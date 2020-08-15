1.
2.
Серовский механический завод обновил станочный парк
Благодаря введению в эксплуатацию данных станков, предприятие сможет существенно повысить производительность, сократить сроки выполнения заказов, а за счет высокой точности обработки деталей повысить качество выпускаемой продукции.
3.
В России открыт береговой тренировочный комплекс «Клён-85»
Тренировочный комплекс «Клён-85» предназначен для групповой и одиночной подготовки расчетов отсеков, командного пункта и экипажа подводной лодки в целом. С использованием комплекса существенно повысится качество отработки основных элементов курсовых задач, подготовки к использованию экипажем подводной лодки штатного вооружения и технических средств, ведению действий как одиночной подводной лодкой, так и в составе групп подводных лодок. Также, комплекс позволяет отрабатывать практические навыки всех категорий личного состава по борьбе за живучесть и использованию спасательных устройств и средств корабля.
4.
ГК Обувь России запустила новую линию по изготовлению обуви из ЭВА и ПВХ
«Цех по производству обуви из ЭВА мы запустили в 2014 году. В течение этого времени мы осваивали и внедряли новые технологии работы с этим перспективным материалом. Сейчас в нашу линейку обуви из ЭВА входят летние модели — сабо, сланцы, вьетнамки, женские демисезонные и зимние сапоги-дутики, цельнолитые мужские сапоги и ботинки для охоты и рыбалки, — комментирует Сергей Юнг, генеральный директор производственной компании.
5.
В Татарстане в селе Высокая гора открылся новый бассейн
Пропускная способность бассейна составляет 576 человек в сутки. В здании имеются отделения, как для взрослых посетителей, так и детей. Созданы все необходимые условия для занятия спортом инвалидами.
Спортивный объект построен на средства республиканского бюджета. Стоимость работ по возведению и оборудованию бассейна составила около 150 млн рублей.
6.
Рыбоперерабатывающий завод построен в Сахалинской области
«Мы нацелены на создание условий для повышения эффективности используемых водно-биологических ресурсов путем модернизации имеющихся, а так же строительства новых производственных мощностей с привлечением современных технологий. — рассказывает генеральный директор ООО „Невод“ Степан Черных. — Добыча сырья будет производиться компаниями, входящими в группу, и собственным флотом в количестве 5 единиц на основании имеющихся, а также полученных инвестиционных квот».
Мощность завода рассчитана на среднедневной выпуск более 12 тонн при максимальной производительности основного технологического и морозильного оборудования — около 25 тонн в сутки. Планируется выпуск продукции по семи наименованиям: стейки, филе, фарш и иная рыбная продукция из палтуса, камбалы, наваги и трески. Кроме того, предприятие будет перерабатывать значительные объемы отходов в рыбную муку — до 10 тонн отходов в сутки, что позволит увеличить штатную численность до 150 рабочих мест.
7.
Благотворительный фонд РМК передал южноуральскому Минздраву 12 спецмашин
Новые машины — два реанимобиля и 10 стандартных машин — построены на платформе «Форд Транзит». Они оснащены современным медицинским оборудованием и всем необходимым для оказания скорой помощи. Специалисты Минздрава региона уже провели инвентаризацию и приемку оборудования. В ближайшее время машины приступят к работе: машины реанимации будут работать в Коркино и Кыштыме, по одной скорой получат Аша, Сим, Кропачево, Карабаш, Варненский, Катав-Ивановский, Кунашакский, Чесменский, Сосновский районы и Станция скорой медицинской помощи Челябинска.
Церемония передачи техники состоялась 14 августа в Челябинске.
8.
В Моршанске Тамбовской области начато производство тротуарной плитки
На первом этапе производится около тысячи квадратных метров плитки в сутки. Предприятие планирует включиться в программы по благоустройству городов и сел не только Тамбовской, но также соседних Липецкой и Пензенской областей. Организовано 30 высокотехнологичных рабочих мест.
На другой заводской площадке «КомплектЭнерго» исполняются заказы металлургического комбината и трех атомных станций, в том числе из Бангладеш — емкостное оборудование. 227 человек трудятся над их исполнением. Предприятие имеет портфель заказов на 3 миллиарда рублей и нуждается в модернизации производства. Производство на проблемном заводе «Моршанскхиммаш» получило развитие в новых направлениях. Работники завода трудоустроены.
9.
В Екатеринбурге открыты новый корпус школы
10.
11.
12.
13.
14.
В Екатеринбурге открыты новый детский сад на 350 мест
15.
16.
