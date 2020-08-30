Кокаиновый медведь, или История о том, как американский полицейский стал известным наркоторговцем

Но вернемся к нашей истории. После убийства судьи за дело Чагры взялись все федеральные агентства, которые только могли участвовать в расследовании, что привело к активному раскручиванию преступных связей бывшего наркобарона и поставило под угрозу бизнес «Компании». В этот момент, согласно материалам следствия, взгляды на будущее у Торнтона и Брайанта разошлись. Первый, несмотря на любовь к риску и приключениям, предложил не высовываться и работать как работали, второй же, наоборот, решил воспользоваться ситуацией и захватить контроль над империей севшего в тюрьму Чагры.



В итоге каждый из них пошел своим путем. Торнтон вернулся к операциям в Кентукки, а Брайант начал свою большую игру. Не имея достаточных денег и нужных связей для закупки наркотиков, он задумал совершить ограбление военного склада и обменять украденное оружие на кокаин у колумбийцев. В тот момент стволы и патроны интересовали наркокартели даже больше, чем деньги. При помощи племянника Брайанта, который имел доступ на секретный склад ВМС США Чайна-Лэйк в Калифорнии, они смогли вынести автоматические винтовки, патроны и новейшие приборы ночного видения. Часть украденного Брайант помещает на склад в Лексингтоне, часть переправляет в Колумбию и меняет, как и задумывал, на кокаин.



Несколько месяцев спустя горничная одного из отелей в Лас-Вегасе почувствовала запах марихуаны, идущий из-под двери одного из номеров, и сообщила об этом менеджеру, который вызвал полицию. Она бы не стала этого делать, если бы постояльцы не поскупились на чаевые во время прошлой уборки номера. Но так как они не оставили ей даже доллара, то в горничной тут же проснулся законопослушный гражданин, поспешивший сообщить начальству о нарушении. Прибывшие на место копы ожидали встретить в гостиничном номере очередного любителя травки в обнимку с несовершеннолетней подружкой, а вместо этого нашли автоматическое оружие, устройство для кодирования телефонного сигнала, 25 тысяч долларов наличными и договор на аренду склада в Лексингтоне, который привел их к еще большему количеству оружия, среди которого был крупнокалиберный пулемет, тейзеры и приборы ночного видения, которые числились украденными с военной базы.Брайанта арестовали в аэропорту Филадельфии. При нем нашли записную книжку с именами, пистолет с глушителем, 10 поддельных водительских прав штата Кентукки, русско-английский и англо-испанский разговорники и брошюру с названием «Сверхсекретные радиочастоты правительства США». У прокурора, который впоследствии вел это дело, было серьезное подозрение, что все происходившее являлось частью еще большей игры, которую вело ЦРУ с целью обмена у ливийцев запрещенного к экспорту из США военного оборудования на секретный советский радар, но ничего конкретного никто так и не смог доказать. Сам Брайант долгое время настаивал именно на этой версии. Сложно сказать, правда это была или нет, но жюри присяжных удивительным образом признало Брайанта невиновным по всем пунктам обвинения, и он был выпущен на свободу. Вышел, чтобы спустя год оказаться за решеткой снова. На этот раз по обвинению в продаже 360 кг марихуаны в Иллинойсе. Покупателем в этот раз выступал агент DEA под прикрытием, и Брайант получил 15 лет.

Одним из имен в записной книжке Брайанта было, как вы уже, наверное, догадались, имя Эндрю Торнтона, которого арестовали вместе с еще 25 обвиняемыми по этому делу. Торнтон не признал себя виновным, вышел под залог в 1 000 000 долларов и сбежал. В течение шести месяцев он скрывался от правосудия, перемещаясь на своем самолете из одного города в другой, пока агенты таможенной службы не перехватили его радиопереговоры и не арестовали Торнтона в Северной Каролине в тот момент, когда он заправлял топливом свой Cessna. Его участие в ограблении оружейного склада осталось недоказанным, а в деле о контрабанде наркотиков он проходил как пилот, доставивший груз из Колумбии в США. Торнтон пошел на сделку со следствием, получил 500 долларов штрафа, полгода тюрьмы и пять лет условно. Еще его лишили лицензии юриста, но это, похоже, Торнтона волновало меньше всего.



Через пять месяцев он выходит из тюрьмы за примерное поведение и возвращается к тому же, чем занимался до ареста. Через год на основании показаний, данных информатором, его берет в разработку ФБР. 11 сентября 1985 года он садится в свой двухмоторный Cessna 404 и отправляется в Колумбию за очередной порцией товара. На обратном пути ему на хвост садятся два реактивных самолета федералов, и Торнтон принимает решение сбросить скорость, скинуть товар и спрыгнуть с парашютом, дабы избежать ареста. Чем все кончилось, вы уже знаете.