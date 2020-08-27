18 наглядных и бескомпромиссных ответов на вопрос из серии «А что произойдет, если…?»

Наши дети в какой-то период времени становятся заядлыми «почемучками», их очень интересует, как устроен мир и почему в нем так. Это нормально, как и то, что на смену вопрошателям приходят экспериментаторы. Они уже кое-что знают и хотят проверить – а что будет, если… например, смешать клей с сахаром? Или еще чего-то такое, что родители на практике повторить не могут, а как объяснить результат, тоже не знают. Что же, вот небольшая помощь для таких случаев!
Что будет, если оставить бутылку с газировкой под солнцем на длительное время. Результат видно на бутылках по центру.
Что будет с зеленой травой, если на ней какое-то время полежит стекло
Если отдать муравьям косточку миндаля, они сделают себе миндальную муку
В том месте, куда бьет молния, получается стекловидная штука. Эта добыта из асфальта.
Забыли дыню в холодильнике больше, чем на месяц? Увидите примерно такое.
Лимон, который начал прорастать изнутри
Вот почему надо прятать от муравьев сладкое, включая конфеты – только обертки и останутся
Если взять чипсы в горы, на высоту, то воздух внутри может разорвать пакет
Если термиты полакомятся книгой, от нее останется примерно вот такая труха
Буквы от конфет M&M’s остались в коктейле и плавают сами по себе
Не сфера, но уже идеально гладкий кусочек стекла, обточенный волнами
Пятна на бананах светятся в ультрафиолетовом свете, что указывает на их зрелость
Съемка полетов пчел на длинной выдержке рядом с ульем. Хорошо видны трассы их полетов.
Если электроника утонет в море, то через несколько лет будет выглядеть примерно так
Если оставить банку газировки на солнце на длительное время и не двигать, краска выгорит
А это то, во что превращается песок, когда в него попадает молния
Фото леопарда точно в профиль во время того, как он подкрадывается к добыче
Эта прозрачная сфера с синими шариками придумана, чтобы показывать, насколько наша планета Земля меньше Солнца. Один синий шарик – это и есть Земля, а Солнце вон какое огромное.
Источник:
- Невероятная история древнеримских кораблей, сгинувших во Второй мировой
- 30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг!
- Невероятные примеры использования новых технологий ради людей
- Поразительные факты об обычных вещах
- 30 удивительных фактов о "Парке Юрского периода"
(думая что там как и в радиорозетке 12 вольт?)
ответ
-разорванные пополам пассатижи
-падение со стремянки -и фраза
-откуда там 220??? я думал там как у радио
и фотка есть, меня сфотографировали в тот момент
с выражением лица как у буддисткого монаха, который получил озарение и вдруг открыл истину
фотка сохранилась, но прикрепить пока не могу