В Екатеринбурге после капремонта открыли школу в Кировском районе
Школа № 43 отвечает самым строгим требованиям безопасности, необходимым для организации комфортного учебного процесса.
История школы № 43, рассчитанной на 600 мест, началась в 1964 году. Учебное заведение было основано шефствующим предприятием — Уральским электромеханическим заводом, и среди его воспитанников были преимущественно дети рабочих. Предприятие оказывало школе существенную помощь в различных вопросах: создании спортивной площадки, ремонте, и даже, по воспоминаниям очевидцев, выделяло специальный автобус, который возил учеников на Каменные Палатки для занятий физкультурой.
17.
Новый упаковочно-распределительный центр открыли в Подмосковье
Центр построен в рамках реализации второй очереди инвестпроекта по созданию тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте.
В ходе реализации второй очереди проекта тепличного комплекса было инвестировано более 3 млрд рублей. За весь период деятельности инвестиции холдинга на территории Московской области составили более 10 млрд рублей. На новых предприятиях создано более 500 рабочих мест для жителей Подмосковья.
18.
Новую дорожную развязку открыли в Тюмени
19.
Пассажирские вагоны Тверского вагоностроительного завода запущены в эксплуатацию в Египте
Составы с новыми вагонами курсируют ежедневно по направлениям: Каир — Александрия (208 км), Каир — Асьют (380 км), Каир — Сохаг (473 км). Вагоны 3 класса с принудительной вентиляцией рассчитаны на 88 посадочных мест. Продукция отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, обеспечивает современный уровень комфорта. Срок эксплуатации вагонов как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного климата Египта — 40 лет.
20.
Количество квартир построенных с 2017-19 гг. на 10000 человек в Европе
Специальное исследование показало, что за период 2017-2019 на каждые 10 тысяч россиян в стране сдавалось по 227 единиц жилья. В среднем на каждого жителя РФ сейчас приходится по одной комнате. Среди 29 стран Европы показатель строительства жилой недвижимости оказался самым высоким. В первой тройке также Австрия (207 квартир) и Казахстан (181 на 10 тыс. человек), далее следуют северные страны - Финляндия и Ирландия.
21.
На СЗ «Красное Сормово» заложено двадцать третье сухогрузное судно проекта RSD59
22.
На Окской судоверфи заложен пятый сухогруз проекта RSD59
Cудно имеет дедвейт 8144 тонны.
Окская судоверфь строит 15 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять следующих — судоходной компании «Астрол»).
23.
Учёные из России повысили прочность перспективного материала для авиастроения
24.
Международные (золотовалютные) резервы ЦБ России достигли исторического максимума
Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 8 августа 2008 года — тогда международные резервы Российской Федерации составили 598,1 миллиарда долларов."Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил 600,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 8,9 миллиарда долларов, или на 1,5%, под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.
25.
Новый корпус завода по обработке камня открылся в Долгопрудном Московской области
Но старое здание предприятия, расположенное в центре Долгопрудного с 1937 года, уже давно не отвечало техническим и экологическим стандартам.
С помощью ГК «Гранель» комбинат получил новый стимул к развитию — производство было перенесено с территории жилой застройки в промзону, предприятие оснащено современным технологическим оборудованием.
26.
Новый асфальтобетонный завод начал работать в Ивановской области
«Допустим ЩМА-16 с добавлением целлюлозной добавки очень устойчив к колееобразованию, что мы видим на наших дорогах — это одна из бед. И очень износостойкий», — сказал руководитель компании «Ремстрой-Т» Илья Сахаров.
Установку приобрели и смонтировали в этом году — завод стал еще одним инвестиционным проектом чернореченской промышленной зоны.
«Это такая промзона наша здесь на территории Ивановского района, она активно развивается. Мы ежегодно открываем здесь новые производства. Пусть они небольшие — малого, среднего бизнеса, но ежегодно здесь открываются. У нас есть еще ряд свободных инвестиционных площадок. Очень здорово нам в этом помогает строительство западного обхода вокруг города Иваново, фактически оно увеличивает бизнес-активность», — пояснил глава Ивановского района Сергей Низов.
На заводе только современное и высокотехнологичное оборудование. Все автоматизировано. А данные поступают сюда в своеобразный оперативный центр. Отсюда можно управлять работой завода, вводить рецепты смесей и следить за показаниями датчиков. Все — как на ладони.
27.
Второй серийный Су-57
28.
Подписан договор о поставке семи электропоездов модели ЭП2Д для проекта «Региональный экспресс»
В рамках договора, Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ) в период с июля по сентябрь 2020 года построит семь поездов постоянного тока ЭП2Д в одиннадцативагонном исполнении. Новые комфортабельные составы приспособлены для обеспечения входа-выхода пассажиров на высокие платформы и, как ожидается, будут эксплуатироваться на маршрутах категории «экспресс» Савеловского направления.
