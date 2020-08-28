С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов

Этот пятничный пост целиком и полностью пропитан утренней АлкоАтмосферой. Осуждаете - проходите мимо. Данная подборка точно найдет отклик у своей аудитории.
1. Начнем с того, что каждое утро готовит нам море соблазнов
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3. Именно так видят мир вокруг себя люди, которые могут себе позволить выпить с самого утра
4. Когда с утра выпил, но на работу один фиг надо
5. Мужик сказал - мужик сделал
6. Собственно... мысль, которая имеет право на существование
7. Студенты оценят, студенты поймут
8. Главное правило утренней зарядки. Не повредите спину!
9. Совпадение? Не думаю!
10. Все еще думаете, что любители выпить - это бедные люди?
11. И о непринужденной жизни тех, кто это делает с самого утра
12. Опыт - дело наживное
13. Жиза
14.
15.
16. Как и обещал. Встречайте, Алкороллы!
С пятницей!
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