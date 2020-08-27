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Ой, как неловко получилось! О попавших в затруднительную ситуацию

Ой, как неловко получилось! О попавших в затруднительную ситуацию (18 фото)

Автор:
27 августа 2020 09:19
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: балкон   застряли   застряли на пляже   прикол   сетки   узкое место   юмор   
1249
18

Есть такие ситуации, в которые попадать просто глупо. Но ведь продолжают попадать!..

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Метки: балкон   застряли   застряли на пляже   прикол   сетки   узкое место   юмор   
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Алексей Полчаса назад
Ой, как неловко получилось! О попавших в затруднительную ситуацию
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