29.
В районы Хабаровского края отправилось 16 новых машин «скорой помощи»
Все микроавтобусы имеют класс «С», то есть выполнены в зимнем варианте. Они оборудованы как реанимобили, а их возможности позволяют оказывать пациентам экстренную медицинскую помощь. Во всех машинах под капотом стоят двухлитровые турбодизельные двигатели, выполнено утепление салона Салон оборудован самой современной аппаратурой: есть приборы ИВЛ, дифибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры — все, что нужно для реанимации.
В регионе ожидают, что до конца года придет еще 15 новых реанимобилей, но уже в комплектации «B». Автомобили поступают в регионы по отдельной федеральной программе, призванной переоснастить все станции скорой помощи в стране.
30.
12 реанимобилей и 27 санитарных машин купили для районов Вологодской области
Кроме того, в автопарки отправились 27 санитарных «УАЗов». Новые машины уехали в автопарки 13 районов и Череповца. Транспорт высокой проходимости предназначен для работы, в том числе, и на опорных ФАПах. Деньги выделены из регионального бюджета.
За последние 4 года из 178 автомобилей скорой помощи в Вологодской области удалось заменить 125 машин. К концу года запланирована поставка еще 28 единиц.
31.
В Тульской области открыт восстановленный «Доброфлотом» завод по производству рыбного филе
Общий объем инвестиций компании составил порядка 250 млн рублей. Завод по переработке рыбопродуктов и морепродуктов запущен на полную мощность и выпускает высококачественные полуфабрикаты из минтая, трески и кальмара.
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 8,5 тыс. тонн рыбной продукции в год. Завод обеспечивает работой более 200 местных жителей.
В 2020 году порядка 10% продукции, выпущенной заводом, поставляется на экспорт в страны Северной Америки. А с сентября начнутся поставки в страны Западной Европы. В планах компании к 2023 году увеличить долю экспорта до 60%.
32.
В Севастополе развернули производство с технологией штучной заморозки и упаковки рыбы
Новая линия штучной заморозки и упаковки рыбы дает возможность сохранить качество продукции, поскольку не требует разморозки всей упаковки. Кроме того, появилась возможность реализации рыбной продукции порционами небольшого веса, что весьма удобно как для покупателей в рыбных магазинах, так и для предприятий сферы общественного питания.
33.
Лесничества Кировской области получили 38 автомобилей УАЗ для патрулирования лесов
Автомобили будут направлены в филиалы подведомственного министерству лесного хозяйства «Кировлесцентра» в 37 районов области. УАЗы планируют использовать для патрулирования лесов, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, а также для проведения отвода лесосек.
Решение о выделении Министерству лесного хозяйства Кировской области 29,6 млн рублей на покупку 40 единиц лесопатрульной техники было принято Рослесхозом в 2019 году.
34.
Московское предприятие «Трек-Э Композит» наладило производство эндопротезов
Специалистами компании сконструированы и внедрены в производство более 10 типов эндопротезов. 95% протеза сделано из отечественных материалов. Вся продукция компании успешно прошла полный цикл технических и медицинских испытаний.
35.
Высокотехнологичное производство белка и пищевых волокон открылось в Московской области
После выхода на полную производственную мощность предприятие станет самым крупным производителем в этом направлении в Европе.
К концу текущего года мощности завода увеличатся до десяти тысяч тонн продукции в год. Это позволит практически полностью покрывать потребности рынка России в данных видах продуции.Также увеличится и количество новых рабочих мест, сейчас предприятие обеспечило работой около 100 жителей округа.
Предприятие, построенное в городском округе Рузский, аттестовано на поставки продукции в страны Таможенного союза, Китайскую Народную Республику, Мексику и ряд других стран.
36.
В Сколтехе запустили суперкомпьютер «Жорес»
«Жорес» — первый в России петафлопсный энергоэффективный суперкомпьютер, специально предназначенный для решения задач машинного обучения и моделирования основанного на данных. Эта современная вычислительная система поможет ученым Сколтеха и его академическим и индустриальным партнерам сделать прорывы в целом ряде областей: цифровая медицина, интернет вещей, точное земледелие, обработка изображений, разработка новых лекарств, умные города. предсказательное техническое обслуживание, фотоника, поиск новых источников рентгеновского и гамма излучения.
37.
