Фура заглохла на железнодорожном переезде

Подробностей у этого происшествия немного, но видео впечатляет.
Фура решила заглохнуть именно на железнодорожном переезде. Водитель успел покинуть кабину, а вот машинист поезда затормозить разогнавшийся состав не смог.
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