Нет, не слипнется: аппетитные фото, при просмотре которых потекут слюнки

Представляете, есть люди, которые не любят сладкое. Да, вот даже кусочком шоколадки их не соблазнить! Эта подборка посвящается всем сладкоежкам, которые не представляют дня без вкусного мучного, молочного, со сливками и тд. Кто-то скажет: "Наверное, это и есть рай!".
1. Ценители сладостей, наверное, не раз видели фильмы "Чарли и шоколадная фабрика" и "Шоколад"
2. Да и как устоять перед вкусным кусочком ароматного угощения?
3. У некоторых даже развивается настоящая зависимость от сладкого
4. Почему люди вообще его любят?
5. Из-за сахара, содержащегося в продуктах, конечно же!
6. Сахар - это простой углевод, который насыщает организм (хоть и кратковременной) энергией
7. В организме даже выделяется гормон счастья от поедания шоколада
8. Правильные эндорфины тоже бывают, они содержатся в темном шоколаде
9. При виде этих десертов так и хочется побежать за сладким
10. Такие аппетитные
11. Нет, не слипнется
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13. Для кого-то это углеводная (сахарная) кома
14. Диабетикам этот пост лучше не смотреть
15. Слюнки потекли?
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А вы любите сладкое? Какой ваш любимый десерт?
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Метки: вкусности еда сладкоежка сладости фото
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