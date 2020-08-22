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21 августа в Челябинской области дан старт началу работ по возведению нового медицинского учреждения. В ноябре 2020 года объект примет первых пациентов.



В новой инфекционной больнице в случае эпидемического подъема можно развернуть сразу 482 койки. В обычное время она рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. Она полностью будет оснащена по современным требованиям, здесь будет свой КТ, аппараты УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики. Также приемный покой, чтобы медицинское учреждение работало не только на моноинфекцию, но и могло принимать других пациентов.



Устроена больница таким образом, что каждое ее крыло может использовать для лечения больных с различными инфекциями. Кроме того, в новой инфекционной больнице будут операционные, так как развернутая ковидная госпитальная база в регионе показала, что есть востребованность в хирургической помощи у инфекционных больных с патологиями. На строительство и оборудование нового медучреждения потребуется чуть больше двух месяцев, планируется, что в ноябре 2020 года она примет первых пациентов.