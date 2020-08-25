В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности

Теперь с полной уверенностью можно утверждать, что Латвия окончательно порвала с советским прошлым – на днях там окончательно обанкротили последнее из остававшихся с советских времен предприятий – Рижский Вагоностроительный Завод (РВЗ или RVR – именно эта аббревиатура красуется на его продукции).
Банкротить завод начали еще в 2017 году. Можно сказать, что в течение трех лет Латвия целенаправленно резала курицу, несущую золотые яйца.
После получения независимости Латвия с подачи наставников из Европы начала целенаправленно уничтожать богатое советское наследие. Рижская Автомобильная Фабрика (РАФ) и предприятие электроники ВЭФ пали едва ли не первыми в этом сражении – корпуса этих предприятий стали либо рынками, либо превратились в руины.
Рижский Вагоностроительный Завод основан ее в 1895 году и начиная с того времени был основным заводом в Российской империи, который производил вагоны. В советские года его мощности были существенно расширены. Завод стал производить кроме вагонов дизель-поезда и трамвайные вагоны.
РВЗ же и в сложные 90-е года продолжал успешно функционировать. Предприятие производило столь необходимые электрички и вагоны городских трамваев, которые бегали по дорогам и улицам всех пятнадцати бывших советских республик. Вы представляете себе какой этой необъятный рынок?
Если выпуск новых электропоездов упал почти до нуля – экономическая ситуация в странах бывшего СССР не позволяла их закупать, то ремонт этих поездов остался на том же уровне. И рижское предприятие успешно на этом зарабатывало.
Нуждающиеся в капитальном ремонте электропоезда везли в Латвию со всего бывшего Союза. Тут бы рижанам расширить производство и начать разрабатывать новые, более современные вагоны, но…
Вместо того чтобы развивать одно из немногих успешных предприятий, действующих на территории республики, на РВЗ ликвидировали конструкторское бюро. Ни о каком производстве не было уже и речи – остался только ремонт.
Тут скорее всего сыграли свою роль русофобские настроения и антироссийская политика правительства Латвии – все-таки основным покупателем продукции РВЗ была Россия. Более 50 % продукции шло туда и основная часть вагонов на ремонт также приходила из России. На одних только российских заказах завод мог бы работать с прибылью еще много, много лет, но в Латвии этого не захотели делать, а Европе рижские вагоны оказались совершенно не нужны.
Проходили годы, рижские электрички вырабатывали свой ресурс и их отправляли в металлолом. За новыми электропоездами заказчики Рижского вагоностроительного Завода обращались уже к другим предприятиям.
РВЗ начал потихоньку хиреть. Один за другим закрывались цеха предприятия и там появлялись торговые центры, развлекательные комплексы и прочие заведения сомнительного плана. К 2016 году РВЗ уже имел убытки в размере 2,96 млн. евро, хотя 2015 год завод завершил с прибылью почти в 200 тысяч евро.
В 2017 году предприятие начали банкротить. Остатки оборудования, которое могло служить еще многие годы, продавали на металлолом.
В августе 2020 года в славной истории Рижского Вагоностроительного Завода была поставлена точка – он прекратил свое существование.
Источник:
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Европе латышские вагоны не нужны, а вот белорусские Белазы и Мазы будут брать и радоваться.
Так что вряд ли будут в Европе брать МАЗ по цене выше Мерседеса.
Объясню почему: я рожден в 1965 и каждый раз сталкиваясь с прибалтами, видел их заносчивость - мы же цивилизованные, а вы, русские, быдло.
И теперь мне радостно бывать в прибалтике - оказалось, что русские цивилизованные, а прибалты как были хуторянами-рогулями, так ими и остались.
Что называется - жизнь расставила все по своим местам.
И причин, как минимум, 2:
1) Это завод строила вся Российская Империя, а потом Союз. А прибалтам свалился как манна небесная, по итогу. И как они этим распорядились?
2) Это наглядный пример того, что происходит, когда вы сломя голову ломитесь в ЕС. Хохлам уже не помочь, а вот белорусам вполне себе пример. Да и для России то же.
Ну теперь они вернулись в свое первобытное состояние.
Флаг им в руки.