок Вьетнама, опубликован на официальном сайте DAH.
12.
Ростех вывел легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» на госиспытания
«Спрут-СДМ1» пройдет испытания в морских условиях и условиях высокогорья, разных климатических зонах, в том числе при температурах воздуха от -40 до +40 оС, на каждом этапе предусмотрены стрельбовые испытания. По результатам государственных испытаний будет утверждена конструкторская документация на новый танк с присвоением литеры «О1», что позволит приступить к серийному выпуску. Впоследствии по итогам работы межведомственной комиссии машина будет рекомендована для принятия на вооружение российской армии.
13.
В Смоленской области Кардымовский завод напитков наладил линию ПЭТ-кег и экспорт в шесть стран
Гендиректор компании Александр Егоров рассказал, какие изменения произошли на заводе.
«Думаю, ключевым моментом для нас стало расширение рынков сбыта как внутри страны, так и за рубежом. В этом году завод наладил поставки в Таиланд, заключил несколько контрактов с крупными постоянными покупателями в Китае, получил сертификат соответствия для экспорта продукции в Израиль, также организовал пробные поставки в Европу — Испанию, Польшу, Германию, — пояснил руководитель предприятия. — Сегодня мы производим широкий ассортимент товаров, которые пользуются спросом у потребителей — это, в том числе, безалкогольные напитки: квас, лимонады, питьевая вода».
Александр Егоров также рассказал об инновационной линии розлива в пластиковые кеги (ПЭТ-кеги) собственной разработки, которые выдуваются из готовых, предварительно разогретых преформ на специальной машине. Благодаря своим характеристикам и экономическим показателям ПЭТ-кеги пользуются большим спросом — завод уже заключил несколько договоров на поставку пустых кегов для сторонних производителей, которые используют такую тару для розлива собственных напитков.
14.
В Грозном открыли Центр детской онкологии и гематологии
Центр детской онкологии и гематологии при РДКБ им Е.П. Глинки рассчитан на 50 коек с комфортными условиями и возможностью долгосрочного пребывания в стенах медицинского учреждения. Клиника оснащена всем необходимым оборудованием в соответствии с международными стандартами, включая полностью оснащенные специальные боксы для трансплантации костного мозга и малую операционную.
Теперь маленькие пациенты с онкологическими заболеваниями из Чеченской Республики и других регионов смогут получать в Центре высокотехнологическую и высококвалифицированную медицинскую помощь.
Помимо этого, лучшие специалисты в области педиатрии, онкологии и гематологии из НМИЦ и ЦКБ РАН провели в поликлинике РДКБ амбулаторный прием, где оказывали консультативную и медицинскую помощь детям с онкологическими заболеваниями.
15.
В Чеченском селении Гойты открылась новая мечеть на 3600 мест
Строительство мечети было начато в 2018 году Региональным общественным фондом имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
16.
СЗ «Красное Сормово» сдал сухогруз проекта RSD59 «Пола Алексия»
17.
Чувашский Акконд запустил новую линию печенья
Мощность дополнительной линии сахарного печенья составляет свыше 3 тысяч тонн продукции в год. Новое оборудование оснащено формующими роторами с оригинальным дизайном и дополнено опцией по выпуску продукции с двойной начинкой.
Инвестиции в проект составили 149 млн рублей.
18.
В чеченском селе Бекум-Кале открыли новый детский сад
Объект возведен недалеко от строящихся жилых домов, и позволит достичь ключевую цель нацпроекта — комплексное развитие территорий, отведенных под жилищное строительство.
Все мероприятия федеральной программы «Стимул» на территории Чеченской Республики в этом году завершены досрочно. На их реализацию бюджету региона было веделено более 713 млн рублей.
19.
На Кубани модернизировали центр комплексной подготовки семян к посеву
20.
В Белгородской области открылся центр паллиативной помощи детям «Изумрудный город»
В создании центра поучаствовало огромное количество людей — от строителей, волонтёров и небезразличных белгородцев до меценатов Сергея Рыжикова, митрополита Иоанна и бизнесмена Александра Орлова, пожертвовавшего больше 290 млн рублей.
Внутри пространство спроектировано таким образом, что похоже на жилые комнаты, а не на больничные палаты. В здании есть бассейн, кабинет массажа и психолога, комнаты для водных процедур. Центр паллиативной помощи рассчитан на пребывание 15 детей вместе с одним из родителей.
21.
Завод спецтехники «ГИРД» осуществил очередную экспортную поставку своих спецмашин
Транспортно-бытовые машины ТБМ на шасси КамАЗ-43118 предназначены для транспортировки, а также комфортного временного проживания и отдыха вахтовых и рабочих бригад до 6 человек в полевых условиях.
22.
В Петрозаводске открылся новый терминал аэропорта
Современный аэровокзальный комплекс аэропорта «Петрозаводск» — один из наиболее крупных объектов, возведенных к юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития Карелии. Он построен при содействии Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики.
Общая стоимость объекта — более 1 млрд рублей. Новый аэровокзал — это семь стоек регистрации, три предполетных пункта досмотра, а также представительский зал, комната матери и ребенка, предприятие общепита. Все это обеспечивает высокий уровень обслуживания посетителей воздушной гавани, соответствующий российским и международным стандартам, предоставляет условия для комфортного и безопасного пребывания на территории аэровокзального комплекса.
23.
Разведение радужной форели начато в Змиевском рыбопромысловом комплексе в Орловской области
Пробную партию форели запустили в производство в 2020 году. На текущий момент проведена инкубация и выведены мальки. К новому году предприятие планирует производить более 20 тонн осетра, форели и стерляди.
Также в хозяйстве имеется маточное поголовье осетра, производится его откорм. Строится цех по переработке и хранению рыбы. Общая сумма инвестиционного проекта около 1 млрд рублей.
Предприятие было создано в 2017 году путем переделки недостроенных свинарников в рыбоводческий комплекс. На начальном этапе производственная мощность рыбоводческого комплекса составляла 500 тонн рыбы в год. В дальнейшем планируется увеличить этот показатель вдвое.
24.
Заказчику передан лоботокарный станок с ЧПУ РТ817Ф3 РМЦ-1,5 метра
Специалисты ПКФ «Станкосервис» завершили пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию станка.
25.
На кубанском ЮЗТС изготовили два новых станка для заводов Урала и Сибири
26.
Компания «ЧЕТРА» отгружает для МЧС крупную партию бульдозеров ЧЕТРА Т15
ЧЕТРА Т15 уже отправились в Хабаровский край, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Челябинскую, Московскую области, на Камчатку. Бульдозеры исполнены по специальному заказу в белом цвете с опознавательными знаками МЧС России. Рабочие предприятия ООО «ПК «Промтрактор», выполнившие столь сложный заказ в кратчайшие сроки, дали ЧЕТРА Т15 негласное имя «Белый Лебедь».
27.
«Роснефть» начала реализацию авиатоплива в аэропорту Штутгарта
Продажи авиатоплива в Германии — часть долгосрочной стратегии развития этого направления бизнеса НК «Роснефть». Компания последовательно продолжает расширение своей деятельности по авиатопливообеспечению на территории ФРГ.
С начала самостоятельных маркетинговых операций в Германии в 2019 году, Rosneft Deutschland заключила ряд контрактов на реализацию авиатоплива собственного производства. В частности, подписан контракт с ПАО «Аэрофлот» на заправку воздушных судов в аэропорту Шёнефельд. В настоящее время каждый третий коммерческий регулярный пассажирский рейс, отправляющийся из Берлина, заправляется Rosneft Deutschland.
Rosneft Deutschland планирует дальнейший рост производства и объемов реализации авиакеросина как в Германии, так в целом на европейском рынке.
28.
Музыкальная школа и адаптационный центр «Надежда» получили новое здание в поселке Иркутской области
Помимо нового помещения, в школу в последние три года покупали и новые инструменты по нацпроекту «Культура» — аккордеоны, баяны, фортепиано.
29.
«Калашников» создал электроверсию мотоцикла Иж-49
Мотоцикл ИЖ-49 первый советский мотоцикл с телескопической вилкой, свечными амортизаторами и удачной геометрией ходовой для того времени. Выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1951 по 1958 год.
Каждый из мотоциклов модели «Иж-49 электро» — тщательно собранная вручную машина, коллекционный экземпляр.
И вот одну из 49 эксклюзивных моделей электрической реинкарнации ИЖ-49 можно будет увидеть на форуме «Армия-2020».
30.
В Республике Алтай открыли новый мост через реку Чарыш
Если по старому деревянному мосту, установленному в 1970-х годах, был разрешен проезд только легковых автомобилей, то новый мост предназначен также для сельхозтехники и грузового транспорта.
Старый мост был разрушен в результате паводка в мае 2019 года. Для жителей отсутствие мостового перехода создавало немало трудностей. Мост соединяет два берега села Усть-Кумир, на одном из которых находится сельская школа, которую посещают дети из сел Талица и Санаровка
31.
КАМАЗ поставил для компании «Лимакмаращавтодороги» партию спецтехники
В числе поставленных 24 единиц автотехники — полноприводные самосвалы КАМАЗ-65222, которые будут задействованы в проекте «Восточный выезд». Речь идёт о транспортном коридоре между федеральными трассами М5 и М7 через Уфу, включающем в себя автодорогу, тоннель, мост, развязки. «Восточный выезд» — самый дорогостоящий инфраструктурный проект столицы Башкортостана за последние десятилетия, стоимость которого оценивается в 40 млрд рублей.
32.
В Сургуте открыли новое многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение
Комплекс вместил в себя сразу два крупных объекта здравоохранения: «Сургутскую окружную клиническую больницу» и «Сургутскую городскую клиническую поликлинику № 3». Оба учреждения уже успели освоиться на новом месте и начали вести активную работу с пациентами.
33.
Производство продуктов быстрого приготовления из ламинарии запустили на Сахалине
Уникальность разработки заключается в том, что в производстве сухих салатов, супов и чипсов используется продукт с полностью сохраненными природными свойствами без усилителей вкуса и консервантов. Ранее в Сахалинской области такие продукты не производились. В дальнейшем их планируется поставлять в центральные регионы России.
