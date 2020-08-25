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В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности

В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности (4 фото)

Автор:
25 августа 2020 14:02
Метки: латвия   производство   электропоезда   
1570
4

Теперь с полной уверенностью можно утверждать, что Латвия окончательно порвала с советским прошлым – на днях там окончательно обанкротили последнее из остававшихся с советских времен предприятий – Рижский Вагоностроительный Завод (РВЗ или RVR – именно эта аббревиатура красуется на его продукции).

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Метки: латвия   производство   электропоезда   
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19  комментариев
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Ну так это же прекрасно. Латвия наконец то избавилась от своего тоталитарного советского прошлого. Декоммунизация завершена. Скоро Германия построит ей новые предприятия - зеленые, экологичные, демократические, халяльные. И латыши, загорелые и обрезанные, начнут строить новую Латвию - халифат Латвистан.
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40k
Цыц тут у меня 54 минуты назад
Вряд ли дело в русофобии. Скорее всего предприятие было приватизировано по дешевке за небольшой откат. Новым владельцем оно было разбито на мелкие, цеха переоборудованы в ТЦ, само юрлицо РВЗ взяло кредиты, благополучно их увело далеко из страны, потом обанкротилось.
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16k
kamanch Час назад
Литовцы читають это и плачут и плачут и рыдают, как же они могли так.... как же им без советско-российских поездов теперь...
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40k
Цыц тут у меня kamanch Час назад
А ты Литву от Латвии вообще отличить способен?
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16k
kamanch Цыц тут у меня Полчаса назад
Латвийцы-то вообще массово пошли паспорта сдавать.
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21k
ВАТНИК Час назад
[мат] сейчас кормятся и греются русофобией...
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4k
Владимир 2 часа назад
Это такой успех по Европейски?
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
беларусским даунам на заметку
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1k
Игорь Шурум-бурум 57 минут назад
Опередил ))
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7k
Vlad 3 часа назад
"назло бабушке отморожу себе уши", вместе с мозгом.
Европе латышские вагоны не нужны, а вот белорусские Белазы и Мазы будут брать и радоваться.
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5k
albedo Vlad 2 часа назад
В Европе МАЗ и БЕЛаз облагается 40 % пошлиной, в отличии от продукции ЕС.
Так что вряд ли будут в Европе брать МАЗ по цене выше Мерседеса.
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7k
Vlad albedo 10 минут назад
вопрос о приобретении чего-нибудь не стоит. Вопрос простой- быстро развалить предприятия. Хотя латыши долго сопротивлялись со своими "паровозами".
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1k
Kruma 3 часа назад
а вам не пох ? за собой смотрите.
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5k
albedo Kruma 2 часа назад
Не пох.
Объясню почему: я рожден в 1965 и каждый раз сталкиваясь с прибалтами, видел их заносчивость - мы же цивилизованные, а вы, русские, быдло.

И теперь мне радостно бывать в прибалтике - оказалось, что русские цивилизованные, а прибалты как были хуторянами-рогулями, так ими и остались.

Что называется - жизнь расставила все по своим местам.

Не пох. Объясню почему: я рожден в 1965 и каждый раз сталкиваясь с прибалтами, видел их заносчивость - мы же цивилизованные, а вы, русские, быдло. И теперь мне радостно бывать в прибалтике - оказалось, что русские цивилизованные, а прибалты как были хуторянами-рогулями, так ими и остались. Что называется - жизнь расставила все по своим местам.
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10k
Элитный тигр Kruma Час назад
Вот не пох, что сосед - идиот...
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1k
Ateroskleroz Kruma Час назад
Не пох.
И причин, как минимум, 2:
1) Это завод строила вся Российская Империя, а потом Союз. А прибалтам свалился как манна небесная, по итогу. И как они этим распорядились?
2) Это наглядный пример того, что происходит, когда вы сломя голову ломитесь в ЕС. Хохлам уже не помочь, а вот белорусам вполне себе пример. Да и для России то же.
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5k
albedo 3 часа назад
Страна хуторян, где до прихода России латыш не мог войти в Ригу. Запрещено было.
Ну теперь они вернулись в свое первобытное состояние.
Флаг им в руки.
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999
Том Сойер 3 часа назад
В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Уф! Ну, теперь-то заживут!
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