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Новый круизный лайнер «Мустай Карим» вышел в свой первый рейс

Новый круизный лайнер «Мустай Карим» вышел в свой первый рейс (3 фото)

Автор:
23 августа 2020 21:03
Метки: интересно   пассажирские суда   факты   
278
3

22 августа в свой первый рейс вышел круизный лайнер этого же проекта проекта PV300 «Мустай Карим», построенный на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Маршрут проследует из Москвы в Санкт-Петербург. Лайнер отправился с Северного речного вокзала Москвы.

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Метки: интересно   пассажирские суда   факты   
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4  комментария
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24k
labuda.blog 24 минуты назад
Красивое судно!
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13k
Александр Сучков 3 минуты назад
Хм, в начале написано 161 каюта, к финалу поста еще 2 достроили))) А так то-да, неплохой агрегат. 12 узлов вполне себе нормально, хоть старички и побыстрее многие будут, но это фигня, главное- комфорт и безопасность. Но ценники там тоже нормуль, к примеру из Питера на 11 дней от 144 000. И как я понял- за каюту. На фото самый дешевый (от 40 000) и дорогой вариант (от 200 000)
Хм, в начале написано 161 каюта, к финалу поста еще 2 достроили))) А так то-да, неплохой агрегат. 12 узлов вполне себе нормально, хоть старички и побыстрее многие будут, но это фигня, главное- комфорт и безопасность. Но ценники там тоже нормуль, к примеру из Питера на 11 дней от 144 000. И как я понял- за каюту. На фото самый дешевый (от 40 000) и дорогой вариант (от 200 000)
Хм, в начале написано 161 каюта, к финалу поста еще 2 достроили))) А так то-да, неплохой агрегат. 12 узлов вполне себе нормально, хоть старички и побыстрее многие будут, но это фигня, главное- комфорт и безопасность. Но ценники там тоже нормуль, к примеру из Питера на 11 дней от 144 000. И как я понял- за каюту. На фото самый дешевый (от 40 000) и дорогой вариант (от 200 000)
Хм, в начале написано 161 каюта, к финалу поста еще 2 достроили))) А так то-да, неплохой агрегат. 12 узлов вполне себе нормально, хоть старички и побыстрее многие будут, но это фигня, главное- комфорт и безопасность. Но ценники там тоже нормуль, к примеру из Питера на 11 дней от 144 000. И как я понял- за каюту. На фото самый дешевый (от 40 000) и дорогой вариант (от 200 000)
Хм, в начале написано 161 каюта, к финалу поста еще 2 достроили))) А так то-да, неплохой агрегат. 12 узлов вполне себе нормально, хоть старички и побыстрее многие будут, но это фигня, главное- комфорт и безопасность. Но ценники там тоже нормуль, к примеру из Питера на 11 дней от 144 000. И как я понял- за каюту. На фото самый дешевый (от 40 000) и дорогой вариант (от 200 000)
Хм, в начале написано 161 каюта, к финалу поста еще 2 достроили))) А так то-да, неплохой агрегат. 12 узлов вполне себе нормально, хоть старички и побыстрее многие будут, но это фигня, главное- комфорт и безопасность. Но ценники там тоже нормуль, к примеру из Питера на 11 дней от 144 000. И как я понял- за каюту. На фото самый дешевый (от 40 000) и дорогой вариант (от 200 000)
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7k
Андрей Ватрушкин 48 минут назад
Реинкарнация из 30-х
Реинкарнация из 30-х
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78k
Taras Kozalupko 55 минут назад
Неплохо!
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