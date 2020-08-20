"Куда по мокрому!": убойные ситуации из жизни уборщицы

Уборщица - это самый первый человек, которого начинают бояться еще со школы. "Куда по мокрому!" - эту фразу слышали, наверное, все. Мы собрали убойные ситуации, с которыми приходится сталкиваться тем, кто ежедневно поддерживает чистоту.
1. Даже коврик увели
2. Им и каскадеры не нужны
3. Ирония от уборщицы
4. Когда все в школе боятся ходить по мокрому полу
5. Предупреждение в кабинке
6. Послание от уборщицы
7.
8. С кем только не знакомы эти милые женщины, следящие за чистотой
9. Сменка есть?
10. Осторожно!
11. Патриотично
12. Мастер на все руки
13. Уборщицы жгут
14. Тайный обряд
15. Вот такие бывают "уборщицы"
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