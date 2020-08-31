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"Кто кого?": эпичная схватка робожука и его настоящего собрата попала на видео

"Кто кого?": эпичная схватка робожука и его настоящего собрата попала на видео (3 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Nature vs robots   видео   жуки   поединок   роботы   технологии   
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В наш век современных технологий люди придумали кучу роботов, более выносливых и неутомимых, чем их живые аналоги. Однако в сообразительности эти творения рук человека пока еще отстают от существ из плоти, кожи и хитина. И слава Богу.

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Метки: Nature vs robots   видео   жуки   поединок   роботы   технологии   
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4  комментария
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−77
Странник Виртуальный 53 минуты назад
Как сейчас все любят вставлять где надо и не надо модные словечки. Робожук и т.д. Никакой это не робожук. Обычная механическая игрушка причем с весьма ограниченными степенями свободы. Поэтому результат поединка предсказуем изначально.
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427
mnekrasov 2 минуты назад
Путин виноват, он его самбодзюдо учил
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8k
Denissg 38 минут назад
Китайская заводная машинка из "детского мира". Робот на...
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163
Nane First NameLast 50 минут назад
Настоящий жук победил. Готов побиться об заклад на всех робо-жуков, что у настоящего жука этот был не первый и не последний. За сегодня.
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