«Сейчас в линейке производства несколько видов продуктов быстрого приготовления. Это салаты „Классика“ и „Фрегат“, супы „Рыбный“ и „Креветочный“, „Чипсы с кунжутом“. В будущем планируется расширить линейку до 30 наименований на базе специальной „салатной“ сушеной тонко шинкованной сахалинской ламинарии», — рассказал директор предприятия Александр Попов.
34.
В Брянской области открылся завод по переработке мяса
Новая линия по переработке мясной продукции вошла в состав созданного в регионе крупнейшего в России кластера по убою и переработке крупного рогатого скота (КРС), объединяющего автоматизированное мясоперерабатывающее предприятие по убою и переработке КРС и самый современный в России кожевенный завод.
«Мощность завода кулинарных блюд позволит выпускать более 45 тонн готовой продукции в сутки, а совокупный объем производства нового комплекса превысит 14 тыс. тонн готовых блюд в год», — говорится в сообщении пресс-службы «Мираторга».
35.
Рыбоохрана Средней Волги получила новую технику
В 2020 году Росрыболовство проводит масштабное техническое переоснащение территориальных органов рыбоохраны. Все подразделения рыбоохраны страны получат новые автомобили, катера, лодки и другую технику, отвечающую требованиям к нелёгким условиям рыбоохранной службы. На данные цели из федерального бюджета выделены дополнительные бюджетные ассигнования.
Благодаря произведённым закупкам Средневолжским территориальным управлением приобретено 96 единиц техники, в том числе новые модели УАЗ Патриот и катера КС.
До конца текущего года также будет приобретена новая форма для личного состава.
36.
Новый элеватор мощностью 15 тыс. тонн зерна открыт в Татарстане
Новый элеватор дает возможность высушивать около 50 тонн и очистить около 100 тонн зерна в час. Стоимость объекта оценивается примерно в 200 млн рублей.
37.
Самарские больницы получили новую медицинскую технику
Парк скорой помощи региона за три последних года обновлен почти на 90%, а реанимобилей на 100%.
38.
В больницы Владимирской области поступили новые реанимобили
Автопарк с реанимационными автомобилями в этом году обновляется уже второй раз. В апреле для больниц области были закуплены 15 автомобилей класса «В» за счет областного бюджета.
В перспективе третье обновление медицинского автопарка. До конца года ещё пять машин будут закуплены за счет региона.
39.
Новый окрасочный комплекс запущен на автомобильном заводе КАМАЗа
Запуск оборудования позволит увеличить пропускную способность участка подкраски цеха комплектации и сдачи автомобилей. Старые камеры окраски и сушки, имеющие рабочий проём высотой 3,7 метра и длиной 9 метров, не подходили по размерам для новейшего грузовика КАМАЗ-54901 — он не помещался в ангар финишной доработки лакокрасочного покрытия. В июле 2017 года в рамках проекта «Реинжиниринг автопроизводства» было составлено техническое задание на разработку и поставку окрасочного комплекса. После проведения тендерных процедур в 2019 году началась поставка оборудования и его монтаж.
40.
«Россети» запустили цифровой район электросетей в Новгородской области
Цифровой РЭС отличается высоким уровнем автоматизации, обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени, интеллектуальный учет электроэнергии, реализацию функций самодиагностики и самовосстановления.
Проект обеспечил дополнительную надежность электроснабжения 62 тыс. жителей района и промышленных предприятий, включая Боровичский комбинат огнеупоров, выпускающий продукцию для нефтяной и металлургической отраслей.
41.
Введена в строй вторая очередь электродепо «Руднево» в Москве
На втором этапе построили здания электромеханической службы, ремонтно-строительного участка и склада. Также расширили отстойно-ремонтный корпус.
Депо предназначено для проведение диагностики состояния подвижного состава, линий связи, проведение ремонтов и внутренней чистки вагонов.
42.
На СЗ «Залив» спущено на воду кабельное судно «Вятка» проекта 15310
Назначение кабельных судов проекта 15310 — прокладка и ремонт линий связи, в том числе в полярных широтах. Водоизмещение кабелеукладчика — около 8000 тонн, длина — порядка 140 м, ширина — 19 м, осадка — 4 м. Они способны брать на борт до 5 тысяч тонн грузов. Автономность судна — до двух месяцев.
43.
В июле в России выпущено 43 локомотива
С начала года предприятия произвели 120 секций тепловозов и 184 электровоза. Это 78% и 98% к аналогичному периоду прошлого года соответственно.Крупнейшим заказчиком локомотивов в стране является ОАО «Российские железные дороги». В 2019 году компания закупила 738 машин.
44.
Опубликовано фото новейшего российского «Тигра» с открытым верхом
«Тигр» будет показан в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа.
45.
В Московской области открыт детский сад на 200 мест
Всего здесь будет открыто восемь групп. Штат детского учреждения укомплектован высокопрофессиональными педагогами, 90 процентов из которых имеют высшую квалификационную категорию и большой опыт работы.
46.
