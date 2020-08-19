30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались

Значительная часть сюжета "Рапунцель" крутится вокруг того, что героиня видит огни в свой день рождения. Но ведь матушка Готель обманула Рапунцель насчет даты ее рождения! А значит, Рапунцель должна видеть их в другой день.
Лара Крофт пытается защитить мир от заговора иллюминатов, которые пытаются разрушить его с помощью артефакта-треугольница. Одну его часть Лара с угрозой для жизни добывает в Камбодже, после чего отправляется за второй в не менее опасное путешествие в Сибирь. Но зачем ей вторая часть? Ей достаточно было уничтожить первую - ведь, по сюжету, артефакт может сработать, лишь будучи собранным целиком. Без первой части вторая все равно превратится в бесполезную загогулину.
Герои знают, что у водопада находится единственное место, где монстры-убийцы не могут их слышать. Но они почему-то устраивают убежище не там, а на шумной ферме и мучительно пытаются не быть услышанными.
Гремлинов нельзя кормить после полуночи. Но, формально, любой час, кроме полночи, можно назвать "после полуночи". Их можно кормить лишь ровно в полночь? Или просто нельзя кормить ночью? Хорошо бы сформулировать правила покорректнее.
Когда герой фильма крадет оригинал Декларации независимости,можно мельком прочитать ее первые слова: "Мы, народ..." Но на самом деле, с этих слов начинается Конституция США, а Декларация независимости - со слов "Когда ход событий приводит к тому..." Неужели он перепутал и украл не тот документ?
По сюжету, супергерой может превращаться в муравья, но при этом масса его не меняется, оставаясь человеческой. Но ведь тогда он не смог бы, как в картине, бегать по трубам: они бы подломились под его весом.
Чтобы войти из реальности в матрицу, нужно, чтобы кто-то тебя к ней подключил, - иначе никак. Это касается всех, кроме Сайфера, который каким-то образом является на встречу с агентом Смитом в матрице в одиночку.
В "Истории игрушек" Базз Светик отказывается признать себя игрушкой и называет себя реальным астронавтом, однако почему-то он безропотно следует правилам для игрушек: например, притворяется неживым при появлении человека.
Райан приказывает Мэтту отпустить трос и предоставить его судьбе. Но ведь трагедии былоочень просто избежать: поскольку в космосе нет гравитации, Мэтту надо было просто мягко потянуть трос на себя, чтобы вернуть Райана обратно.
Гарри Поттер: где в фильме крыса спит с Роном? А чтобы вызвать подозрение - надо было знать историю Петтигрю, которую братцы не знали, когда владели картой.
Армагеддон: если при бурении что-то пойдёт не так, то мастер бурильщик, имеющий большой опыт легче справится с ситуацией, чем космонавт, не имеющий опыта. А второй попытки не будет.
День независимости: в далёкие 70-е наши грохнули американский спутник, по непонятным причинам вышедший на связь, просто заложив на борт беспорядочный набор команд. Сработала система самоуничтожения. Расчёт станции дружно поехал в отпуск.
Звёздные войны: потому, что при возможности свободно шляться по космосу в первую очередь будут колонизироваться планеты, пригодные для обитания без дополнительного гемора.
Гравитация: и гравитация есть, и масса никуда не девается. Так что для придания импульса космонавту в американском скафандре общей массой 200 кг. может просто не хватить сил.
Титаник: чел никогда в детстве не катался на досчатом плоту по большой луже. Наличие места не гарантирует грузоподъёмность плота.
И т.д., и т.п...
Логан шел на Джин снизу-вверх, потому и вся ее сила шла на него сверху-вниз. Вот и остались штаны целыми
1. В Галактике такое количество звезд, что существует не одна сотня, а то и тысяча планет с параметрами Земли. На другие просто нет необходимости приземляться (по крайней мере людям).
2. Доспехи штурмовиков скорее всего предназначены для защиты от лазерного или другого энергетического оружия и не могут противостоять механическому воздействию. В конце концов современный бронежилет тоже не спасет вас от палицы...
=======================================================================
Тут есть версия что мир Зиона суть еще один уровень матрицы.
А значит,Сайфер мог выходить в мир 20 века, Нео телепатически останавливать охотников в мире Зиона, там же без подключения Нео мог застрять метро на станции.
Матрица многоуровневая.
А вы видели какие проценты по кредитам в банках, а оформление, а 2-НДФЛ?
Мне кажется все проще - ему были нужна большая сумма очень быстро. И это был единственный вариант
Курочка Ряба не могла снести золотое яичко.
Да оставьте уже фильмы и сказки!
В них важны "мораль" и развлечение, а не "правда жизни".
Обращение к душе и сердцу зрителя, а не к его разуму.
Если курице сначала запихнуть золотое яйцо, она может его потом "снести", то есть избавиться.
Зачем их оставлять? Я нашел книгу детства: Приключения дядюшки Тик-Так. С удовольствием перечитал года три назад.
Души скорее всего нет, а сердце немо к обращениям. Так что только к разуму.