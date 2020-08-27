18 наглядных и бескомпромиссных ответов на вопрос из серии «А что произойдет, если…?»

Наши дети в какой-то период времени становятся заядлыми «почемучками», их очень интересует, как устроен мир и почему в нем так. Это нормально, как и то, что на смену вопрошателям приходят экспериментаторы. Они уже кое-что знают и хотят проверить – а что будет, если… например, смешать клей с сахаром? Или еще чего-то такое, что родители на практике повторить не могут, а как объяснить результат, тоже не знают. Что же, вот небольшая помощь для таких случаев!