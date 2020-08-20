FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10416 постов • 2363 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Куда по мокрому!": убойные ситуации из жизни уборщицы

"Куда по мокрому!": убойные ситуации из жизни уборщицы (16 фото)

Автор:
20 августа 2020 07:51
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   один день из жизни уборщицы   прикол   профессия   смешно   уборка   уборщица   
1696
16
Уборщица - это самый первый человек, которого начинают бояться еще со школы. "Куда по мокрому!" - эту фразу слышали, наверное, все. Мы собрали убойные ситуации, с которыми приходится сталкиваться тем, кто ежедневно поддерживает чистоту.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: девушки   один день из жизни уборщицы   прикол   профессия   смешно   уборка   уборщица   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Иванов 50 минут назад
У нас несколько лет назад появилась уборщица подъездов, которая, наконец то стала реально качественно мыть подъезды. Вдруг исчезла после пары лет работы. Спросил управдома-куда делась. Ответ поразил: Опять села. У неё уже пятая ходка. Так вот где куются нормальные кадры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото) Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото) 15 тупых подкатов от непревзойденных пикаперов и мастеров соблазнения 15 тупых подкатов от непревзойденных пикаперов и мастеров соблазнения Спалились: 16 фото мужчин, которых поймали с поличным Спалились: 16 фото мужчин, которых поймали с поличным Обычный день из жизни уборщицы не из Газпрома Обычный день из жизни уборщицы не из Газпрома 15 доказательств, что женская логика непоколебима и беспощадна 15 доказательств, что женская логика непоколебима и беспощадна Конкретно опозорились: случаи, когда люди забыли выключить камеру после совещания Конкретно опозорились: случаи, когда люди забыли выключить камеру после совещания
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

428078



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
2
203
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
Пьер Риша́р Мори́с Шарль Леопо́льд Дефаи́с
3
36
Пьер Риша́р Мори́с Шарль Леопо́льд Дефаи́с
Набирающие популярность в сообществах
Отель «У безумного альпиниста», или гостиница для смелых
0
5
Отель «У безумного альпиниста», или гостиница для смелых
В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну
0
15
В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну
Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото)
Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
2
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#авария#в мире#картинки#путешествия#автомир#кино#СССР
#факты#прикол#природа#белоруссия#дтп#забавно#смешные#прикольные#красота#комментарии
#интересно#история#россия#автомобили#интересное#звери#хищник#на различный вкус#люди#лукашенко

На что жалуетесь?

Вернуться