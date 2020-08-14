FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 1772 поста • 670 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
В Москве у посольства Белоруссии полиция разгоняет митинг в поддержку оппозиции Лукашенко

В Москве у посольства Белоруссии полиция разгоняет митинг в поддержку оппозиции Лукашенко (1 фото + 3 видео)

Автор:
14 августа 2020 05:10
Сообщество : Политика
Метки: Белоруссии   акция   оппозиции   поддержка   протест   разгон   россия   участников   
2888
1
3

Вечером, 13 августа, отряды ОМОН начала вытеснять участников акции протеста из улиц, находящихся близ посольства Белоруссии в Москве на Маросейке. Об этом сообщают корреспонденты российских СМИ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Белоруссии   акция   оппозиции   поддержка   протест   разгон   россия   участников   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
56
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
56  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
4k
SpoiltNail 10 часов назад
ну ладно в Беларуси народ кипишует. смысл в Москве эти волнения создавать? с ОМОНом пообщаться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
5k
z0_0b Полчаса назад
Задолбали уже этой Белоруссией, ипитесь у себя со своим лукашенко, чего вы другой народ трогаете дебилы..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
tj77 2 часа назад
Зачем разгонять акцию? Кому кто мешал? Очередное маразматическое решение властей. Только сами позоримся. Чуть что полиция, не законная акция.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алан 2 часа назад
наконец то разогнали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
freshmaniac 2 часа назад
Этих людей реально [мат] Лука. И похер им теперь за кого голосовать. Реальная, весомая оппозиция стерта и уничтожена. Остались лишь слабые оппоненты. Однако, как видим, уже все равно.
Если протестующие такие маргиналы и сами все рушат, дербанят. Ну так покажите со всех сторон это. Покажите как они это делают. Но нет бля. Журналистов выгоняют. Камеры отбирают. Зачем? Если все так открыто и честно. Я думаю, что усатый совсем реальность попутал.
Ну хаяли все америкацев за протесты с полицией. Но ведь там со всех сторон есть видео. И в полиции, и среди демонстрантов есть полные мрази. Основная идея ведь понятна. И амеры ведь справились. Мразей отловили. А с протестующими договорились. Но с ними говорить надо. Силой будет толко снежный ком недовольных.
Вот прогуливался ты например, а тут рядом замес пробегает. И получаешь ты по хребту от полиции. Ну так и ты озлоблен, и родственники и друзья подтянутся. И все. Вы уже в числе поддерживающих тех самых демонстрантов.
Только при освещении событий со всех сторон- можно создать какую никакую- картину происходящего. А щас только слова лукопрезидента против видео протестующих.
Все эти [мат] разговоры про "как на Украине", "лука это какая никакая стабильность" это лозунги стран третьего мира. Придумали херню себе. Люди просто хотят чтобы лука ушел. И дверь за собой закрыл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
kotovski 3 часа назад
В Москве у посольства Белоруссии полиция разгоняет митинг в поддержку оппозиции Лукашенко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим 3 часа назад
Во многих странах собираются около посольства Белоруссии. Но по старой "доброй" привычке задерживают только у нас. Почему-то эта "гениальная мысль" больше никому в голову(или какое другое место) не пришла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
Михаил 3 часа назад
Собрать их всех и отправить в КГБ республики Беларусь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
mtonaka 4 часа назад
Люди пытаются мирно выразить свой протест против вселенского разводилово, а тут наши йацилопы... И это вместо того, что бы поддержать братский народ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Алексей Шиндин 4 часа назад
Всех принять, на опознание, и всех нероссиян на депортацию. Протестуете? НА РОДИНУ 3,14ЗДУЙТЕ! (Армян и азербайжанцев тоже касается)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Алексей Шиндин 3 часа назад
А россиян?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Алексей Шиндин Вадим 3 часа назад
Согласно действующего КоАП или УК, смотря на что наскакали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Алексей Шиндин 2 часа назад
Цветы положили и взялись за руки в знак солидарности. Значит от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток. Как хорошо жить в свободной и демократической стране,правда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Алексей Шиндин Вадим Час назад
В свободной и демократической стране? Это тебе рекомендую смотреть видео из САШ, Англии, Франции или Испании! Вот там демократия и свобода! А у нас тут тоталитарный Мордор, где такие [мат], как ты, заигрались!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Алексей Шиндин 41 минуту назад
Ну ты прям по методичке шпаришь. Что-то я не припомню в этих странах запрета собираться больше трех
. Да и протесты несколько отличаются у нас пока мирные. Самое грозное оружие это стаканчик и психологическая травма от громких звуков
А и вывихнутое плечо и у спецназовца,который споткнулся о тело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Кот Партизан 5 часов назад
Онижедети! Калька одна, что в 2014, да и в 2020 менять ничего не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
DoctorBetruger 5 часов назад
Тупо - полицейское государство. Могут просто разгонять не понравившихся людей без объяснения причин. Жандармы, полицая и прочие держиморды исторически привилегированная каста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
351
Hypnosis 5 часов назад
Всех этих митингующих Козлов надо закрывать максимально жестко, что бы в следующий раз думали куда и с чем они лезут. Революционеры хреновы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Hypnosis 3 часа назад
Ой ,а что вы так боитесь за батюшку царя? Вас же холопов больше 76% враги не пройдут с вами бог. Кстати пройдись по квартире посмотри что сделано в России
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
freshmaniac Hypnosis 2 часа назад
Да. При твоей логике заодно тебе ввалить дров. Чтобы даже мысли не было. Для профилактики.
В будущем, когда тебе захочется быкануть, лучше сразу бейся головой об стену.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Игнатьев 6 часов назад
В Москве у посольства Белоруссии полиция разгоняет митинг в поддержку оппозиции Лукашенко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Феникс Вадим Игнатьев 5 часов назад
И в чем проблема то?))
Да ваша сладкая парочка моль и таракан уже всех зае.бали.

