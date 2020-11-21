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Пейзажи, захватывающие дух: победители конкурса Landscape Photographer Of The Year

Пейзажи, захватывающие дух: победители конкурса Landscape Photographer Of The Year (31 фото)

Автор:
21 ноября 2020 18:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   красиво   красивый вид   пейзаж   природа   фото   фотографы   фотоконкурс   
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От живописных зеленых лесов до заснеженных лугов и красоты северного сияния - объявлены фото-победители международного конкурса пейзажных фотографов 2020 года Landscape Photographer Of The Year. В этом году на конкурс поступило около 3800 заявок, из которых жюри выбрало 30 лучших. Посмотрите, как невероятна наша планета!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   красиво   красивый вид   пейзаж   природа   фото   фотографы   фотоконкурс   
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