В Татарстане состоялось открытие семенного завода «Заказник степной»
Предприятие специализируется на выращивание различных видов многолетних трав, таких как овсяница, эспарцет, люцерна, лядвенец и т. д., в семенные цели. Произведенные семена реализуется не только по России, а еще некоторые страны СНГ. Площадь пашни предприятия составляет 2,9 тысяч га, из них многолетние травы-2,4 тысяч га.
47.
На Севмаше выведен из наливного бассейна модернизируемый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
Операция по выводу корабля — ювелирная работа: при помощи буксиров крейсер прошел через ворота батопорта в акваторию предприятия. Эта работа по степени сложности выполнения не имеет аналогов в судостроении.
Завершен один из наиболее трудоемких этапов ремонта корабля. Позади дефектация и демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовка помещений и монтаж нового оборудования, изоляционных материалов, кабельных трасс и т. д. При ремонте корабля была применена инновационная методика, связанная с 3D-моделированием оснащения корабля.
48.
Приморский «Европласт» — первый российский поставщик ПЭТ-преформ на японский рынок
Как удалось завоевать доверие требовательного японского клиента и особенностях работы с ним рассказала генеральный директор Приморского «Европласта» Ирина Ракоед.
49.
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
Сообщается, что на производстве продемонстрировали диверсификацию разрабатываемых для гражданского использования технологий, технологии создания деталей беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также презентовали беспилотники «Орион», «Сириус», «Гром», «Гелиос». Кроме того, в ходе посещения была представлена универсальная наземная часть комплексов с БпЛА: система управления взлетом и посадкой, обработки информации, технологии искусственного интеллекта.
Таким образом, московский ММЗ имени В.В.Чернышева является производственной площадкой Группы «Кронштадт» по опытному, а затем, видимо, и серийному производству БЛА ее разработки.
50.
ШААЗ выпустил первую импортозамещающую погрузочно-доставочную машину грузоподъёмностью 14 т
Четырнадцатитонная машина является продолжением большого проекта по освоению выпуска всей линейки шахтной техники, которую в России до настоящего момента не производили. ПДМ14-УГМК может перевозить до 14 тонн сыпучих грузов на небольшие расстояния. Погрузчик создан для работы в низкопрофильных подземных шахтах и на больших подъёмных выработках, его можно применять при строительстве тоннелей и земляных работах.
С выходом на проектную мощность предприятие планирует выпускать до 50 единиц подземной техники в год, включая ПДМ грузоподъемностью 10, 14 и 17 тонн, а также шахтные самосвалы.
51.
В селе Октябрьское Первомайского района Крыма открыт новый модульный детский сад
Модульный детский сад, расположенный на территории МБОУ «Октябрьская школа Первомайского района». На строительство модуля из республиканского бюджета выделено более 39 млн рублей. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 80 мест.
52.
Пермское предприятие первым в России освоило производство спецстали для нефтегазодобычи в Арктике
Новая марка стали создана специалистами ООО «МГМ» в рамках проекта по импортозамещению оборудования для нефтегазодобывающих платформ и подводных добывающих комплексов. В дальнейшем передовая разработка станет основой для кооперации производителя стали и предприятий, которые выпускают оборудование на базе этого сырья. Финальным заказчиком выступает ПАО «Газпром». Первая партия инновационной стали уже поставлена заказчику.
53.
На Транссибе в Новосибирской области открылся новый вокзал
54.
Компания «Август» запустила cобственный завод в Китае
Новое предприятие по выпуску действующих веществ находится в промышленной экономической зоне города Цзиньчжоу на территории провинции Хубэй и занимает площадку размером 14,4 гектара. После строительства и запуска всех цехов СП сможет производить 7,5 тыс. тонн действующих веществ ежегодно, а их ассортимент будет включать более 30 наименований.
Новый завод был создан как российско-китайское совместное предприятие (СП), которое получило название «Hubei Avgust Pesticide Co. Ltd.».
55.
Первый в России завод по производству биоразлагаемой пленки построен в подмосковной ОЭЗ
Завод построен индийским холдингом Uflex Group, который в Европе называют одним из самых перспективных в плане создания гибкой упаковки.
«Наша пленка полностью разлагается — мы провели испытания и продолжаем испытывать дальше», — заявил гендиректор холдинга Джунаид Икбал Кхан.
Продуктом нового ступинского завода станет БОПЭТ-пленка. Это самая прочная разновидность полиэтилена, из нее, например, изготавливают упаковку для жидкой бытовой химии и покрытие для разборных парников. Но предприятие будет соблюдать меры экологической безопасности при любом производстве. Здесь есть свой энергоцентр, который превращает в электричество парниковые газы, образующиеся в процессе основного производства. Так что половину собственных потребностей в электроэнергии предприятие обеспечивает самостоятельно, обращая в свет и тепло то, что многие другие заводы попросту выбрасывают в воздух.
В 2024 году завод откроет вторую линию и выйдет на полную мощность — 30 тысяч тонн экологичной упаковки в год.
56.
На автобусные маршруты Санкт-Петербурга выезжают новые автобусы
Обновленную модель ЛиАЗ-529265 также вскоре смогут оценить пассажиры. Для всех транспортных средств обязательными требованиями являются низкий пол, приспособленность для маломобильных граждан, оборудование для бесконтактной оплаты проезда и зарядные устройства для телефонов.
