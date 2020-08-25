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Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?

Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане? (18 фото)

Автор:
25 августа 2020 08:57
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Костанай   Петропавловск   интересное   казахстан   подборка   прикол   юмор   
3900
18

Если коротко — то стабильно ненормально, а если подробно, то добро пожаловать в пост ;)

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Метки: Костанай   Петропавловск   интересное   казахстан   подборка   прикол   юмор   
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13  комментариев
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836
EvgeniySAN 2 часа назад
Насчет Нигера смешно )))
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16k
ПаганецЪ 8 минут назад
Только с одним?
Только с одним?
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5k
Енот Потаскун 16 минут назад
а че только с одним, а че не со всеми?
а че только с одним, а че не со всеми?
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56k
Доктор Джонс 21 минуту назад
СЭС в Казахстане в край окуевшие - и это факт...
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623
FlemRock 59 минут назад
Шторы-Перделер
Япония-Жапония
Аэропорт-Эуежай
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2k
Азиз Ниязов FlemRock 36 минут назад
Ауежай. Интернет - Галамтор. Реклама - Жарнама... Имена: Канат, Баян, Ай(гуль, нур, ман, жан...) - можно подавайт в суд на эппл за плагиат. Фамилия Сексембаев(а) только чего стоит и такого ещё очень много...
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14k
nobody® Час назад
Да хоть бы и не латиницей, город у них так называется. И автор даже перевести нормально не смог. Город - Уральск
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24k
Aleksandr Час назад
Хентай Партизан...интересно было бы посмотреть...
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4k
Валерий Aleksandr 58 минут назад
Это еще не айс. Мой знакомый (военный) жил в Казахстане. У него был сосед, кандидат математических наук, и у него было 5 детей: Сыновья Термос, Тормоз, Рельс и 2 дочери- Москва и Прибалтика. Да, самого его звали Канат!
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24k
Aleksandr Валерий 57 минут назад
Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?
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4k
Валерий 55 минут назад
Я, когда он рассказывал, в осадок выпал! Тормоз Канатович!
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56k
Доктор Джонс Валерий 6 минут назад
Писдешь, кроме Каната...
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