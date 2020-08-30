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Кокаиновый медведь, или История о том, как американский полицейский стал известным наркоторговцем

Кокаиновый медведь, или История о том, как американский полицейский стал известным наркоторговцем (9 фото)

Автор:
30 августа 2020 09:36
Сообщество : Истории
Метки: история   наркоторговец   факты   
386
9
«11 сентября 1985 года житель городка Ноксвилл, что в штате Теннесси, нашел на дорожке, ведущей к его дому, труп неизвестного белого мужчины, свалившегося в буквальном смысле откуда-то с неба. На мужчине был бронежилет и очки ночного видения, а из-за спины тянулись стропы к куполу раскрывшегося парашюта.

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Метки: история   наркоторговец   факты   
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Слепой Пью Час назад
Короче, Рафик неуиноват! Виноват медвед!
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Сергей

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