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Интересно, что могло пойти не так? О безумцах, наплевавших на ТБ

Интересно, что могло пойти не так? О безумцах, наплевавших на ТБ (16 фото)

Автор:
25 августа 2020 08:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: интересное   подборка   прикол   техника безопасности   установка кондиционеров   электрика   юмор   
1526
16

Техника безопасности - отдельный предмет. Или он есть, или пальцев нет...

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Метки: интересное   подборка   прикол   техника безопасности   установка кондиционеров   электрика   юмор   
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2  комментария
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819
Estie 10 минут назад
Про окна согласен. Производители не думают об этом от слова совсем.
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168
Денис 5 минут назад
Ага, обычно таких специалистов на АД'OK можно увидеть.
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