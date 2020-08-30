Кокаиновый медведь, или История о том, как американский полицейский стал известным наркоторговцем

«11 сентября 1985 года житель городка Ноксвилл, что в штате Теннесси, нашел на дорожке, ведущей к его дому, труп неизвестного белого мужчины, свалившегося в буквальном смысле откуда-то с неба. На мужчине был бронежилет и очки ночного видения, а из-за спины тянулись стропы к куполу раскрывшегося парашюта.
В прикрепленном к телу зеленом армейском рюкзаке прибывшая на место полиция обнаружила 40 килограммов кокаина, 4548 долларов наличными, 6 крюгеррэндов (золотые монеты, которые чеканили в ЮАР), нож, два пистолета с дополнительными магазинами, пакет с сухим пайком, упаковку витаминов, компас, альтиметр, документы на разные имена, членскую карточка Miami Jockey Club и ключ от самолета. Упаковка с кокаином была маркирована как USA 10, а стоимость наркотика, по оценке полицейского эксперта, составляла не менее 15 миллионов долларов"
В ходе расследования уголовного дела, можно наложить арест на имущество, принадлежащее подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим ответственность за их действия. Не секрет, что органы следствия всегда злоупотребляли неправомерными арестами в рамках сфабрикованных уголовных дел.
Сотрудник полиции Лексингтона, начало 70-х.
На следующий день в 60 милях (96 километрах) от тела были обнаружены останки двухмоторного самолета Cessna 404, а на земле, по маршруту его полета, еще восемь пронумерованных упаковок с кокаином. С цифрами от 1 до 9. Не хватало только упаковки под номером 3. Стало ясно, что найденный в Ноксвилле мертвец, скорее всего, занимался перевозкой наркотиков на борту частного самолета. По каким-то причинам он начал скидывать упаковки над большим лесным массивом на границе штатов Джорджия и Теннесси, а затем спрыгнул сам, но, к несчастью, разбился, так как открыл парашют на слишком малой высоте. Кем же был этот мужчина и что привело его к столь неожиданному концу?
Эндрю Картер Торнтон второй, как писали про него газетчики, родился «с голубой кровью в венах и серебряной ложкой во рту». Он происходил из семьи богатых кентуккийских коннозаводчиков и никогда не знал, что такое нужда. Родители отправили Эндрю учиться в престижную частную школу, а потом, дабы приучить сына к порядку и ответственности, подали документы на поступление в военную академию, которую тот с успехом окончил. После выпуска Торнтон пошел служить в армию и попал в 82-ю воздушно-десантную дивизию армии США, где получил Пурпурное сердце во время операции по вторжению в Доминиканскую республику.После службы устроился в полицию Лексингтона, где через несколько лет вызвался добровольцем в отдел по борьбе с наркотиками, который только начали формировать. Параллельно со службой он учился в юридической школе университета Истерн-Кентакки, где получил высшее образование по специальности «охрана общественного порядка». В общем, Торнтон без проблем мог бы дослужиться до какого-нибудь большого полицейского начальника, выйти на пенсию, выращивать лошадей, пить коктейли и вести вполне респектабельную жизнь, но он выбрал совсем другой путь.
Эндрю Картер Торнтон второй, как писали про него газетчики, родился «с голубой кровью в венах и серебряной ложкой во рту». Он происходил из семьи богатых кентуккийских коннозаводчиков и никогда не знал, что такое нужда. Родители отправили Эндрю учиться в престижную частную школу, а потом, дабы приучить сына к порядку и ответственности, подали документы на поступление в военную академию, которую тот с успехом окончил. После выпуска Торнтон пошел служить в армию и попал в 82-ю воздушно-десантную дивизию армии США, где получил Пурпурное сердце во время операции по вторжению в Доминиканскую республику.После службы устроился в полицию Лексингтона, где через несколько лет вызвался добровольцем в отдел по борьбе с наркотиками, который только начали формировать. Параллельно со службой он учился в юридической школе университета Истерн-Кентакки, где получил высшее образование по специальности «охрана общественного порядка». В общем, Торнтон без проблем мог бы дослужиться до какого-нибудь большого полицейского начальника, выйти на пенсию, выращивать лошадей, пить коктейли и вести вполне респектабельную жизнь, но он выбрал совсем другой путь.
