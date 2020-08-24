И так сойдет: 15 фото, при виде которых рыдают не только перфекционисты

В сегодняшней подборке собраны фотографии, которые могут взбесить любого. Они о наплевательском отношении к своей работе. Пр виде этих кадров так и хочется кричать: "Ну почемууууу?".
1. Вот чем думали рабочие?
2. Глаз задергаться может от подобных кадров
3. Монстр!
4. Что здесь происходит
5. Про белую ворону
6. Свой среди чужих
7. Захотелось подойти и повернуть?
8. Ну как же так?
9. Серьезно?
10. Курение вредит вашему здоровью, но косяки тоже бесят
11. У них почти получилось
12. Такое может заметить только педант
13. Когда плевать на свою работу
14. Кровь из глаз
15.
А вас раздражают такие наплевательски выполненные работы?
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