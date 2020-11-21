Пейзажи, захватывающие дух: победители конкурса Landscape Photographer Of The Year

От живописных зеленых лесов до заснеженных лугов и красоты северного сияния - объявлены фото-победители международного конкурса пейзажных фотографов 2020 года Landscape Photographer Of The Year. В этом году на конкурс поступило около 3800 заявок, из которых жюри выбрало 30 лучших. Посмотрите, как невероятна наша планета!
Помимо представления победителей, каждый год жюри конкурса Landscape Photographer Of The Year присуждает одному участнику титул "фотограф года". В этом году премия досталась немецкому фотографу Каю Хорнунгу - он сфотографировал живописный ручей в высокогорье Исландии (фото ниже):
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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