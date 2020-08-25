Без регистратора и СМС: нелёгкие будни эвакуатора

Если вы хотите увидеть чуточку больше о довольно скучной работе, то этот пост для вас... Оказывается, что работа не такая уж и скучная.
Однажды... Форд против Феррари
Паркуйтесь правильно, независимо от размера
А вот нечего бросать бомбы где ни попадя
И матрасы
Успейте эвакуировать карету до полуночи
Бывает даже такое
Матрёшка по-эвакуаторски
Отлично мотивирует
Бывает и так
Да что тут происходит?!
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