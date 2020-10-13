Пассажир и водитель столичного такси спасли котёнка из-под колёс автомобиля: видео

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как в районе Марьино на проезжей части стоит машина такси. Мужчины заглядывают под автомобиль, из-под которого выбегает котёнок. Один из героев сюжета, успевает поймать худого и мокрого четвероногого семейства кошачьих, чтобы вынести подальше от дороги.
Далее кадры показывают, как промокшее, обессиленное животное испуганно смотрит на людей и тяжело дышит. В завершение ролика, видно, как котёнок уже находится в помещении, укутанный в одеяло, и слизывает молоко с трубочки.
Месяц назад сообщалось, что спасателям из Новороссийска пришлось разобрать часть обшивки внедорожника, чтобы спасти застрявшего там котёнка.
Источник:
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