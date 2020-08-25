В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности

Банкротить завод начали еще в 2017 году. Можно сказать, что в течение трех лет Латвия целенаправленно резала курицу, несущую золотые яйца.

После получения независимости Латвия с подачи наставников из Европы начала целенаправленно уничтожать богатое советское наследие. Рижская Автомобильная Фабрика (РАФ) и предприятие электроники ВЭФ пали едва ли не первыми в этом сражении – корпуса этих предприятий стали либо рынками, либо превратились в руины.

Рижский Вагоностроительный Завод основан ее в 1895 году и начиная с того времени был основным заводом в Российской империи, который производил вагоны. В советские года его мощности были существенно расширены. Завод стал производить кроме вагонов дизель-поезда и трамвайные вагоны.