Эндрю Картер Торнтон второй.
Системная борьба с наркотиками только формировалась, и никто не знал, как правильно делать эту работу. Все приходилось придумывать на ходу. Для начальства важнее всего был результат, а не то, какими методами он достигался. Торнтон работал агентом под прикрытием, осуществлял контрольные закупки, выступал в роли оптового покупателя и часто общался с наркодилерами. Постоянно повышая планку риска, он понял, что быть просто полицейским ему уже скучно. Торнтону хотелось большего.
Он стал торговать конфискованным товаром, подбрасывать наркотики для совершения арестов, часто прибегал к насилию и в какой-то момент окончательно перешел черту, отделявшую представителя закона от преступника. Торнтон не употреблял наркотики и не нуждался в деньгах, так как получил от своей семьи довольно внушительное наследство. Его влекло постоянное чувство опасности, которое пьянило и придавало смелости, а безнаказанность дарила ощущение того, что он умнее всех и никто в мире не сможет его переиграть. В результате такой внутренней психологической трансформации агент по наркотикам переквалифицировался в наркодилера, став лидером преступного сообщества, известного как «Компания», которое в течение нескольких лет успешно занималось контрабандой наркотиков из Колумбии в Соединенные Штаты Америки. Это было самое большое и громкое дело, связанное с наркоторговлей, в истории штата Кентукки.
Он стал торговать конфискованным товаром, подбрасывать наркотики для совершения арестов, часто прибегал к насилию и в какой-то момент окончательно перешел черту, отделявшую представителя закона от преступника. Торнтон не употреблял наркотики и не нуждался в деньгах, так как получил от своей семьи довольно внушительное наследство. Его влекло постоянное чувство опасности, которое пьянило и придавало смелости, а безнаказанность дарила ощущение того, что он умнее всех и никто в мире не сможет его переиграть. В результате такой внутренней психологической трансформации агент по наркотикам переквалифицировался в наркодилера, став лидером преступного сообщества, известного как «Компания», которое в течение нескольких лет успешно занималось контрабандой наркотиков из Колумбии в Соединенные Штаты Америки. Это было самое большое и громкое дело, связанное с наркоторговлей, в истории штата Кентукки.
Самолет Cessna 404.
В свободное от охраны порядка и преступлений время Торнтон получил лицензию пилота, занялся восточными единоборствами и начал прыгать с парашютом, совершив сотни прыжков. Друзья называли его специалистом по выживанию и человеком, который всегда готов к любым катаклизмам. В 1977 году Торнтон уволился из полиции и будто бы начал заниматься юридической деятельностью. Но это было только прикрытием и конечной точкой трансформации из полицейского в преступника. Основным его занятием становится не уголовное право, а контрабанда наркотиков — кокаина и марихуаны.
Джимми Чагра после ареста.
В преступной организации, называемой «Компанией», Торнтон был не один. В бизнесе также участвовал его старый друг со времен частной школы, сын бывшего мэра Лексингтона — Брэдли Брайант, который отвечал за официальное прикрытие, деньги и нужные связи. Третьим лицом в организации был Генри Вэнс — бывший сослуживец Торнтона из отдела по борьбе с наркотиками. Он был членом одной из самых уважаемых и влиятельных семей Лексинтона, ушел из полиции в политику и стал помощником губернатора штата. Вэнс был их глазами и ушами в офисе губернатора, отвечал за политическое прикрытие и инсайдерскую информацию, касавшуюся любого расследования в отношении их деятельности.Торнтон же занимался всей логистикой и дистрибуцией. Будучи отставным полицейским, он знал тонкости работы местных правоохранительных органов и активно использовал их слабые места. Помимо Торнтона, Брайанта и Вэнса, в преступном бизнесе участвовали бывший сотрудник полиции Лексингтона, действующий агент отдела по борьбе с наркотиками, сын губернатора штата и множество других людей. Такое устройство организации и специфика штата Кентукки делали их преступный бизнес практически неуязвимым.
Чарльз Харрельсон, отец Вуди Харрельсона.
