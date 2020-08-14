В Москве у посольства Белоруссии полиция разгоняет митинг в поддержку оппозиции Лукашенко

Вечером, 13 августа, отряды ОМОН начала вытеснять участников акции протеста из улиц, находящихся близ посольства Белоруссии в Москве на Маросейке. Об этом сообщают корреспонденты российских СМИ.
Вдоль зданий у посольства Белоруссии в 20.15 полиция и сотрудники подразделений ОМОН пошли цепью по Маросейке от Армянского переулку в направлении Чистопрудного бульвара. ОМОНовцы грубо расталкивали людей, говорили всем покинуть улицы, при этом вытесняли не только участников митинга, но и журналистов, не предъявляя поэтому поводу никаких оснований.
В данный момент правоохранители "расчищают" участок Маросейки от Старосадского переулка до Чистопрудного бульвара.
Участники акции принесли с собой на митинг цветы и плакаты. Некоторые из них укрылись от "зачистки" столпившись на крыльце магазина на углу Старосадского переулка, при этом журналистам препятствуют в освещении событий, не давая фотографировать, их пытаются убрать с улиц вместе с протестующими людьми.
Ранее участники акции протеста около посольства Белоруссии в Москве выстроились в "цепочки солидарности" оппозицией Белоруссии по обеим сторонам Маросейки начиная от пересечения улицы со Старосадским переулком в направлении к Чистопрудному бульвару, в руках они держали красные и белые цветы - гвоздики, розы, ромашки или гортензии, периодически поддерживали друг друга, хлопая в ладоши:
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Цветы, которые накануне протестующие возложили у ограды ворот напротив посольства Белоруссии, убрали, но участники протестной акции в четверг принесли новые, и так как им не разрешают их класть на асфальт, Протестующие крепят их скотчем на фонарь у перекрёстка.
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Массовые протестные мероприятия начались по всей территории Белоруссии с 9 августа, после выборов президента, на которых, очередной раз, победил действующий президент государства Александр Лукашенко – по данным, результатов голосования он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции не прекращаются, однако они жёстко подавляются представителями силовых ведомств. Для подавления протестующих отряды правоохранителей применяют слезоточивый газ, водомёты, свето-шумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало прес-служба МВД республики, в ходе беспорядков уже погиб один человек, Правоохранителям показалось, что он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в их сторону.
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Ко времени публикации данной статьи полиция задержала ещё не менее трёх человек на несанкционированной акции у посольства Белорусии в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
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Если протестующие такие маргиналы и сами все рушат, дербанят. Ну так покажите со всех сторон это. Покажите как они это делают. Но нет бля. Журналистов выгоняют. Камеры отбирают. Зачем? Если все так открыто и честно. Я думаю, что усатый совсем реальность попутал.
Ну хаяли все америкацев за протесты с полицией. Но ведь там со всех сторон есть видео. И в полиции, и среди демонстрантов есть полные мрази. Основная идея ведь понятна. И амеры ведь справились. Мразей отловили. А с протестующими договорились. Но с ними говорить надо. Силой будет толко снежный ком недовольных.
Вот прогуливался ты например, а тут рядом замес пробегает. И получаешь ты по хребту от полиции. Ну так и ты озлоблен, и родственники и друзья подтянутся. И все. Вы уже в числе поддерживающих тех самых демонстрантов.
Только при освещении событий со всех сторон- можно создать какую никакую- картину происходящего. А щас только слова лукопрезидента против видео протестующих.
Все эти [мат] разговоры про "как на Украине", "лука это какая никакая стабильность" это лозунги стран третьего мира. Придумали херню себе. Люди просто хотят чтобы лука ушел. И дверь за собой закрыл.
В будущем, когда тебе захочется быкануть, лучше сразу бейся головой об стену.
Да ваша сладкая парочка моль и таракан уже всех зае.бали.
И народ уже готов голосовать за черта в ступе - только бы не они.
В этом смысле на вопрос если не путен то кто, народ уже давно дал ответ ДА КТО УГОДНО УЖЕ Б.ЛЯДЬ.
Дальнобоев вы зае.бали платоном
Интеллигенцию своими бессмысленными репрессиями и посадками
Работяги давно без соли последний х.уй доедают
Торгашей вы зае.бали кассами
Пенсионеров размерами пенсий
И весь народ ЖКУ и пенсионным возрастом и налогами.
НО ПО ПРЕЖНЕМУ СУКА, ПО ПРЕЖНЕМУ вылезает такой пропагандон, вроде тебя и пишет эту навязшую в зубах Х.УЙНЮ про спервадобейся и и что он работягаза80тыщ.
ЕБ.АНЫЙВРОТ!
ПЕРЕПИШИТЕ МЕТОДИЧКУ!!!
Медианная зарплата в стране 25 тыщ. Из ней за ЖКУ отдается от 30 до 50%
Реальный доход 12 тыщ.
Да ты и сам это знаешь, приехав в пропагандонную из своего мурино, или зеленогорска.
Не против Лукашенко, а в поддержку оппозиции Лукашенко.
Не падение, а отрицательный рост....
"полиция разгоняет митинг". Полиция не митинг разгонят, а долбо..бов с дороги убирает, чтобы местным гражданам не мешали жить спокойно.
Но если заменить две фразы, то уже и револиции этому бреду не предашь. И так весь текст. Ещё постов 8 и батька точно усё
А то как-то не по-французки.
Несанкционированный митинг, какие ещё нужны основания.