Аспирант ИТМО в седьмой раз подряд победил в мировом турнире Google по программированию
Короткевич набрал 173 балла, затратив на решение задач меньше времени, чем остальные участники. Второе и третье место заняли программисты из США и Канады: они оба набрали по 131 баллу. Также Короткевич единственный смог решить одну из задач под названием «Hexacoin Jam».
25-летний Короткевич становится победителем Google Code Jam с 2014 года. Соревнование состоит из набора алгоритмических задач, которые нужно решить за определенное время: участники могу использовать любой язык программирования. В турнире участвуют десятки тысяч программистов со всего мира.
В 2020-м в пятерку победителей также вошел петербуржец Евгений Капун, тоже выпустившийся из ИТМО. Капун уже в девятый раз выходит в финал соревнований, отмечает пресс-служба вуза.
38.
В Татарстане открыты новая подстанция на 110 кВ и производственная база энергетиков
На этом инновационном объекте использованы элементы цифровизации, применены новейшие инженерные решения. Все технологические операции производятся без непосредственного воздействия оперативного персонала на оборудование. Впервые в Татарстане в таком объеме автоматизирован процесс оперативных переключений на распределительных устройствах 35 и 10 кВ, чем гордятся энергетики.
Вместе с подстанцией была также открыта новая производственная база Вернеуслонского района электрических сетей. Оба объекта стали важной частью инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания».
39.
В Екатеринбурге после капремонта открыли еще одну школу
Фактически в школе провели масштабную переделку: заменили кровлю, перекрытия, окна, системы отопления, водоснабжения и канализации. Привели в порядок вентиляцию, утеплили фасад, установили пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Кроме этого, в школе по другому спланировали помещения, чтобы была возможность разделять потоки учащихся.
40.
Лесозавод «Судома» начал производство термомодифицированной продукции
Для выпуска термомодифицированной продукции под брендом GROENTEC был переоборудован участок лесозавода «Судома», где внедрены особые технологии производства и контроля качества продукции. Заказ размещен на термомодифицированную продукцию из березы и сосны, в ассортименте на текущий момент 12 наименований продукции разного размера. Сечение профилей, упаковку и брендирование определяет заказчик.
Лесозавод «Судома» успешно работает на зарубежных рынках, где термомодифицированные строительные материалы уже давно известны и востребованы.
41.
Портфельная компания «Роснано» выпустила энергонезависимую память нового поколения
Резистивная память (ReRAM) — одна из разновидностей энергонезависимой памяти, которая позволяет сохранять данные при отсутствии питания. «Крокус Наноэлектроника» является единственным в России предприятием, способным серийно выпускать энергонезависимую память нового поколения.
Первым продуктом с новой микросхемой памяти станет чип радиочастотной идентификации, использующийся, в частности, для маркировки товаров при складском учете. Он будет одним из самых миниатюрных в своем классе, но при этом способен использовать энергию, получаемую с антенны, и передавать информацию на расстоянии более 5 метров.
42.
Установлена первая в России наплавная солнечная электростанция
43.
Евродон возобновляет производство
Как сообщает правительство Ростовской области, ещё в июле на производство поставили 72 тыс. яиц индейки, сейчас они находятся на инкубации. Первый выводок молодняка ожидается в 20-х числах августа.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, предварительная потребность в инкубационном яйце для комплекса «Индюшкин двор» в этом году — 2,3 млн штук. К концу года предприятие планирует выпустить около 2,65 тыс. т мяса индейки.
Кроме площадки в Октябрьском районе, к работе может приступить площадка в Пролетарском сельском поселении Красносулинского района, соответствующее разрешение уже выдали ветеринары.
44.
Новая сыроварня открылась в Московской области
Сыроварня планирует перерабатывать 7 тонн молока в сутки, и производить 700-800 кг сыра за смену. В год новое предприятие после запуска на полную мощность будет производить до 200 тонн сыра.
На новом сырном производстве будет выпускаться линейка из 12 наименований продукции. В ассортименте — шесть видов мягких сыров и полутвердые. Первая линия уже дает порядка 300 килограммов готовой продукции в день. Здесь сейчас варят семь видов сыров. Большая площадь на предприятии отведена для хранилищ.
Инвестиции в проект составили 50 млн рублей. Из них 20 млн рублей — это поддержка регионального правительства в виде гранта.
45.
«Группа ГАЗ» разработала новые модели медицинских автомобилей
Одна из ключевых новинок, представленных на выставке — модульный автомобиль скорой помощи «ГАЗель NEXT».
Тестовая эксплуатация модульной машины скорой медицинской помощи «ГАЗель NEXT» пройдет в учреждениях здравоохранения РФ. Оснащение новых автомобилей будет дорабатываться вместе со специалистами минздрава Нижегородской области и «Группы ГАЗ».
