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Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней (80 фото + 1 видео)

Автор:
15 августа 2020 08:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
1029
80
1
Все СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.

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Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
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17  комментариев
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33k
Чёрный кот Автор поста 13 часов назад
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7k
HUBLOT Полчаса назад
Стесняюсь спросить, а где ПЕРВЫЙ серийный Су-57?
Вот вам ещё добрая новость из ЦБ.
Стесняюсь спросить, а где ПЕРВЫЙ серийный Су-57? Вот вам ещё добрая новость из ЦБ.
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4k
Андрей Крылов 3 часа назад
Интересно, какой надо быть гадиной или врагом России, чтоб минусовать таким темам? На сей момент гадов и врагов 9 штук нашлось.
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745
Михайил 5 часов назад
Ээээ... Опять ВОРанихин начал Ура-поцтреотические посты постить... Значит очередные выборы на носу.. а какие? Я что-то опять пропустил?

Ну и особо порадовало:
1. "Количество квартир построенных с 2017-19 гг. на 10000 человек в Европе". 3-е место: Казахстан. Ну явно центр европы...
2. "фонд РМК передал южноуральскому Минздраву 12 спецмашин" самой россиянской марки "Форд".
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48k
Серый Михайил 5 часов назад
Люблю когда хохлов бомбит ) Сами всё просрали, и от зависти рвутся, свинюки.
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737
Computermann 7 часов назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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737
Computermann fryazino 2 часа назад
Я за ПРАВДУ. Докажите обратное, из надежного источника. (Не вижу Ваш возраст за звездой) Если гугль-организатор и вики пишут типа неправду, то я тут причем? Мне одинаково, во мне русская и на четверть белорусская кровь течёт (дед). Как же, не дай Б.г Вас поправить, сразу враг... Захотел парень выступить под своим флагом, и видать сделал это. ЧТО ПЛОХОГО-ТО? Спросите у него самого, ещё раз пишу, будет надёжнее дальше некуда! Паспорт какой страны у него? И хорош на эту тему, достижение типа у всей России отнял, катастрофа млять... Парень с 8 ми лет программы пишет...
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2k
fryazino Computermann Час назад
какие wiki?Это достоверный источник?ловил на лжи и не раз!Мне по херу откуда парень,учится сами знаете где!На кой черт тогда флаг Белоруссии обводить?какие достижения отнял???Совсем кукуха улетела,а гнездо сожгли? А врагом сам себя сразу записал!вот ссылка на источник:https://rb.ru/longread/champion/https://rb.ru/longread/champion/
какие wiki?Это достоверный источник?ловил на лжи и не раз!Мне по херу откуда парень,учится сами знаете где!На кой черт тогда флаг Белоруссии обводить?какие достижения отнял???Совсем кукуха улетела,а гнездо сожгли? А врагом сам себя сразу записал!вот ссылка на источник:
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737
Computermann fryazino Час назад
Гугль, правая колонка:

Гугль, правая колонка:
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2k
fryazino Computermann Час назад
смотрю с головой совсем не особо? за кого он участвовал? родился знаю где.На кой мне слать эти картинки!На кой черт выделен флаг Белоруссии? Написано русским языком : Аспирант ИТМО ,так же написано живет в России в Питере.Так кто ты враг который на пустом месте политизирует и потом начинает херь писать или кто?
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737
Computermann fryazino 38 минут назад
Гугль, правая колонка:

Гугль, правая колонка:
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26k
Сталин подтвердил бы!! 12 часов назад
Особенно порадовало:

Особенно порадовало:
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