Филиалы «Пассажиравтотранса» ожидает самое масштабное обновление подвижного состава за последние годы. По планам предприятия, 350 новых автобусов, в общей сложности, пополнят автопарк в 2020 году.
57.
В Бурятии запустили производство продукции из пантов марала
Сегодня территория фермы — это участок в 64 га или 6 км. изгороди. На средства гранта построены производственные помещения, завезен скот из Алтая в количестве 65 голов маралов. Первые панты были спилены в июле этого года. Спустя месяц появилась и продукция. Всего восемь позиций: сухие бальзамы для мужчин и женщин, пантогематоген жидкий и сухой, панты маралов в гранулах, мед и пантовые ванны.
— Мы анализируем рынок по этим позициям. Нам нужно понять: в какой пропорции и в каких объемах нужны заказы. Позже мы планируем выйти на массовый рынок Улан-Удэ. Сейчас также ведем переговоры по поставкам в Иркутск, Москву. Пробная партия отправлена в Корею и Америку, — поделился инициатор проекта, руководитель мараловой фермы Булат Гармаев.
Для этих целей разработан специальный бренд «Саянский марал».
58.
Зернохранилище на 134 тыс. тонн зерна введено в строй в Тульской области
Построен крупнейший в Тульской области комплекс для хранения зерна ёмкостью 134 000 тонн с двумя контурами сушки и двумя степенями очистки зерна. Создано 30 новых рабочих мест.
Соглашение о реализации проекта было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Общая сумма инвестиций составила 1,1 млрд рублей.
59.
На Кедровском разрезе «Кузбассразрезуголь» запустил второй экскаватор ЭКГ-18М
При создании модернизированной модели экскаватора был учтен девятилетний опыт эксплуатации в УК «Кузбассразрезуголь» предыдущей серии машины ЭКГ-18, сегодня в компании работают десять таких экскаваторов.
До конца 2020 года угольная компания планирует ввести в эксплуатацию еще три ЭКГ-18М: два на Бачатском и один на Калтанском угольном разрезе.
60.
В Хакасии главврачам вручили ключи от новых машин скорой помощи
Три реанимобиля получила Абаканская городская клиническая станция скорой медицинской помощи, по два новых автомобиля отправились в Черногорск и Саяногорск, один поступил на баланс Республиканского клинического перинатального центра.
Ежегодно порядка 200 тысяч жителей и гостей Хакасии обращаются за медицинской помощью в «скорую».
Обновление в республике медицинской техники является продолжением программы по развитию в регионе первичного звена здравоохранения и модернизации станций и отделений скорой помощи. Работа по поэтапной замене медтранспорта в Хакасии будет продолжена.
61.
Астраханским росгвардейцам вручили ключи от новых служебных автомобилей УАЗ «Патриот»
«Автопарк территориального органа Росгвардии пополнился новыми автомобилями, которые зарекомендовали себя с положительной стороны в условиях повседневной служебной деятельности, на маршрутах патрулирования и в населенных пунктах зоны ответственности», — констатировал начальник отделения материально-технического и хозяйственного обеспечения отдела вневедомственной охраны по Астраханской области капитан полиции Владимир Никифоров.
Поступившие для несения службы автомобили УАЗ «Патриот» соответствуют требованиям государственных стандартов и оснащены специальным оборудованием.
62.
В Амурской области «Сибур» начал строительство самого большого в мире газохимического комплекса
Инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оцениваются в $10-11 млрд. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) «Газпрома», которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год. Сам Амурский ГХК возводится в непосредственной близости от строящегося Амурского ГПЗ компании Газпром.
Производительность комплекса в 1,35 раза выше всего объема российского экспорта полимеров в 2019 году.
Завершение строительства и пусконаладочных работ на объекте планируется в 2024-2025 годах. Партнером «Сибура» должна стать китайская Sinopec, которая получит 40% в проекте. Оставшаяся доля сохранится за «Сибуром».
63.
В селе Троицком Ингушетии открыта новая амбулатория и заработал геронтоцентр
В новом здании размещен и республиканский геронтологический центр — первый в регионе, — открытый в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» для оказания в амбулаторных условиях специализированной медпомощи людям пожилого возраста.
В трехэтажном корпусе амбулатории будет оказываться первичная медико-санитарная и специализированная медпомощь по территориально-участковому принципу. В здании функционирует дневной стационар терапевтического профиля на 6 коек в 2 смены, развернута диагностическая служба, в том числе кабинеты: физиотерапевтический, рентгенологический, ультразвуковой и функциональной диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория. Медперсонал амбулатории состоит из 130 человек.
64.
В Псковской области дан старт строительству мясокомбината. Будет создано более 3 000 рабочих мест.
После завершения строительства завод будет представлять комплекс зданий с налаженным полным циклом производства мясной продукции. На предприятии ООО «ВСГЦ» внедрят передовые ресурсосберегающие технологии и автоматизированные системы.
В настоящее время на объекте завершаются земляные работы, идет подготовка к установке свай.