Модульный АСМП класса С представляет из себя шасси «ГАЗель NEXT», на которое установлена специальная медицинская надстройка. В отличие от традиционной модели АСМП, которая выполняется на базе цельнометаллических фургонов и микроавтобусов, модульная конструкция позволяет при необходимости легко снять медицинскую надстройку (модуль) и заменить ее на другую надстройку, хозяйственного назначения (например, на промтоварный или изотермический фургон), или наоборот — поставить медицинский модуль на другое шасси. Такой подход к изготовлению АСМП позволяет легко сокращать или увеличивать парк медицинских автомобилей в зависимости от эпидемиологической ситуации. При износе базового шасси в результате интенсивной эксплуатации модуль с дорогостоящим медицинским оборудованием можно целиком перенести на новое шасси, что позволит существенно снизить расходы на обновление парка станций скорой помощи. Большой объем свободного пространства и строго прямоугольная, без сужения в верхней части, форма салона позволяет свободно разместить широкий набор медицинского оборудования и повышает комфорт работы медиков при сохранении общих компактных габаритов автомобиля. В салоне возможно размещение сразу двух пациентов.
АСМП класса С на базе автобуса «ГАЗель NEXT» отличается удобной компоновкой для транспортировки больных на дальние расстояния. Особенность этой машины — увеличенный размер салона, что позволило организовать трансформируемое рабочее пространство с комфортабельными поворотными креслами для медицинских работников, обеспечить удобство работы с пациентом и безопасное размещение персонала во время движения. Наружная облицовка машины сделана из высокопрочного пластика, армированного стекловолокном, внутренняя отделка — из стеклопластика. Материалы, из которых изготовлен автомобиль, практически не подвержены износу и старению и сохраняют первоначальный вид на весь срок службы. Благодаря малому количеству стыков они позволяют легко проводить уборку и дезинфекцию.
Мобильный медицинский центр на базе автобуса «ГАЗель NEXT» может быть использован для массовых выездных вакцинаций, медицинских осмотров, выездной диагностики и других врачебных мероприятий. Существует возможность присоединения дополнительного модуля-прицепа, в котором будет размещен второй медицинский кабинет. Помимо медицинского оборудования и мебели, машина оснащена автономными системами жизнеобеспечения, генератором и встроенным санузлом.
Мобильный медицинский кабинет на базе «ГАЗели NEXT 4.6» со сверхдлинной базой может стать эффективным инструментом для того, чтобы обеспечить равный доступ к медицинской помощи для всех граждан России, независимо от места их проживания. Машина отлично подходит для выездной диагностики, скрининга состояния здоровья людей, выявления факторов риска, массовых диспансеризаций на предприятиях и в небольших населенных пунктах, сопровождения многолюдных публичных мероприятий. Увеличенная колесная база и большая длина кузова позволяют разместить в одном автомобиле сразу два медицинских кабинета. Например, один может быть выделен для терапевтического приема, другой — для специальных обследований.
АСМП класса С с телекоммуникационным комплексом — демонстрационный образец, который показывает возможности применения современных мультимедийных коммуникационных систем для эффективного оказания помощи пациентам на выезде. Автомобиль оборудован набором камер, мониторов и систем высокоскоростной связи, который позволяет организовать удаленное консультирование медицинской бригады профильными специалистами непосредственно во время обследования пациента или медицинских манипуляций. Таким образом возможно лечение больных в самых удаленных точках страны под наблюдением опытных врачей. На автомобиле также установлена система контроля состояния водителя «Антисон». Она контролирует появление признаков усталости водителя во время движения (поведение глаз, положение и повороты головы, изменения в мимике и другие признаки) и оперативно реагирует с помощью световой и звуковой сигнализации при обнаружении признаков сна.
46.
Ключевой этап завершен: Пуровский мост соединил берега реки
Также выполнена отсыпка подходов к будущему мосту, на что потребовалось более 270 тыс. кубометров песка, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
Сейчас ведется асфальтирование подъездных дорог, устройство гидроизоляции, монтаж карнизных блоков, водоотводных лотков и цоколей. Затем будут смонтированы барьерное и перильное ограждения, уложено асфальтобетонное покрытие, установлено освещение. На завершающем этапе строители поставят дорожные знаки и нанесут разметку.
47.
Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины от коронавируса от 20 стран
«Мы видим огромный интерес к российской вакцине разработки Института им. Гамалеи за рубежом. Мы получили предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран. Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше», — сказал он.
