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Нет, не слипнется: аппетитные фото, при просмотре которых потекут слюнки

Нет, не слипнется: аппетитные фото, при просмотре которых потекут слюнки (19 фото)

Автор:
26 августа 2020 09:49
Сообщество : Еда
Метки: вкусности   еда   сладкоежка   сладости   фото   
804
19
Представляете, есть люди, которые не любят сладкое. Да, вот даже кусочком шоколадки их не соблазнить! Эта подборка посвящается всем сладкоежкам, которые не представляют дня без вкусного мучного, молочного, со сливками и тд. Кто-то скажет: "Наверное, это и есть рай!".

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Метки: вкусности   еда   сладкоежка   сладости   фото   
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3  комментария
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5k
Ковыль Перистый 47 минут назад
Блевотно
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457
Павел 15 минут назад
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ALEX 49 минут назад
Сладкое вообще не ем!
Я больше мясо люблю!

Ссылка youtu.be
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