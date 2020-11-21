Пейзажи, захватывающие дух: победители конкурса Landscape Photographer Of The Year

От живописных зеленых лесов до заснеженных лугов и красоты северного сияния - объявлены фото-победители международного конкурса пейзажных фотографов 2020 года Landscape Photographer Of The Year. В этом году на конкурс поступило около 3800 заявок, из которых жюри выбрало 30 лучших. Посмотрите, как невероятна наша планета!

0 Помимо представления победителей, каждый год жюри конкурса Landscape Photographer Of The Year присуждает одному участнику титул "фотограф года". В этом году премия досталась немецкому фотографу Каю Хорнунгу - он сфотографировал живописный ручей в высокогорье Исландии (фото ниже):

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Посмотрите на крутейшие работы других участников: 0 Источник:

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