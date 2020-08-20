Самые опасные жители России, лица которых нельзя показывать

Герои этой подборки невероятно круты, брутальны и мощны. Вам может показаться, что данный пост написан с иронией. Скажу по секрету - это действительно так!
1. Крутым пацанам - крутые тачки
2. P.S. И крутые наклейки
3. Максимальная тонировка. Чего вы удивляетесь? Их лица вам видеть незачем
4. Когда у тебя действительно мощная тачка
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7. Они лучше всех разбираются в модных принтах на футболках
8. Когда в школе учил немецкий
9. А вы что думали? Все максимально серьезно!
10. А тем временем, чекистам выдали новую форму
11. А мы продолжаем обзор стильных надписей на футболках
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13. На этом фото прекрасно все
14. ... и на этом
15. Лучше забудьте, что открывали этот пост
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Действительно, лучше бы и не открывал