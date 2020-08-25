Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?

Если коротко — то стабильно ненормально, а если подробно, то добро пожаловать в пост ;)
В Петропавловске утекает асфальт
А в Костанай приехала Машенька
Маркетинг по-казахстански
Казахские имена — это отдельная песня
Когда попал в Казахстан
Казахские чиновники
А это уже интересно
Детские утренники в Казахстане в качестве зеркала реальности
Вы думаете, что российское импортозамещение - это перебор, то вы не видели казахстанское импортозамещение
^_^
А пока всё
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