Первые серьезные проблемы начались после того, как Брайант решил связаться с Джимми Чагрой — крупнейшим в то время наркобароном на юге США, который ввозил в страну марихуану в поистине промышленных масштабах. В конце 1978 года они проводят совместную операцию и доставляют из Колумбии в Лексингтон 9 тонн отборной травки. Спустя пару месяцев привозят еще столько же. Для транспортировки они используют уже не двухмоторный Cessna, а транспортный Douglas DC-4.
Бизнес начинает расти, но тут в Эль-Пасо арестовывают Чагру. Дело ведет судья Джон Вуд, который прославился своим безжалостным отношением к наркоторговцам и большими сроками у обвиняемых, за что получил прозвище Максимальный Джон. Чтобы избежать наказания, Чагра не придумал ничего лучшего, чем заказать убийство судьи. До этого он пытался убить помощника прокурора, но у него ничего не вышло. Несмотря на 19 выпущенных пуль, тот отделался легким испугом и парой царапин. В этот раз Чагра подошел к делу более обстоятельно и за 250 тысяч долларов нанял киллера по имени Чарльз Харрельсон, который успешно выполнил заказ, выстрелив судье в спину из дробовика. Это было первое убийство федерального судьи в США за 100 лет и первое (но, к сожалению, не последнее) в XX веке.
Бизнес начинает расти, но тут в Эль-Пасо арестовывают Чагру. Дело ведет судья Джон Вуд, который прославился своим безжалостным отношением к наркоторговцам и большими сроками у обвиняемых, за что получил прозвище Максимальный Джон. Чтобы избежать наказания, Чагра не придумал ничего лучшего, чем заказать убийство судьи. До этого он пытался убить помощника прокурора, но у него ничего не вышло. Несмотря на 19 выпущенных пуль, тот отделался легким испугом и парой царапин. В этот раз Чагра подошел к делу более обстоятельно и за 250 тысяч долларов нанял киллера по имени Чарльз Харрельсон, который успешно выполнил заказ, выстрелив судье в спину из дробовика. Это было первое убийство федерального судьи в США за 100 лет и первое (но, к сожалению, не последнее) в XX веке.
Полиция с арестованным кокаином, 1983 год.
Интересно, что Чарльз Харрельсон является отцом известного американского актера Вуди Харрельсона. В 1980 году, во время операции по его поимке, он сдался полиции и заявил о том, что убил судью Вуда и Джона Ф. Кеннеди. Последнее даже пытались расследовать, но так и не нашли доказательств. В итоге он получил два пожизненных срока и умер в тюрьме, где его часто навещал сын. Джимми Чагра отсидел 24 года, смог выйти на свободу и даже попал в программу защиты свидетелей. В 2008 году он умер от рака у себя дома в Аризоне.
Но вернемся к нашей истории. После убийства судьи за дело Чагры взялись все федеральные агентства, которые только могли участвовать в расследовании, что привело к активному раскручиванию преступных связей бывшего наркобарона и поставило под угрозу бизнес «Компании». В этот момент, согласно материалам следствия, взгляды на будущее у Торнтона и Брайанта разошлись. Первый, несмотря на любовь к риску и приключениям, предложил не высовываться и работать как работали, второй же, наоборот, решил воспользоваться ситуацией и захватить контроль над империей севшего в тюрьму Чагры.
В итоге каждый из них пошел своим путем. Торнтон вернулся к операциям в Кентукки, а Брайант начал свою большую игру. Не имея достаточных денег и нужных связей для закупки наркотиков, он задумал совершить ограбление военного склада и обменять украденное оружие на кокаин у колумбийцев. В тот момент стволы и патроны интересовали наркокартели даже больше, чем деньги. При помощи племянника Брайанта, который имел доступ на секретный склад ВМС США Чайна-Лэйк в Калифорнии, они смогли вынести автоматические винтовки, патроны и новейшие приборы ночного видения. Часть украденного Брайант помещает на склад в Лексингтоне, часть переправляет в Колумбию и меняет, как и задумывал, на кокаин.
