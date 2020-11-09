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Звезда пляжа: девушка загорает в Сочи без одежды

Звезда пляжа: девушка загорает в Сочи без одежды (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 14:38
Сообщество : Жить в России
Метки: без комплексов   девушка   нудисты   отдых   пляж   сочи   
5039
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Возмущённая женщина выложила видео в местный паблик, на котором можно заметить отдыхающую даму без комплексов.

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Метки: без комплексов   девушка   нудисты   отдых   пляж   сочи   
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44  комментария
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24k
Aqueronte Час назад
Был бы мужик, ментов бы вызвали и дело завели
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358k
Алексей 4 минуты назад
ну что вы пристали?! 3.14зда тоже хочет солнца
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7k
Потапыч 7 минут назад
Лежит бесчувственное тело, на нашем жизненном пути...
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10k
Марсианин 9 минут назад
Все-таки бабы злобный и завистливый народец... Ну не нравится тебе - ну не смотри, а другим не мешай!
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1k
zenon 10 минут назад
Как это без одежды, если бог её создал из ребра Адама, а Адама по своему образу и подобию. Значит шкура на ней была. Бог в то время не ходил ни в трусах, ни с фиговым листом. Он даже удивился, как это до этой пары дошло, что они так сказать не такие, как он, вон с фигой спереди оба.
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1k
paranoik_ 12 минут назад
На пляже?! Голая?! Ой-ой... Народ, вы с ума посходили? Если ей так комфортно, то пусть загарает. Кого она тревожит? Не нравится - не смотри, нравится - смотри. Она не по городу так ходит. Человек вправе выглядеть так, как ему хочется. В Скандинавии смешанные бани, где все ногишом. А наши предки вообще всюду голышом были.
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12k
Hairy. 19 минут назад
И недовольны в основном как всегда не совсем молодые тёти.
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3k
Ваник 20 минут назад
Витамин D помогает легче переносить ковид .
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7k
*Сергей* 21 минуту назад
видеооператору низачет

Снимать не умеет
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4k
ПЕТР 23 минуты назад
Лежит на пляже обнаженная девушка.
Между ее ног вылазит крот.
- Ежик, ты что ли?
Нюх, нюх. (нюхает)
- Ежик, сдох что ли?
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2k
Дарвин и аморальная премия ПЕТР 10 минут назад
Это у вас в классе такие анекдоты рассказывают?
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4k
ПЕТР Дарвин и аморальная премия 6 минут назад
А это не анекдот, это проза.
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9k
Karelian 24 минуты назад
Почему народ вместо того, чтобы позвонить в полицию, снимает и выкладывает в соцсети? Хоть больных обнажёнок, хоть чудо-парковальщиков.
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406
Moon24 Полчаса назад
Зависть забавна . Лучше бы бодипозитивных прогоняли с пляжа
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14k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Дзюба подрочил - интернет взорван
Никому ненужная деваха раздвинула голые ляжки - развалины интернета полыхают
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2k
Mart Daav Полчаса назад
а есть видео со стороны моря? друг спрашивает
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10k
Марсианин Mart Daav 8 минут назад
Есть, только там чайка в кадр залезла.
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2k
CHYCMYMPUK Mart Daav 5 минут назад
Дзюба?
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9k
net 37 минут назад
Ну лежит себе женщина, отдыхает ))). Гуляй дальше мимо. Кому-то из прогуливающихся на даму-оператора даже в одежде смотреть возможно неприятно, но они же никому не жалуются ))
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444
LisA 37 минут назад
нудист это человек, который ходит по пляжу и нудит: ну где моя одежда, отдайте мою одежду...
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30k
Опаньки 38 минут назад
может там система "ниточка". Друг рассказывал, есть такие.
Подняла шум из ничего
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28k
Юр21 41 минуту назад
А есть видео поближе, друг спрашивает...
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144
Dorell Юр21 37 минут назад
Поближе только с Дзюбой.
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28k
Юр21 Dorell Полчаса назад
Друг говорит что с Дзюбой не его профиль!
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 45 минут назад
А есть съёмка с ДРУГОГО ракурса?
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444
Andrew Belaks Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Звезда пляжа: девушка загорает в Сочи без одежды
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4k
prostoVetal22 Andrew Belaks Полчаса назад
Ниифуя дырень и клитор странный какой-то.
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295
евгений 50 минут назад
вот она какая, звезда-пейзда
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11k
Совранский 55 минут назад
а чё так плохо видно? почему мы должны верить на слово? - даешь видео в нормальном качестве!
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30k
Опаньки Совранский 41 минуту назад
без регистрации и смс
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