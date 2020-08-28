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С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов

С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов (17 фото)

Автор:
28 августа 2020 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: алкаш   алкоголь   водка   мемы   пиво   пятница   смех   
8051
17
Этот пятничный пост целиком и полностью пропитан утренней АлкоАтмосферой. Осуждаете - проходите мимо. Данная подборка точно найдет отклик у своей аудитории.

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Метки: алкаш   алкоголь   водка   мемы   пиво   пятница   смех   
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64  комментария
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199
Татьяна 2 часа назад
Постоянное употребление алкоголя приводит а печальным последствиям.
Пьянству бой!
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25k
Notan Blaine 19 минут назад
Работаю в крупной алкогольной компании, тут бутылки везде, на шкафах, под столами, на окнах, в холодильниках. Пару раз находил на кухне разлитый по бокалам коньяк. В общем, не жизнь, а сплошной соблазн, но я держусь.
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3k
Shtoppi 53 минуты назад
и презик все еще путло.
и презик все еще путло.
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36k
Александр Shtoppi 49 минут назад
И идиоты тоже не перевелись до сих пор
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28k
Haratemich Час назад
С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов
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2k
Enotko Ytko Haratemich 12 минут назад
да твоюж мать то!!!! утро же еще!!!!
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62k
Вит Вит Haratemich 10 минут назад
Мой реальный воскресный обед...
Мой реальный воскресный обед...
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9k
Artem Час назад
Ссылка coub.com
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
Как-то раненько сегодня алкопятница началась.))
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34
elemuss AlexЕЙ Полчаса назад
намална
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3k
Dema 2 часа назад
С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов
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46
Enkin Fled Dema Час назад
Из этой жизни, живым еще ни кто не выбрался.
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10k
Пумба Dema 42 минуты назад
Юра Хой сказал проще:
"Спьяну жизнь херово видно -
Даже легче жить!"
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10k
Иван 2 часа назад
Рано ещё. Великий праздник трудового народа П(ь)ятница начинается в 16-45
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39k
zloykoyot Иван 2 часа назад
Страна большая, во Владивостоке сейчас 18-59.
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19k
Сибиряк 2 часа назад
С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов
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19k
Сибиряк 2 часа назад
С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов
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4k
Александр Иванов Сибиряк 2 часа назад
Ответ-унитаз. Или писсуар.
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33k
Mich_Man Сибиряк Час назад
ответ: проибал!)))
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Алкороллы!!!!!!!!
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