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Фура заглохла на железнодорожном переезде

Фура заглохла на железнодорожном переезде (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2020 16:40
Сообщество : Аварии
Метки: аваритя   америка   дтп   переезд   поезд   фура   
495
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Подробностей у этого происшествия немного, но видео впечатляет.

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Метки: аваритя   америка   дтп   переезд   поезд   фура   
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3  комментария
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Vasiliy Pakazyava 18 минут назад
Страховщики, кто-то потирает руки, кто-то падает в обморок
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40k
Митрий 49 минут назад
На мой взгляд, прицеп просто повис на переезде. А тягач не заглох, а даже наоборот - изо всех сил пытался стащить ношу с горки.
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9k
Хью́берт 54 минуты назад
Не по его габариты заезд по моему.
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