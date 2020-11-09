Звезда пляжа: девушка загорает в Сочи без одежды

Неизвестная дива попала на видео 8 ноября. Она лежала на пляже, раскинув руки и ноги в разные стороны, подобно морской звёздочке. И на девушке не было совершенно никакой одежды!



Интересно, что со стороны самых пикантных мест ходили другие отдыхающие, но никто не сделал ей замечания – видимо вид был настолько хорош.