Общая площадь застройки составит порядка 50 га. Запуск первой очереди производства намечен на конец 2022 — начало 2023 года. Объем инвестиций составляет порядка 22 млрд рублей. Будет создано более 3 000 рабочих мест.
65.
Новый комплекс биологических очистных сооружений запущен в поселке Новые Ляды Пермского края
Старые очистные сооружения, которые были в эксплуатации с середины 1970-х годов, и не прекращали свою работу на протяжении строительства новых, полностью выведены из эксплуатации.
БОС в Новых Лядах принимает стоки со всего поселка, в котором проживает более 10 тыс. человек, а также от промышленных предприятий, расположенных на этой территории.
Строительство нового комплекса велось с 2015 года в соответствии с «Планом снижения сбросов», согласованным с уполномоченными органами. Ввод нового комплекса позволил увеличить эффективность очистки сточных вод, снизить антропогенную нагрузку на поверхностные воды. Общая стоимость реализации проекта составила 270 млн рублей.
66.
Новое оборудование для аддитивного производства запущено на «ОДК-Сатурн»
Внедрение нового оборудования позволяет значительно расширить возможности опытного производства «ОДК-Сатурн» по разработке и внедрению деталей и сборочных единиц (ДСЕ), спроектированных специально под изготовление аддитивными технологиями, а также удвоить их объем.
Центр аддитивных технологий, расположенный на территории опытного завода ПАО «ОДК-Сатурн», ежегодно увеличивает объемы и номенклатуру разрабатываемых деталей.
67.
В водоемы Ярославской области выпустили миллионы мальков
В регионе рыболовство ведется на 27 рыболовных участках. Из них 21 участок предназначен для промышленного рыболовства и шесть для организованного любительского и спортивного рыболовства. В прошлом году в Ярославской области добыто 1,4 тыс. т водных биоресурсов, что на 2% выше результата 2018 года. Производство товарной рыбы в 2019 году составило 30 т, превысив результат 2018 года на 50%.
В настоящее время в регионе в сфере товарного рыбоводства реализуются инвестпроекты, общий объем инвестиций которых составляет 800 млн руб.
68.
Рыбоохрана Бурятии получает новую автомобильную технику
По данным министерства, инспекторы рыбоохраны Бурятии в этом году получат более 110 единиц новой техники для рейдов. Уже закуплены 10 автомобилей высокой проходимости «Соболь», 3 вездехода «Трэкол», 4 аэроглиссера «Север», 3 снегохода «Тайга», 5 пятиместных мобильных жилых вагонов.
В конце августа ожидается доставка 4 автомобилей «Урал-Некст» с жилыми модулями на восемь спальных мест, 9 машин ГАЗ «Садко-Некст» с жилыми модулями на пять спальных мест, 2 скоростных катера «КС 701.2», 20 скоростных катеров «Неман», 20 шестиместных резиновых лодок с подвесными моторами. С помощью этой техники Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства сможет одновременно выставить 25 стационарных постов.
69.
В Ингушетии открыта реконструированная автомобильная дорога «Малгобек-Вежарий»
В ходе реконструкции расширено дорожное полотно и приведено в соответствие с требованиями четвёртой технической категории,что позволит обеспечить бесперебойное устойчивое движение в сельское поселение Вежарий.
70.
В г. Кемерово открылся второй корпус нового детского сада
С начала года в Кузбассе начали работу пять новых детских садов. По итогам года в регионе планируется построить 14 дошкольных учреждений в рамках нацпроекта «Демография».
В новом детском саду есть бассейн, соляная пещера, где дети смогут смотреть мультфильмы на настенном экране, кабинет робототехники, кабинет для обучения игре в шахматы, творческая изостудия «Маленькие чудеса» с углубленным изучением народного искусства и различных техник рисования, музыкально-физкультурный зал. На территории детсада установили современное оборудование для подвижных игр, уложили безопасное резиновое покрытие.
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72.
Лесничества Волгоградской области получили УАЗики, квадроциклы и квадрокоптеры
В ближайшее время программа будет продолжена и новые машины появятся и в других районных лесничествах области.
Отмечается, что в лесничествах некоторых районов, например, в Никольском, новая техника в последний раз появлялась еще в нулевых годах.
73.
Вооруженный «Калибрами» МРК «Грайворон» прибыл в Новороссийск на испытания
«В настоящее время проводятся монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля. После окончания подготовительных работ экипаж МРК „Грайворон“ и сдаточная команда завода-изготовителя начнет проведение комплекса государственных испытаний», — говорится в сообщении.
74.
В Ульяновской области начал работу «Димитровградский арматурный завод»
Завод производит продукцию в рамках государственных программ импортозамещения и цифровизации российской энергетики. Предприятие приступило к выпуску электроустановочных изделий — линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом.
Объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составил порядка 100 млн рублей, создано 28 рабочих мест для жителей города, в начале следующего года их число увеличится до 52. В дальнейшем планируется расширение штата.
75.
В Казани открылся многопрофильный лицей «Ритм» на 1224 учащихся
В лицее расположились два бассейна с подъёмниками для детей с ограниченными возможностями, школьный ресторан на 456 мест. У школы установили футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, площадка для большого тенниса, а в самой школе — тренажерные залы.
