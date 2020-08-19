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30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались

30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались (31 фото)

Автор:
19 августа 2020 13:09
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   кино   киноляпы   киносценарии   нелогично   ну вы даете   ошибки   фильмы   
4491
31
Конечно, никто не ждет, что в кино все будет совершенно как в жизни, но некоторые вольные допущения сценаристов иногда страшно раздражают! Как, например, в этих случаях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   кино   киноляпы   киносценарии   нелогично   ну вы даете   ошибки   фильмы   
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28  комментариев
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5k
Doomer 2 часа назад
Столько безграмотных утверждений, что всё даже комментировать не хочется. На выбор...
Гарри Поттер: где в фильме крыса спит с Роном? А чтобы вызвать подозрение - надо было знать историю Петтигрю, которую братцы не знали, когда владели картой.
Армагеддон: если при бурении что-то пойдёт не так, то мастер бурильщик, имеющий большой опыт легче справится с ситуацией, чем космонавт, не имеющий опыта. А второй попытки не будет.
День независимости: в далёкие 70-е наши грохнули американский спутник, по непонятным причинам вышедший на связь, просто заложив на борт беспорядочный набор команд. Сработала система самоуничтожения. Расчёт станции дружно поехал в отпуск.
Звёздные войны: потому, что при возможности свободно шляться по космосу в первую очередь будут колонизироваться планеты, пригодные для обитания без дополнительного гемора.
Гравитация: и гравитация есть, и масса никуда не девается. Так что для придания импульса космонавту в американском скафандре общей массой 200 кг. может просто не хватить сил.
Титаник: чел никогда в детстве не катался на досчатом плоту по большой луже. Наличие места не гарантирует грузоподъёмность плота.
И т.д., и т.п...
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3k
brotherirk Минуту назад
Как я помню, Дикаприо не не смог залезть, а не полез на доску, тк та не выдерживала вес их обоих и тонула....
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23k
Мрачный мачо 16 минут назад
Сайфер из Матрицы хитрец конечно.
Сайфер из Матрицы хитрец конечно.
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1k
KT315Б 16 минут назад
тут не надо думать - тут надо смотреть

тут не надо думать - тут надо смотреть
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56k
Александр Полчаса назад
30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались
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56k
Александр Полчаса назад
30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались
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299
Art Stark 59 минут назад
На счет людей-Х если еще никто не писал...
Логан шел на Джин снизу-вверх, потому и вся ее сила шла на него сверху-вниз. Вот и остались штаны целыми
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15k
SolomonA Час назад
Насчет Звездных войн -обе претензии беспочвенны:
1. В Галактике такое количество звезд, что существует не одна сотня, а то и тысяча планет с параметрами Земли. На другие просто нет необходимости приземляться (по крайней мере людям).
2. Доспехи штурмовиков скорее всего предназначены для защиты от лазерного или другого энергетического оружия и не могут противостоять механическому воздействию. В конце концов современный бронежилет тоже не спасет вас от палицы...
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1k
Mellivora Час назад
Чтобы войти из реальности в матрицу, нужно, чтобы кто-то тебя к ней подключил, - иначе никак. Это касается всех, кроме Сайфера, который каким-то образом является на встречу с агентом Смитом в матрице в одиночку.
=======================================================================
Тут есть версия что мир Зиона суть еще один уровень матрицы.
А значит,Сайфер мог выходить в мир 20 века, Нео телепатически останавливать охотников в мире Зиона, там же без подключения Нео мог застрять метро на станции.
Матрица многоуровневая.
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48k
Андрей 2 часа назад
Насчёт Рождества: чьё Рождество праздновали в "Ледниковом периоде" за тысячи лет до Рождества?
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7k
Uron 2 часа назад
"Тогда зачем он берет деньги в долг у мафии?"
А вы видели какие проценты по кредитам в банках, а оформление, а 2-НДФЛ?
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3k
евгений Uron Час назад
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3k
евгений Uron Час назад
И если банку не отдашь, то как раз к мафии и попадешь.
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3k
ayekaramba Uron 56 минут назад
Как раз проценты в банках гораздо ниже, чем у loan sharks.

Мне кажется все проще - ему были нужна большая сумма очень быстро. И это был единственный вариант
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11k
gavrosh 2 часа назад
Предпочитаю просто смотреть кино и не ковыряться в косяках...
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2k
RoseM gavrosh Час назад
Тебя заставляют?
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Колобок не мог убежать от бабушки с дедушкой.
Курочка Ряба не могла снести золотое яичко.
Да оставьте уже фильмы и сказки!
В них важны "мораль" и развлечение, а не "правда жизни".
Обращение к душе и сердцу зрителя, а не к его разуму.
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1k
Alphyn Izrin Maria 2 часа назад
Колобок мог укатиться, а всё остальное больная фантазия изголодавшихся людей. Галлюцинации.
Если курице сначала запихнуть золотое яйцо, она может его потом "снести", то есть избавиться.
Зачем их оставлять? Я нашел книгу детства: Приключения дядюшки Тик-Так. С удовольствием перечитал года три назад.
Души скорее всего нет, а сердце немо к обращениям. Так что только к разуму.
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4k
RomaXz 3 часа назад
Баз Светик?
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48k
Андрей RomaXz 2 часа назад
Ну, так перевели Lighter, тупо в лоб.
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4k
RomaXz Андрей 2 часа назад
Я надеюсь, это только в. Этой статье а не в фильме.
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17k
Will2006 Андрей Час назад
В оригинале вообще-то Buzz Lightyear - Базз Световой Год
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Андрей Will2006 51 минуту назад
Спасибо, на слух я не отличил.
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