По словам Дмитриева, на сегодняшний день наибольший интерес к вакцине проявляют страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, и с ними уже финализирован ряд контрактов на закупку вакцины.
Он также отметил, что РФПИ договорился с ОАЭ, Саудовской Аравией и другими странами о проведении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса.
«Фаза 3 клинических исследований российской вакцины также пройдет за рубежом. Мы уже достигли договоренностей о проведении соответствующих испытаний вакцины (Института) Гамалеи с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран», — сообщил глава фонда.
Минздрав Российской Федерации 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
48.
В Пензенской области открыли детскую поликлинику после капремонта
Поликлиника рассчитана на обслуживание несовершеннолетних Сердобского, Бековского, Колышлейского, Малосердобинского районов, а также - прилегающих территорий Саратовской области. Всего прикреплено более 15 тысяч человек.
Детское население в Сердобском районе распределено по 9-ти педиатрическим участкам, все они на 100% укомплектованы врачами педиатрами и сестринским персоналом. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием, приступило к работе в режиме «Бережливой поликлиники». Создание новой модели позволило разграничить потоки больных и здоровых детей, организовать комфортную среду для детей и их родителей, повысить доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним пациентам.
49.
Ростех заключил контракт с РЖД на поставку 15 тысяч компьютеров на отечественных процессорах
В соответствии с контрактом заказчику будут поставлены 1 000 компьютеров на базе процессора «Эльбрус» и 14 000 машин на базе процессора «Байкал». В соответствии с техзаданием, на компьютеры предустановлена операционная система на ядре Linux «Альт Рабочая станция», включенная в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи. Система содержит прикладное программное обеспечение, в том числе браузер, текcтовый, графический и табличный редакторы. Оборудование будет использоваться для работы в защищенных сетях по технологии «тонкий клиент» в 230 филиалах РЖД по всей стране.
50.
Электробусы КАМАЗ начали курсировать ещё на двух маршрутах в Москве
Таким образом, в Москве теперь работает 35 электробусных маршрутов, которые проходят на юго-западе, западе, северо-западе, севере, северо-востоке, востоке и в центре города.
Первые электробусы появились в столице в сентябре 2018 года. Сегодня здесь курсирует уже свыше 400 единиц этого инновационного транспорта, при этом более 300 электробусов собраны на «КАМАЗе». За почти два года автобусы на электротяге перевезли 43,5 миллиона московских пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.
51.
На Курилах открылся новый рыбоперерабатывающий завод
Строительство завода началось в 2018 году, его открытие стало значимым событием для северокурильских жителей, так как предприятия рыбной отрасли являются основой экономики Северо-Курильского района. Отрасль там обеспечивает около 70% рабочих мест и примерно такую же долю собственных доходов муниципального бюджета.
52.
В Казани открыли новый корпус инфекционной больницы
Четырехэтажный корпус медучреждения площадью 15 тыс. кв. метров рассчитан на 232 койки, имеет возможность размещения до 400-500 коек на случай возникновения особо опасных инфекций, в том числе 12 реанимационных.
Инфекционный корпус в Казани стал 22 объектом, который вводится в стране в очень сжатые сроки. Формируемые новые медицинские организации оснащены и сконструированы по самым современным требованиям. Фактически каждая палата является отдельным боксом.
53.
В Москве в Северном Медведково открыли новый футбольный стадион
В его составе — футбольное поле с подогревом и легкоатлетическое ядро, где можно проводить и тренировки, и соревнования.
На новом стадионе тренировки будут идти круглый год. Здесь будут проводиться турниры и домашние игры первенства города Москвы по футболу для воспитанников ряда московских спортивных школ. В том числе ГБУ «Спортивно-адаптивная школа», которому раньше — на протяжении почти 20 лет — приходилось арендовать площадки в других районах Северо-Восточного округа, ГБУ «Спортивная школа № 82» и других.
54.
Новая линия Сокольского ЦБК начала переработку жидких лигносульфонатов
— Хранить и особенно сливать в очистные сооружения его невозможно по экологическим причинам. Мы были вынуждены его продавать цистернами. Жидкие лигносульфонаты состоят из воды на 48%. Следовательно, цена на такой продукт очень низкая. А новый продукт — лигносульфонат с влажностью всего 2% - востребован и в 10 раз выше по цене, — рассказал Президент и Председатель Правления «Сегежа Групп» Михаил Шамолин.
Новое оборудование позволит выдавать 21 тысячу тонн технических порошкообразных лигносульфонатов в год. Продукция широко используется в строительстве, металлургии, создании буровых растворов и красителей.
Объём инвестиций составил почти 350 млн рублей. Проектировщик и поставщик оборудования — ООО ТД «Нефтехиммаш» (г.Нижний Новгород).