Есть в лицее также отдельный блок для начальных классов. В них создали 4 игровые комнаты и 2 спальные комнаты с кроватками. В рамках информационно-технологического профиля лицей оборудован IT-полигон. Помимо всего этого, в школе есть кабинеты для шитья, зал для танцев, музыкальные классы.
76.
POZIS запустил производство новой модели холодильников с электронной панелью управления
Новая модель POZIS RK FNF-173 представляет собой двухкамерный морозильник-холодильник, оснащенный панелью управления на двери. На панели расположены сенсорные кнопки и контрастный дисплей с индикацией заданных температурных режимов, которые позволят настраивать температуру как в холодильном, так и в морозильном отсеках.
77.
В г. Шилка открылись пристройка к детскому саду «Ласточка» и физкультурно-оздоровительный комплекс
Две ясельные группы для 36 малышей оборудованы с учетом возрастных особенностей, потребностей и интересов дошкольников. Светлый и функциональный музыкально-спортивный зал станет центром интересных мероприятий.
78.
Племенная оленеводческая ферма создана в Ставропольском крае
Первая партия оленей была завезена в январе текущего года в количестве 100 голов (50 самок и 50 самцов) из Калининградской области. На сегодняшний день планируется завоз следующей партии — еще 100 оленей из Литвы. Весной 2020 года в хозяйстве получен приплод в количестве 40 голов.
Данный проект реализуется на территории Андроповского муниципального района в К(Ф)Х Тальберг.Для определения племенной ценности и целенаправленного подбора животных для дальнейшей селекционной работы, направленной на создание одомашненной формы племенных оленей, в хозяйстве проводится работа по благоустройству оленеводческой фермы. В К(Ф)Х строят специальные животноводческие сооружения и оборудование для разделения стада, проведения взвешивания и оценки основных селекционно-племенных показателей в пантовом оленеводстве.
79.
В Белгородской области открыты сельские детские сады
На строительство было выделено из федерального бюджета около 74 млн рублей. Дошкольное учреждение расчитано на 100 мест (4 группы), одна из групп (25 мест) для детей раннего возраста.
Новый детский сад на 55 мест открыли в селе Насоново. Здание детсада — это пристройка к школе, гармонично вписавшаяся в общий фасад образовательного учреждения. Вместо одной смешанной группы здесь будет четыре, включая группу для детей до трёх лет.
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В Вологодской области завершена реализация ряда инвестпроектов в области освоения лесов
В 2016 году инвестиционный проект ООО «Вологодский лес» был включен в перечень приоритетных. За пять лет реализации приобретена лесозаготовительная, лесовозная и дорожная техника, а также созданы два производственных участка: в Верховажском районе, где организовано производство пиломатериалов, погонажных изделий, мебельного щита и древесных брикетов, и в Вологде с производством пиломатериалов, погонажных изделий, древесных брикетов, фанеры и древесного угля. Это позволило создать 508 рабочих мест.
Сейчас предприятие «Вологодский лес» реализует проект по созданию комплекса по выращиванию саженцев для выполнения лесовосстановительных работ на арендованных участках. Срок его реализации — 2018-2021 годы с объемом инвестиций порядка 10 млн рублей.
82.
Работники лесного хозяйства Тувы получили вторую партию специальных автомобилей
Два месяца назад, в День России, лесничества Тувы получили ключи от 8 новых автомобилей марки УАЗ-390945 и от 4-х автомашин марки ЕГЕРЬ 2, ГАЗ 33088.
В День Республики Тыва вручаем втарая партия лесопожарной и лесопатрульной техники в количестве 28 единиц, в часности грузовые автомобили марки ГАЗ; бортовые автомобили марки SADKO NEXT; УАЗ — 390995-565-04 (Экспедиция); УАЗ — Хантер".
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В МГУ нашли простой способ получения изотопа циркония-89 для ПЭТ-диагностики
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В Ростовской области открыт детский сад на 280 мест
В детском саду сформировано 15 групп на 280 воспитанников, в том числе 8 групп на 120 малышей в возрасте до 3 лет. Созданы все необходимые помещения соответственно функциональным назначениям. При строительстве детского сада обеспечен доступ для инклюзивного образования детей-инвалидов и других маломобильных групп населения.
85.
Новая пожарно-спасательная часть открылась в Республике Алтай
Для боевой и спортивной подготовки личного состава на территории ПСЧ возведены теплодымокамера, тренажерный комплекс с элементами психологической полосы, спортивная площадка, учебно-тренировочная пожарная башня.Для выполнения основных функций в составе ПСЧ находятся 59 человек личного состава и 16 единиц техники специального назначения.
Новая пожарная часть - это спасательный центр.В России сейчас таких всего два — в Крыму, и такой же был построен в Республике Алтай. Часть предназначена не только для тушения пожаров, но и спасения людей на воде, в горах, в лесных массивах. Для этих целей подразделение оснащено соответствующей современной техникой.
86.
В Кемеровской области открыта первая очередь транспортного обхода города Мариинска
Стоимость транспортного обхода Мариинска — 3,2 млрд рублей.
