Барракуда: Красное море в крови. И все из-за этой рыбы

Видите эти замечательные зубки? Так вот, своим зубальником рыбёха с лёгкостью разрывает на мелкие куски не только тушки морских обитателей, но и людей! Вижу, вы разочарованы. Но разве кто-то говорил, что сюрприз будет приятным?

Зубов у барракуды аж два ряда. Первый ряд разрезает плоть, превращая её в фарш. А чтобы добыча наверняка не вырвались из мясорубки, второй ряд будет удерживать жертву железной хваткой. В отличие от акулы, барракуда не отпустит добычу, пока от той не останутся лишь мелкие кусочки. Как ни крути, несчастный, что попал на прицел нашей героини — не жилец.