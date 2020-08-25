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Без регистратора и СМС: нелёгкие будни эвакуатора

Без регистратора и СМС: нелёгкие будни эвакуатора (22 фото)

Автор:
25 августа 2020 08:47
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: интересное   на дороге   подборка   прикол   эвакуатор   эвакуация   юмор   
1090
22

Если вы хотите увидеть чуточку больше о довольно скучной работе, то этот пост для вас... Оказывается, что работа не такая уж и скучная.

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Метки: интересное   на дороге   подборка   прикол   эвакуатор   эвакуация   юмор   
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2  комментария
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13k
AlexЕЙ 3 минуты назад
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Реконструкция Политехнического музея, увозят экспонат - первую советскую атомную бомбу.
Реконструкция Политехнического музея, увозят экспонат - первую советскую атомную бомбу.
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14k
nobody® Час назад
А как жёлтую Калину катали? Где фото?
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