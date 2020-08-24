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И так сойдет: 15 фото, при виде которых рыдают не только перфекционисты

И так сойдет: 15 фото, при виде которых рыдают не только перфекционисты (16 фото)

Автор:
24 августа 2020 13:15
Сообщество : Юмор
Метки: ад перфекциониста   и так сойдет   косяк   косячно   не идеально   прикол   
1988
16
В сегодняшней подборке собраны фотографии, которые могут взбесить любого. Они о наплевательском отношении к своей работе. Пр виде этих кадров так и хочется кричать: "Ну почемууууу?".

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Метки: ад перфекциониста   и так сойдет   косяк   косячно   не идеально   прикол   
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2  комментария
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6k
Дарья 58 минут назад
И так сойдет: 15 фото, при виде которых рыдают не только перфекционисты
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7k
Андрей Иванов 22 минуты назад
Это фишечка такая.
Это фишечка такая.
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