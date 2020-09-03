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Неожиданный Баскетбол: изнанка игры

Неожиданный Баскетбол: изнанка игры (19 фото)

Автор:
03 сентября 2020 09:27
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: баскетбол   интересное   подборка   прикол   спорт   юмор   
4442
19

Почему русские так мало играют в баскетбол? Почему обязательно нужно ходить на матчи?.. И когда уже стандартизируют площадки для игры?

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Метки: баскетбол   интересное   подборка   прикол   спорт   юмор   
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6  комментариев
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418
дед Фишка 47 минут назад
Не знаю, как сейчас. А мы в детские годы в школе еще в 80-х хорошо играли в баскетбол. И чемпионаты разные были и соревнования между школами и учебными заведениями. Просто после развала ссср со спортом везде распрощались. А вообще наши сборные по баскетболу были сильными командами. Один Сабонис чего стоил....ИМХО
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1k
Дарвин и аморальная премия 9 минут назад
Понравились два мяча на последнем фото,вытянули весь пост
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16k
ПаганецЪ Полчаса назад
И больше половины фоток к России не имеют отношения.
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3k
Diesel 40 минут назад
Гениальная идея!
Гениальная идея!
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5k
Dima 42 минуты назад
На самом деле Авраам Линкольн, отменил рабство, потому что считал, что это будет полезно для развития баскетбола.
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