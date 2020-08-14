В Москве у посольства Белоруссии полиция разгоняет митинг в поддержку оппозиции Лукашенко

Вдоль зданий у посольства Белоруссии в 20.15 полиция и сотрудники подразделений ОМОН пошли цепью по Маросейке от Армянского переулку в направлении Чистопрудного бульвара. ОМОНовцы грубо расталкивали людей, говорили всем покинуть улицы, при этом вытесняли не только участников митинга, но и журналистов, не предъявляя поэтому поводу никаких оснований.

В данный момент правоохранители "расчищают" участок Маросейки от Старосадского переулка до Чистопрудного бульвара.

Участники акции принесли с собой на митинг цветы и плакаты. Некоторые из них укрылись от "зачистки" столпившись на крыльце магазина на углу Старосадского переулка, при этом журналистам препятствуют в освещении событий, не давая фотографировать, их пытаются убрать с улиц вместе с протестующими людьми.

Ранее участники акции протеста около посольства Белоруссии в Москве выстроились в "цепочки солидарности" оппозицией Белоруссии по обеим сторонам Маросейки начиная от пересечения улицы со Старосадским переулком в направлении к Чистопрудному бульвару, в руках они держали красные и белые цветы - гвоздики, розы, ромашки или гортензии, периодически поддерживали друг друга, хлопая в ладоши: