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18 наглядных и бескомпромиссных ответов на вопрос из серии «А что произойдет, если…?»

18 наглядных и бескомпромиссных ответов на вопрос из серии «А что произойдет, если…?» (18 фото)

Автор:
27 августа 2020 22:46
Метки: интересно   познавательно   факты   
699
18

Наши дети в какой-то период времени становятся заядлыми «почемучками», их очень интересует, как устроен мир и почему в нем так. Это нормально, как и то, что на смену вопрошателям приходят экспериментаторы. Они уже кое-что знают и хотят проверить – а что будет, если… например, смешать клей с сахаром? Или еще чего-то такое, что родители на практике повторить не могут, а как объяснить результат, тоже не знают. Что же, вот небольшая помощь для таких случаев!

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Метки: интересно   познавательно   факты   
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3  комментария
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62k
Вит Вит 4 часа назад
Последний пример-не на сколько,а во сколько раз,в школе так учили....
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Cornho Вит Вит 3 часа назад
Учили, да не выучили. Если вы посмотрите внимательнее, то увидите, что в описании сказано не "на сколько", а "насколько", в этом и заключается разница.
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−117
VladmirK1979 2 часа назад
что будет если клеить обои и пассатижами попытаться открутить дверной звонок?
(думая что там как и в радиорозетке 12 вольт?)

ответ
-разорванные пополам пассатижи
-падение со стремянки -и фраза
-откуда там 220??? я думал там как у радио

и фотка есть, меня сфотографировали в тот момент
с выражением лица как у буддисткого монаха, который получил озарение и вдруг открыл истину


фотка сохранилась, но прикрепить пока не могу
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