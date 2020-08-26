Нет, не слипнется: аппетитные фото, при просмотре которых потекут слюнки

Представляете, есть люди, которые не любят сладкое. Да, вот даже кусочком шоколадки их не соблазнить! Эта подборка посвящается всем сладкоежкам, которые не представляют дня без вкусного мучного, молочного, со сливками и тд. Кто-то скажет: "Наверное, это и есть рай!".

1. Ценители сладостей, наверное, не раз видели фильмы "Чарли и шоколадная фабрика" и "Шоколад" 0 Источник:

2. Да и как устоять перед вкусным кусочком ароматного угощения? 0 Источник:

3. У некоторых даже развивается настоящая зависимость от сладкого 0 Источник:

6. Сахар - это простой углевод, который насыщает организм (хоть и кратковременной) энергией 0 Источник:

7. В организме даже выделяется гормон счастья от поедания шоколада 0 Источник:

8. Правильные эндорфины тоже бывают, они содержатся в темном шоколаде 0 Источник:

9. При виде этих десертов так и хочется побежать за сладким 0 Источник: