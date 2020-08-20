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Барракуда: Красное море в крови. И все из-за этой рыбы

Барракуда: Красное море в крови. И все из-за этой рыбы (8 фото)

Автор:
20 августа 2020 17:51
Сообщество : Животные
Метки: интересно   рыба   факты   
1514
8

Барракуда — воплощение типичного гопаря с района. Только в случае с нашей красоткой этот район растянулся до размеров Красного и Средиземного моря. Колбаса длиной до 2 м и весом до 50 кг без устали терроризирует морских обитателей. Вечно голодная тварь готова пустить кровь по любому поводу.

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Метки: интересно   рыба   факты   
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5  комментариев
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4k
Владимир 4 часа назад
Легко читается
Легко читается
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71k
Обходчик. 4 часа назад
На вкус рыба как рыба..
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parallax 5 часов назад
Так понимаю, несмотря на её кровожадность, к нам на обед она попадает всё же гораздо чаще, чем наоборот.
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Владимир 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Бу 5 часов назад
Спасибо.
Текст как всегда
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