Интересно, что могло пойти не так? О безумцах, наплевавших на ТБ

Техника безопасности - отдельный предмет. Или он есть, или пальцев нет...
Техника безопасности во время отделочных работы - это отдельная песня
Что бывает, когда не разматываешь удлинитель полностью
Помыть окна и не убиться - это талант
Установка кондиционеров и ТБ несовместимы
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