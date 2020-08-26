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Импортозамещение: старая песня о главном

Импортозамещение: старая песня о главном (19 фото)

Автор:
26 августа 2020 09:25
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Импортозамещение по-русски   импортозамещение   интересное   подборка   прикол   юмор   
1691
19

Твикс и Старбакс... ну как вам такое?

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Метки: Импортозамещение по-русски   импортозамещение   интересное   подборка   прикол   юмор   
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4  комментария
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14k
Anna 39 минут назад
Комментарий к фото
скорее вейпма
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14k
Anna 37 минут назад
Комментарий к фото
у них там все шиворот навыворот
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14k
Anna 37 минут назад
Комментарий к фото
в одном магазе смотрела какой то прибор, спрашиваю - Китай?
ответ убил: нет, не Китай - PRC
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14k
Anna 40 минут назад
Комментарий к фото
это пойло роза сябитова выпускает
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