87.
В Рязанской области заложен первый камень нового элеватора. Стоимость проекта более 2 млрд рублей
Стоимость проекта более 2 млрд рублей, его реализация стала возможной благодаря поддержке федеральных и региональных властей. Кроме того, возведение высокомеханизированного зернохранилища создаст около 100 новых рабочих мест.
Уже летом 2021 года элеватор примет первый урожай зерна от растениеводческого предприятия Группы компаний в рязанском регионе — ООО «АПК-Рязань». В этом году ООО «АПК-Рязань» собирает в Рязанской области первый урожай озимой пшеницы, ячменя, сои. Кроме Ряжского района, у инвестора есть поля в Кораблинском, Милославском, Скопинском и Михайловском районах — всего около 50 тысяч гектаров.
88.
Первый камень в предприятие по производству замороженных блюд заложили в Калужской области
Новое предприятие компании «Фуди», специализирующейся на производстве продуктов питания быстрого приготовления, займет участок площадью 5 гектаров в индустриальном парке «Сосенский». Это первый резидент на данной территории.
На первом этапе завод будет выпускать макаронные изделия с сырным соусом «Mac&Cheese». В рамках инвестиционного проекта планируется сотрудничество с калужскими поставщиками — производителями продуктов питания и фермерскими хозяйствами. Ориентировочный срок запуска производства — начало 2022 года. На первом этапе реализации проекта будет создано более 200 рабочих мест, общий объем инвестиций составит порядка 620 млн рублей.
89.
В Красногорске Московской области открыт новый храм
Первый камень в основание Никольского храма заложили 19 января 2013 года.
Храм спроектировал заслуженный архитектор России Андрей Оболенский. Высота собора — 55 метров, площадь составляет порядка 4,5 тысяч м2, вместимость — 1,5 тысячи прихожан.
Верхний храм посвящен святителю Николаю Чудотворцу, нижний — святому апостолу Андрею Первозванному. Благодаря светопрозрачным элементам купола на праздники приобретают разнообразную окраску.
90.
Обуховский завод наладил производство FDM 3D-принтеров «Гелиос-1»
Проект по разработке собственного 3D-принтера запущен в 2018 году, в том же году прототип демонстрировался на екатеринбургской выставке «Иннопром». В 2019 году АО «Обуховский завод» заключило соглашение о сотрудничестве с комитетом по образованию при правительстве Санкт-Петербурга и запустило опытное производство 3D-принтеров «Гелиос-1» .
Как утверждают разработчики, эта система на 90% состоит из комплектующих российского производства. Управляющая плата на базе 32-битного микроконтроллера К1986ВЕ1QI с высокопроизводительным RISC-ядром разработана и производится зеленоградским АО «ПКК Миландр».
91.
В Московской области открыт новый храм
В этот же день состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны жителей Быково, который находится на территории прихода Воскресенского храма.
Фундамент нового храма был заложен в 2002 г. настоятелем протоиереем Олегом Варенцовым. К 2008 г. было завершено возведение стен.
92.
Партнер ГАЗа на Украине наладил крупноузловое сборочное производство грузовиков «ГАЗель Бизнес»
Локализовать производство грузовиков Горьковского автозавода украинского дистрибьютора вынудил запрет на импорт авто российской сборки на территорию Украины, вступивший в силу 1 января этого года.
93.
Сотрудники Росгвардии в Северной Осетии получили новые служебные машины
94.
По нацпроекту в Псковской области отремонтировали более 20 дорог
Так, с начала года в Псковской области отремонтировали более 20 дорожных объектов. В августе этот показатель планируют улучшить: в ближайшее время завершится ремонт Рижского проспекта, а в пятницу, 14 августа, введут в эксплуатацию еще одну региональную дорогу.
Всего в этом году на территории региона приведут к нормативу 54 дорожных объекта. В городе Псков, помимо финансирования по БКАД, что составляет 300 млн рублей, также выделены средства по региональным проектам — 100 млн рублей на ремонт дворовых проездов.
Добавим, что на прошлой неделе в Псковской области в рамках БКАД досрочно завершили ремонт пяти участков трассы «Заполье — Гдов».
95.
Подвижной состав обновили на МЦД‑2
Теперь там ходят вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. Средний возраст парка сейчас — не больше 3 лет.
На втором диаметре уже восемь станций, пассажирская инфраструктура которых полностью соответствует новым стандартам МЦД.
В ближайшее время планируется поставка ещё 130. До конца этого года парк поездов и на МЦД-1 тоже будет обновлён.
96.
Под Санкт-Петербургом открыт новый спортивный гоночный комплекс «Игора Драйв». Трасса получила лицензию на проведение «Формулы-1».
26 июля в 54 километрах от Санкт-Петербурга произошло знаковое событие — над новейшей трассой у курорта Игора раздался рев гоночных автомобилей, работающих в боевом режиме. После карантина автодром принял второй этап Российской кольцевой серии гонок, самого престижного кузовного чемпионата страны. Это стало официальным открытием нового комплекса.
Трасса получила лицензию на проведение «Формулы-1».
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