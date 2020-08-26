Как это развидеть? Убойные ситуации из серии "Показалось"

С нашим воображением скучно не бывает! Оно очень часто так интерпретирует уведенное глазами, что человек может на несколько мгновений впасть в настоящий шок от непоняток. Данная подборка - это как раз примеры подобных ситуаций.
1. Знаки - они повсюду
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3. Когда мозг выдает желаемое за действительное
4. Знакомьтесь, Лев
5. Лев, которая осьминожка
6. Как называется болезнь, когда постоянно мерещатся мужские половые органы?
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8. Нейминг в дизайне
9. Это не кадр видео с Pornhub
10. Действительно, как это теперь развидеть?
11. Ничего необычного, просто принт на футболке
12. Несколько фотографий, которые с легкостью могут сломать мозг любому человеку
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15. Показалось, так показалось
16. Спалился?
17. Стоп! Все прилично же!
18. Друзья, не болейте!
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