Ой, как неловко получилось! О попавших в затруднительную ситуацию

Есть такие ситуации, в которые попадать просто глупо. Но ведь продолжают попадать!..
Зачем вы туда полезли?
Когда очень хочется на море...
Как можно засунуть авто между столбами? Оказывается, что очень даже просто
Насекомые...
Однажды в зоопарке
Коты
Домашняя живность, попавшая в неприятные ситуации
И несколько бедолаг
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