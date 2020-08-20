Барракуда: Красное море в крови. И все из-за этой рыбы

Барракуда — воплощение типичного гопаря с района. Только в случае с нашей красоткой этот район растянулся до размеров Красного и Средиземного моря. Колбаса длиной до 2 м и весом до 50 кг без устали терроризирует морских обитателей. Вечно голодная тварь готова пустить кровь по любому поводу.
Взрослые барракуды выясняют отношения с жертвой с глазу на глаз, чтобы не поднимать панику. Завидев потенциальный закусон, бандитка нападает из засады в тёмном рифовом переулке. Разогнавшись до 43 км/ч, зубастая ракета одним махом сжирает незадачливого морского обитателя. Для тех, кого барракуда не может схавать за один присест, наша героиня подготовила особый сюрприз.
Видите эти замечательные зубки? Так вот, своим зубальником рыбёха с лёгкостью разрывает на мелкие куски не только тушки морских обитателей, но и людей! Вижу, вы разочарованы. Но разве кто-то говорил, что сюрприз будет приятным?
Зубов у барракуды аж два ряда. Первый ряд разрезает плоть, превращая её в фарш. А чтобы добыча наверняка не вырвались из мясорубки, второй ряд будет удерживать жертву железной хваткой. В отличие от акулы, барракуда не отпустит добычу, пока от той не останутся лишь мелкие кусочки. Как ни крути, несчастный, что попал на прицел нашей героини — не жилец.
Как и любой настоящий гопарь барракуда падка на блестящие побрякушки. Тут же вспоминается цыганка-сорока, которая не только деток кормит, но и всевозможные украшения к себе в дом тащит. Наш герой гнёзд не вьёт, зато, приметив яркую финтифлюшку, руку оторвёт как за здрасьте. Это, кстати, главная причина нападения барракуды на людей.
Не бойтесь, этот дайвер в стае маленьких барракуд. Для человека они безвредны. Но встреча со взрослыми особями нередко кончалась летально. Жертвы нападения погибали от потери крови.
Главные ориентир барракуды во время охоты — зрение. В чистой воде — механизм работает безотказно. Но вот у побережий, где вода мутная, радар по поиску добычи даёт сбои. Жертвами этих сбоев становимся мы с вами. Приняв снаряжение аквалангиста за беззащитную рыбёшку, барракуда нападает. А там, 43 км/ч, 2 ряда зубов, железная хватка, ну, вы поняли.
Тема размножения весьма стандартна. Мальчики выпускают семя в море, а девочки мечут икру. Из 1000 икринок, что наметали благородные дамы, выживает всего пара мальков. Малолетние хулиганы, не достигшие авторитета, собираются в гигантские банды. Пока ты мелкий шкет, гасить мирное морское население проще толпой, чем поодиночке.
А можно ли отомстить этой пакости за все страдания, которые она принесла роду человеческому? Или, проще говоря, можно ли барракуду сожрать? Хотим расстроить, но наша героиня даже после смерти остаётся смертоносной гадиной.
Печень их очень своеобразная, да и на вкус как гепатитная, поэтому рисковать своим здоровьем не стоит. А вот молодняк, не успевший нажраться в море всякой дряни, очень даже ничего. Так что запасайтесь удочками и вперёд, вершить вендетту!
Источник:
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Текст как всегда