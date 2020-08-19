30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались

Лара Крофт пытается защитить мир от заговора иллюминатов, которые пытаются разрушить его с помощью артефакта-треугольница. Одну его часть Лара с угрозой для жизни добывает в Камбодже, после чего отправляется за второй в не менее опасное путешествие в Сибирь. Но зачем ей вторая часть? Ей достаточно было уничтожить первую - ведь, по сюжету, артефакт может сработать, лишь будучи собранным целиком. Без первой части вторая все равно превратится в бесполезную загогулину.