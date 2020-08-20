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Самые опасные жители России, лица которых нельзя показывать

Самые опасные жители России, лица которых нельзя показывать (18 фото)

Автор:
20 августа 2020 10:50
Сообщество : Юмор
Метки: бандиты   брутал   гопота   мужчины   опасность   прикол   юмор   
1963
18
Герои этой подборки невероятно круты, брутальны и мощны. Вам может показаться, что данный пост написан с иронией. Скажу по секрету - это действительно так!

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Метки: бандиты   брутал   гопота   мужчины   опасность   прикол   юмор   
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3  комментария
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Обратная сторона Луны Час назад
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Действительно, лучше бы и не открывал
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4k
Bhaal 18 минут назад
Дебилы
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26k
EvilHomer 51 минуту назад
Можно было короче написать: "Долб@йоб". Ездил недавно по М4, возле Ростова видел надпись на машине: "1941-1945 можем повторить". Я думал такие долб@обы уже перевелись.
Можно было короче написать: "Долб@йоб". Ездил недавно по М4, возле Ростова видел надпись на машине: "1941-1945 можем повторить". Я думал такие долб@обы уже перевелись.
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Stan from Russia

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