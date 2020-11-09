Звезда пляжа: девушка загорает в Сочи без одежды

Возмущённая женщина выложила видео в местный паблик, на котором можно заметить отдыхающую даму без комплексов.
Неизвестная дива попала на видео 8 ноября. Она лежала на пляже, раскинув руки и ноги в разные стороны, подобно морской звёздочке. И на девушке не было совершенно никакой одежды!
Интересно, что со стороны самых пикантных мест ходили другие отдыхающие, но никто не сделал ей замечания – видимо вид был настолько хорош.
Интересно, что со стороны самых пикантных мест ходили другие отдыхающие, но никто не сделал ей замечания – видимо вид был настолько хорош.
Да, жители курортной зоны уже привыкли к разным туристам. Вот, например, пара гуляет в Сочи 6 ноября в купальных костюмах. А на фото можно заметить, что другие прохожие уже одеты в более тёплую одежду.
Источник:
Ссылки по теме:
- Украинскую модель, отдыхавшую в Турции, избили охранники пляжа
- Вся суть неутешительно летнего сезона в Сочи 2020
- Очень плохой Сочи. Варламов, прости!
- Когда не поехала на юг, или мисс русская речка 2020
- В Сочи произошёл очередной конфликт между туристами и наглыми местными
33
Понравилось33
Новости партнёров
Снимать не умеет
Между ее ног вылазит крот.
- Ежик, ты что ли?
Нюх, нюх. (нюхает)
- Ежик, сдох что ли?
Никому ненужная деваха раздвинула голые ляжки - развалины интернета полыхают
Подняла шум из ничего