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Троны для людей с зашкаливающим ЧСВ

Троны для людей с зашкаливающим ЧСВ (20 фото)

Автор:
29 августа 2020 13:24
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: интересное   кресла   подборка   прикол   стул   троны   юмор   
2238
20

От сантехнических до сисадминских...

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Метки: интересное   кресла   подборка   прикол   стул   троны   юмор   
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5  комментариев
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2k
Sanar 3 часа назад
В стиле скорпиона шикарный
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6k
Andrei 3 часа назад
А точно именно сантехники пользуются этими тронами больше всех?
А точно именно сантехники пользуются этими тронами больше всех?
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Трон Карла Великого - создателя первого Евросоюза ещё в 9-м веке.
Трон Карла Великого - создателя первого Евросоюза ещё в 9-м веке.
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20k
Е-Лена 3 часа назад
Мне больше всего понравилось два "трона". Для гитариста и сделанный из старого дерева. И ещё - "садовая скамеечка" из старых батарей. )))
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10k
Yasen_Perec 3 часа назад
Сидеть жопой на кнопках - сомнительное удовольствие.
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