55.
На «КАМАЗе» появилась новая линия изготовления ступицы переднего колеса
Оборудование было закуплено в рамках совместного проекта завода двигателей и автомобильного завода по увеличению мощностей передних осей для нового поколения автомобилей КАМАЗ. Эта автоматическая линия позволит производить ступицы для сборки с необслуживаемым подшипником изменённой конструкции для увеличения пробега свыше 1 млн км без техобслуживания.
56.
Судостроительный завод «Море» подписал договор с о строительстве десяти траулеров к 2025 году
Договор подписан с ООО «Черноморская рыбодобывающая компания», которая намерена осуществлять промысел в Азовском и Чёрном морях.
Проект позволит основательно загрузить производственные мощности судостроительного завода. Весомым плюсом станет и то, что государство возместить 30% стоимости нового судна.
57.
На «Восточной верфи» спущен на воду очередной «Грачонок»
До конца ноября 2020 года планируется провести достройку корабля, запуск и проверку оборудования, ходовые испытания, сдать корабль комиссии. Строительство ведется для нужд Тихоокеанского флота России, работы будут завершены до конца ноября нынешнего года.
Восточная верфь является вторым предприятием, осуществляющим постройку катеров данного проекта в России, а также единственным заводом-поставщиком таких кораблей на Дальнем Востоке.
58.
В Геленджике приступили к строительству нового терминала аэропорта
Ранее в пресс-службе авиаузла сообщали, что новый терминальный комплекс аэропорта Геленджик начнут возводить в 2020 году, завершить строительство планируют к началу курортного сезона 2022 года. После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью более 16 700 квадратных метров в год аэропорт сможет обслуживать более 1 000 000 пассажиров
59.
Челябинская область закупила более 90 реанимобилей, скорых и передвижных ФАПов
«На новые медицинские комплексы область получила 112,8 млн рублей из федерального бюджета. Комплексы будут переданы в Троицк, Бреды, Миасское, Октябрьское, Еткуль, Касли, Аргаяш и Нязепетровск», — сообщает пресс-служба главы региона.
Также в текущем году по медицинским учреждениям региона распределены 28 реанимобилей.
Всего в текущем году учреждения здравоохранения Челябинской области получат более 90 машин.
60.
В Екатеринбурге открыли новую школу
Архитекторы создали два отдельных входа: один — для учеников начальных классов, другой — для ребят средней и старшей школы. Здание имеет яркие и просторные рекреации в сочетании с современным мультимедийным оборудованием.
61.
62.
63.
64.
65.
Завод ОМК в Челябинске освоил производство импортозамещающих соединительных деталей для заводов СПГ
На «Трубодетали» уже освоили производство отводов по спецификациям ASTM A420/A420M, ASTM A403/A403M и ASTM A234/A234M. Для изготовления новой продукции используют технологию горячей протяжки трубных заготовок мерной длины по рогообразному сердечнику и методом объемной штамповки. После завершения технического перевооружения на предприятии освоят производство тройников, переходов и заглушек, а производственные мощности по отводам из нержавеющих, легированных и углеродистых сталей возрастут.
Использование импортозамещающей продукции «Трубодетали» позволит заказчикам получить высокое качество продукции дешевле, чем у иностранных поставщиков, при этом не отклоняясь от проектных решений лицензиара.
66.
Военный вертолет Ка-52М совершил первый полет
На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.
67.
В Тамбовской области запустили новый высокоавтоматизированный элеватор
Мощность элеватора достигает 52 тыс. тонн единовременного хранения зерна. За счет автоматизации процессов приемку зерна удалось сделать более быстрой. Кроме этого, «умный элеватор» оборудован лабораторией, в которой за три минуты определяется качество поступившего сырья. После этого зерно потоками уходит в хранилище, где уже создан оптимальный для хранения климат. На элеваторе в автоматическом режиме регулируют погрузку зерна в автомобили для того, чтобы избежать нарушения нормы веса транспорта вместе с грузом. На территории предприятия существуют и автомобильные, и железнодорожные маршруты.
68.
В Калужской области запустили цех производства пластиковых комплектующих для бытовой техники
Компания начинала свою деятельность как экспортер промышленного оборудования и производителя деталей, а в 2010 году развила еще одно направление — производство пластиковых комплектующих. Через два года она стала партнером мирового производителя бытовой техники компании «Самсунг».
69.
В поселке Верхнебаканском Краснодарского края открыли новый спортивный комплекс
Строительство малобюджетного спортивного комплекса началось в сентябре 2019 года. Общая стоимость 48,8 млн рублей, из них 30 млн рублей - краевых, 18,8 млн рублей — муниципальных средств.
