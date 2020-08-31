"Кто кого?": эпичная схватка робожука и его настоящего собрата попала на видео

В наш век современных технологий люди придумали кучу роботов, более выносливых и неутомимых, чем их живые аналоги. Однако в сообразительности эти творения рук человека пока еще отстают от существ из плоти, кожи и хитина. И слава Богу.

0 В Сети появилось видео поединка жука-робота и настоящего собрата. Первый - более массивный, второй - просто живой и нацеленный на победу.

Пластмассовый мир снова оказался на лопатках, что не может не радовать.