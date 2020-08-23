Новый круизный лайнер «Мустай Карим» вышел в свой первый рейс

Современное пассажирское судно строилось на заводе «Красное Сормово» в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает ПАО «Завод «Красное Сормово», заказчиком — кэптивная лизинговая компания АО «Машпромлизинг», а получателем ООО «ВодоходЪ». Закладка судна была проведена весной 2017 года, в сентябре 2019 года состоялся спуск на воду.



«Мустай Карим» предназначен для перевозки пассажиров на дальних круизных линиях. В этом году теплоход выполнит рейсы по круизному маршруту «Москва — Санкт-Петербург» и обратно с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также отправится в большой круиз из Москвы в Ростов-на-Дону с посещением городов Золотого кольца и Поволжья.



Судно спроектировано по типу плавучей гостиницы, и позволяет разместить 329 гостей (161 каюта) и 144 члена экипажа. Высокотехнологичное оборудование дает возможность лайнеру развивать скорость до 22,5 км/ч. Лайнер оснащён каютой для людей с ограниченными возможностями со специальной санитарной кабиной. А для переезда через пороги судно обеспечено переносными пандусами.



Теплоход назван в честь знаменитого башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. На борту судна располагаются каюты различных категорий, два ресторана, панорамные бары, конференц-зал, винная энотека, большая солнечная палуба, спортивно-оздоровительный комплекс со SPA-салоном, два пассажирских лифта, интернет и спутниковое телевидение.