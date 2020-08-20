"Куда по мокрому!": убойные ситуации из жизни уборщицы

Уборщица - это самый первый человек, которого начинают бояться еще со школы. "Куда по мокрому!" - эту фразу слышали, наверное, все. Мы собрали убойные ситуации, с которыми приходится сталкиваться тем, кто ежедневно поддерживает чистоту.

4. Когда все в школе боятся ходить по мокрому полу 0 Источник: