Импортозамещение: старая песня о главном

Твикс и Старбакс... ну как вам такое?
WD-40 по-русски )
Фотошоп? Или действительно кто-то хайпанул?
Сиббитер
Маурма
Как расшифровывается КНР?
Почему азербайджанские дешевле кубанских?
Твикс
И даже не похоже ни разу
Макароны итальянские, но только не до конца
Швейцарский сыр или советский?
Фанта, Спрайт и Кока-кола плачут от зависти
Источник:
Ссылки по теме:
- Самое чёрное место в офисе: приключения возле принтера
- Однажды в Новосибирске: приколы из столицы Сибири
- Окружены и сломаны, но не сломлены
- Почта России: Старые песни на новый лад
- Вантузы: подборка удивительного
0
Новости партнёров
Загрузка...
ответ убил: нет, не Китай - PRC