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Пассажир и водитель столичного такси спасли котёнка из-под колёс автомобиля: видео

Пассажир и водитель столичного такси спасли котёнка из-под колёс автомобиля: видео (1 фото)

Автор:
13 октября 2020 01:30
Сообщество : Животные
Метки: дорога   котёнок   марьино   москва   москвичи   россия   спасение   такси   
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На кадрах видеозаписи можно увидеть, как в районе Марьино на проезжей части стоит машина такси. Мужчины заглядывают под автомобиль, из-под которого выбегает котёнок. Один из героев сюжета, успевает поймать худого и мокрого четвероногого семейства кошачьих, чтобы вынести подальше от дороги.

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Метки: дорога   котёнок   марьино   москва   москвичи   россия   спасение   такси   
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5  комментариев
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Юрий Боца 5 часов назад
Хочешь мир изменить мир и что бы он был добрее, начни с себя )
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Vlad 2 часа назад
как он выжил то до сих пор? Молодцы мужики, не только спасли, но и пристроили котейку.
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 часов назад
вместо криков "ВЕЗИ МЕНЯ ТВАРЬ !!!" надо спасать котиков !!!
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2k
Manul ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
ВЕЗИ МЕНЯ ТВАРЬ СПАСАТЬ КОТИКОВ :)
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13k
Сталкер 6 часов назад
Минус за пост не поставил исключительно из-за содержащейся положительной информации. Но подача...
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