Комплекс представляет собой модульное отдельно стоящее здание общей площадью 1125,74 квадратных метров, тренировочный зал площадью 998 квадратных метров. Пропускная способность комплекса: 24 человека в смену.
70.
В Москве открыт памятник ветеранам Великой Отечественной войны
У основания памятника на низком гранитном цоколе расположены пять фигур, представляющих основные профессии железнодорожников: машинист, женщина — монтёр пути, руководитель дороги, стрелочница и дорожный мастер. Венчает композицию орден Победы, а с четырёх сторон размещены рельефные изображения ремонтных работ на железной дороге, а также бронепоезда и паровоза. Надпись на монументе гласит: «Без подвига железнодорожников не было бы нашей Победы…». Г. К. Жуков.
71.
Искитимская сельская школа открылась под Юргой в Кемеровской области
Учебное заведение стало участником областной программы «Моя новая школа». За это время у здания были капитально обновлены внутренние помещения, все инженерные сети и фасад.
72.
Детская школа искусств открылась в Среднеколымске Якутии
В Школе искусств г. Среднеколымска сегодня учатся 190 талантливых детей. Ребята обучаются хореографии, игре на фортепиано и баяне, декоративно-прикладному и художественному искусству. С детьми работают девять педагогов. В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» сюда поступили новые музыкальные инструменты и оборудование: два пианино, рояль, 12 баянов и техническое оборудование.
73.
В Прохоровке открыли музей, посвящённый труженикам тыла в годы ВОВ
Его уникальность в том, что комплекс строился с нуля с применением самых современных музейных технологий, предусматривающих полное погружение посетителей в атмосферу того времени. Например, бутафорию и сценографию для экспозиции разрабатывали и изготавливали те же специалисты, которые создавали декорации для Мариинского театра.
Экспозиция музея включает 35 интерактивных зон, в каждой из которых можно прослушать историю того или иного предмета. В основном это документы, личные вещи, награды изобретателей и ученых. Органично выглядит среди других экспонатов представленная раритетная военная техника.
74.
75.
76.
77.
«Газпром нефть» пополнила ямальские реки еще на 8 млн мальков муксуна
Из-за большого объема рыбы выпуск продолжался несколько дней. Подсчет вела комиссия, в которую входят представители региональных органов власти и Федерального агентства по рыболовству. Для транспортировки мальков был использован рыбопровод — специальная труба, по которой муксун отправился в реку. Такой способ является наименее травматичным.
Ранее, в июне, в плавание отправились 5 млн мальков чира. Всего в этом сезоне «Газпромнефть-Ямал» и «Газпромнефть-Развитие», работающие на полуострове Ямал, выпустили в реки Обь-Иртышского бассейна почти 13 млн мальков ценной промысловой рыбы. Суммарно за 2019-2020 годы по заказу двух ямальских предприятий «Газпром нефти» выращено и выпущено в водоемы свыше 25 миллионов экземпляров молоди.
78.
Завершена первая очередь новой инфекционной больницы
Лечебный корпус пока рассчитан на 30 взрослых и 30 детских боксированных коек.
79.
80.
В Оханске Пермского края открылся новый лечебный корпус
Всего на строительство корпуса было направлено 165 млн рублей.
В лечебный корпус переедут из прежних деревянных зданий терапевтическое и педиатрическое отделения, дневной стационар, а также стерилизационное отделение и клинико-диагностическая лаборатория.
Введение нового лечебного корпуса в Оханске расширит его лабораторно-диагностическую базу. По словам главного врача Оханской центральной районной больницы Константина Масалкина, «размещение в здании клинико-диагностической лаборатории позволит увеличить количество забираемых анализов, а подключение к интернету — получать их результаты онлайн и перейти на электронный документооборот».
81.
В Рязани открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Капитан»
Источник:
- 15 упоротых заголовков от интернет-СМИ, которые писали настоящие психи
- Разгадана тайна группы Дятлова
- Россияне сошли с ума? Нет? Тогда почему стало так много странных новостей?
- Так и живем. Убойные заголовки новостей, которые так точно нас характеризуют
- Бывший депутат открыл огонь по лодке с отдыхающими
Вот вам ещё добрая новость из ЦБ.
Ну и особо порадовало:
1. "Количество квартир построенных с 2017-19 гг. на 10000 человек в Европе". 3-е место: Казахстан. Ну явно центр европы...
2. "фонд РМК передал южноуральскому Минздраву 12 спецмашин" самой россиянской марки "Форд".