И народ уже готов голосовать за черта в ступе - только бы не они.

В этом смысле на вопрос если не путен то кто, народ уже давно дал ответ ДА КТО УГОДНО УЖЕ Б.ЛЯДЬ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bart_S Феникс 3 часа назад
Какой народ? Малолетние недоучки и великовозрастные бездельники? 95% моих друзей и знакомых вовсе не против Путина. Все с ВО, все работают и занимаются своей жизнью, а не завидуют другим и не считают чужие доходы. А кто в жизни нихера не достиг по причине своего раздолбайства, тот да, тот винит власть в этом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Феникс Bart_S 2 часа назад
Вот этот пункт вашей методички особенно уже зае.бал.

Дальнобоев вы зае.бали платоном
Интеллигенцию своими бессмысленными репрессиями и посадками
Работяги давно без соли последний х.уй доедают
Торгашей вы зае.бали кассами
Пенсионеров размерами пенсий

И весь народ ЖКУ и пенсионным возрастом и налогами.

НО ПО ПРЕЖНЕМУ СУКА, ПО ПРЕЖНЕМУ вылезает такой пропагандон, вроде тебя и пишет эту навязшую в зубах Х.УЙНЮ про спервадобейся и и что он работягаза80тыщ.

ЕБ.АНЫЙВРОТ!

ПЕРЕПИШИТЕ МЕТОДИЧКУ!!!

Медианная зарплата в стране 25 тыщ. Из ней за ЖКУ отдается от 30 до 50%
Реальный доход 12 тыщ.
Да ты и сам это знаешь, приехав в пропагандонную из своего мурино, или зеленогорска.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bart_S Феникс 2 часа назад
О, еще один умолишенный про методички какие-то пишет.. вы такие смешные, уе..нцы. Впрочем, нахер я с тобой вообще разговариваю, ждун халявы, понятно же, что толку от тебя что гос-ву, что в этом общении чуть меньше, чем них.я.. Продолжай жрать дошик и выть про плохих правителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Игнатьев Феникс 2 часа назад
Совсем дебил ? Из вечно недовольных всем или на зарплате ? Пропагондон это как раз про тебя. Из хохляндии или нерезиновой похоже. Уж больно штампы красиво лепишь моль под псевдонимом.
Совсем дебил ? Из вечно недовольных всем или на зарплате ? Пропагондон это как раз про тебя. Из хохляндии или нерезиновой похоже. Уж больно штампы красиво лепишь моль под псевдонимом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Виталий Лынов 6 часов назад
И правильно делают , идите работать протестуны сраные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
Иван Стреляев 6 часов назад
Название в лучших традициях новояза!)
Не против Лукашенко, а в поддержку оппозиции Лукашенко.
Не падение, а отрицательный рост....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
DoctorBetruger Иван Стреляев 5 часов назад
Не взрыв, а хлопок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Дмитрий 6 часов назад
Гнать петушню ссаной тряпкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
846
Andrey G 6 часов назад
корреспонденты российских СМИ, Каких СМИ??? Ты пмножественным числом решил сосздать картинку всех СМИ. Там 99% три гомосека из самоназванных российских оппосиционеров стояли с телефонами, а туперь "корреспонденты" (слово то для них подобрал красивое).
"полиция разгоняет митинг". Полиция не митинг разгонят, а долбо..бов с дороги убирает, чтобы местным гражданам не мешали жить спокойно.
Но если заменить две фразы, то уже и револиции этому бреду не предашь. И так весь текст. Ещё постов 8 и батька точно усё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кенвуд 7 часов назад
Когда уже оранжевые жилеты наденут?
А то как-то не по-французки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ 7 часов назад
Это вам не американские с турецким посольства зелёнкой и яйцами закидывать
цветочки - это экстремизьм!
Это вам не американские с турецким посольства зелёнкой и яйцами закидывать цветочки - это экстремизьм!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
КремлеКот 7 часов назад
"...не предъявляя поэтому поводу никаких оснований"
Несанкционированный митинг, какие ещё нужны основания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 17 комментариев
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Депардье пока не собирается претендовать на российскую помощь, как пострадавший от&nbsp;коронавируса Депардье пока не собирается претендовать на российскую помощь, как пострадавший... А что там в Хабаровске? Давайте на минуту отвлечемся от Беларуси А что там в Хабаровске? Давайте на минуту отвлечемся от Беларуси В центре Астрахани повесили куклу Горбачева В центре Астрахани повесили куклу Горбачева Путин одобрил инициативу об увеличении пособия по безработице втрое: видео Путин одобрил инициативу об увеличении пособия по безработице втрое: видео Байкеры США торопятся в Сиэтл: Битва за Капитолйский холм намечается на 4 июля: видео Байкеры США торопятся в Сиэтл: Битва за Капитолйский холм намечается на 4 июля: видео
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71881



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
2
148
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
2
194
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
0
147
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
Женщины Минской области вышли на мирные протесты. Как на это отреагировала милиция
0
61
Женщины Минской области вышли на мирные протесты. Как на это отреагировала милиция
Кого только не встретишь в Москве
Кого только не встретишь в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#кино#путешествия#авария#подборка#девушки#красота#новинки
#юмор#животные#россия#картинки#собака#белоруссия#авто авария#дизайн#лукашенко#новости
#факты#интересно#интересное#природа#дтп#истории#в мире#комментарии#лучшее#питомцы

На что жалуетесь?

Вернуться