Несколько месяцев спустя горничная одного из отелей в Лас-Вегасе почувствовала запах марихуаны, идущий из-под двери одного из номеров, и сообщила об этом менеджеру, который вызвал полицию. Она бы не стала этого делать, если бы постояльцы не поскупились на чаевые во время прошлой уборки номера. Но так как они не оставили ей даже доллара, то в горничной тут же проснулся законопослушный гражданин, поспешивший сообщить начальству о нарушении. Прибывшие на место копы ожидали встретить в гостиничном номере очередного любителя травки в обнимку с несовершеннолетней подружкой, а вместо этого нашли автоматическое оружие, устройство для кодирования телефонного сигнала, 25 тысяч долларов наличными и договор на аренду склада в Лексингтоне, который привел их к еще большему количеству оружия, среди которого был крупнокалиберный пулемет, тейзеры и приборы ночного видения, которые числились украденными с военной базы.Брайанта арестовали в аэропорту Филадельфии. При нем нашли записную книжку с именами, пистолет с глушителем, 10 поддельных водительских прав штата Кентукки, русско-английский и англо-испанский разговорники и брошюру с названием «Сверхсекретные радиочастоты правительства США». У прокурора, который впоследствии вел это дело, было серьезное подозрение, что все происходившее являлось частью еще большей игры, которую вело ЦРУ с целью обмена у ливийцев запрещенного к экспорту из США военного оборудования на секретный советский радар, но ничего конкретного никто так и не смог доказать. Сам Брайант долгое время настаивал именно на этой версии. Сложно сказать, правда это была или нет, но жюри присяжных удивительным образом признало Брайанта невиновным по всем пунктам обвинения, и он был выпущен на свободу. Вышел, чтобы спустя год оказаться за решеткой снова. На этот раз по обвинению в продаже 360 кг марихуаны в Иллинойсе. Покупателем в этот раз выступал агент DEA под прикрытием, и Брайант получил 15 лет.
Одним из имен в записной книжке Брайанта было, как вы уже, наверное, догадались, имя Эндрю Торнтона, которого арестовали вместе с еще 25 обвиняемыми по этому делу. Торнтон не признал себя виновным, вышел под залог в 1 000 000 долларов и сбежал. В течение шести месяцев он скрывался от правосудия, перемещаясь на своем самолете из одного города в другой, пока агенты таможенной службы не перехватили его радиопереговоры и не арестовали Торнтона в Северной Каролине в тот момент, когда он заправлял топливом свой Cessna. Его участие в ограблении оружейного склада осталось недоказанным, а в деле о контрабанде наркотиков он проходил как пилот, доставивший груз из Колумбии в США. Торнтон пошел на сделку со следствием, получил 500 долларов штрафа, полгода тюрьмы и пять лет условно. Еще его лишили лицензии юриста, но это, похоже, Торнтона волновало меньше всего.
Через пять месяцев он выходит из тюрьмы за примерное поведение и возвращается к тому же, чем занимался до ареста. Через год на основании показаний, данных информатором, его берет в разработку ФБР. 11 сентября 1985 года он садится в свой двухмоторный Cessna 404 и отправляется в Колумбию за очередной порцией товара. На обратном пути ему на хвост садятся два реактивных самолета федералов, и Торнтон принимает решение сбросить скорость, скинуть товар и спрыгнуть с парашютом, дабы избежать ареста. Чем все кончилось, вы уже знаете.
В итоге каждый из них пошел своим путем. Торнтон вернулся к операциям в Кентукки, а Брайант начал свою большую игру. Не имея достаточных денег и нужных связей для закупки наркотиков, он задумал совершить ограбление военного склада и обменять украденное оружие на кокаин у колумбийцев. В тот момент стволы и патроны интересовали наркокартели даже больше, чем деньги. При помощи племянника Брайанта, который имел доступ на секретный склад ВМС США Чайна-Лэйк в Калифорнии, они смогли вынести автоматические винтовки, патроны и новейшие приборы ночного видения. Часть украденного Брайант помещает на склад в Лексингтоне, часть переправляет в Колумбию и меняет, как и задумывал, на кокаин.
Несколько месяцев спустя горничная одного из отелей в Лас-Вегасе почувствовала запах марихуаны, идущий из-под двери одного из номеров, и сообщила об этом менеджеру, который вызвал полицию. Она бы не стала этого делать, если бы постояльцы не поскупились на чаевые во время прошлой уборки номера. Но так как они не оставили ей даже доллара, то в горничной тут же проснулся законопослушный гражданин, поспешивший сообщить начальству о нарушении. Прибывшие на место копы ожидали встретить в гостиничном номере очередного любителя травки в обнимку с несовершеннолетней подружкой, а вместо этого нашли автоматическое оружие, устройство для кодирования телефонного сигнала, 25 тысяч долларов наличными и договор на аренду склада в Лексингтоне, который привел их к еще большему количеству оружия, среди которого был крупнокалиберный пулемет, тейзеры и приборы ночного видения, которые числились украденными с военной базы.Брайанта арестовали в аэропорту Филадельфии. При нем нашли записную книжку с именами, пистолет с глушителем, 10 поддельных водительских прав штата Кентукки, русско-английский и англо-испанский разговорники и брошюру с названием «Сверхсекретные радиочастоты правительства США». У прокурора, который впоследствии вел это дело, было серьезное подозрение, что все происходившее являлось частью еще большей игры, которую вело ЦРУ с целью обмена у ливийцев запрещенного к экспорту из США военного оборудования на секретный советский радар, но ничего конкретного никто так и не смог доказать. Сам Брайант долгое время настаивал именно на этой версии. Сложно сказать, правда это была или нет, но жюри присяжных удивительным образом признало Брайанта невиновным по всем пунктам обвинения, и он был выпущен на свободу. Вышел, чтобы спустя год оказаться за решеткой снова. На этот раз по обвинению в продаже 360 кг марихуаны в Иллинойсе. Покупателем в этот раз выступал агент DEA под прикрытием, и Брайант получил 15 лет.
Одним из имен в записной книжке Брайанта было, как вы уже, наверное, догадались, имя Эндрю Торнтона, которого арестовали вместе с еще 25 обвиняемыми по этому делу. Торнтон не признал себя виновным, вышел под залог в 1 000 000 долларов и сбежал. В течение шести месяцев он скрывался от правосудия, перемещаясь на своем самолете из одного города в другой, пока агенты таможенной службы не перехватили его радиопереговоры и не арестовали Торнтона в Северной Каролине в тот момент, когда он заправлял топливом свой Cessna. Его участие в ограблении оружейного склада осталось недоказанным, а в деле о контрабанде наркотиков он проходил как пилот, доставивший груз из Колумбии в США. Торнтон пошел на сделку со следствием, получил 500 долларов штрафа, полгода тюрьмы и пять лет условно. Еще его лишили лицензии юриста, но это, похоже, Торнтона волновало меньше всего.
Через пять месяцев он выходит из тюрьмы за примерное поведение и возвращается к тому же, чем занимался до ареста. Через год на основании показаний, данных информатором, его берет в разработку ФБР. 11 сентября 1985 года он садится в свой двухмоторный Cessna 404 и отправляется в Колумбию за очередной порцией товара. На обратном пути ему на хвост садятся два реактивных самолета федералов, и Торнтон принимает решение сбросить скорость, скинуть товар и спрыгнуть с парашютом, дабы избежать ареста. Чем все кончилось, вы уже знаете.
Так при чем здесь медведь? Дело в том, что у этой истории было продолжение. Три месяца спустя в Национальном лесу Чатахучи был найден мертвый медведь. Рядом с тушей лежали остатки такой же 40-килограммовой упаковки с кокаином, что была в рюкзаке у Эндрю Торнтона. Медведь нашел сброшенный кокаин, разорвал упаковку и умер от передозировки, сожрав почти все ее содержимое. По словам патологоанатома, вскрывавшего медведя, его желудок был полностью набит белым порошком и ни одно живое существо на земле не смогло бы выжить, сожрав такое количество наркотика. Внутримозговое кровоизлияние, дыхательная недостаточность, гипертермия, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, инсульт — все это было у того медведя. В историю он вошел как «кокаиновый медведь», или Pablo Esco-bear. Сейчас его чучело выставляется в местном хипстерском магазине Kentucky Fun Mall.
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Метки: история наркоторговец факты
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