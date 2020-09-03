Неожиданный Баскетбол: изнанка игры

Почему русские так мало играют в баскетбол? Почему обязательно нужно ходить на матчи?.. И когда уже стандартизируют площадки для игры?
Ответ на то, почему в России и Канаде баскетбол не получил всенародной любви
Осы: без права на ошибку
Есть множество причин для такого поведения. Например, плохое зрение
Ну или ты из Канады...
Как наглядно понять, что играть в баскетбол не нужно
Юношеская игра... Читер на площадке
Когда ты кот, но всё равно любишь баскетбол
Большой рост часто доставляет неудобства
Щип!..
Папа может?
Что вообще происходит с этими площадками?
Повесьте им кольцо уже...
Очень хочется знать предысторию сего инцидента
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