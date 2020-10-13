Пассажир и водитель столичного такси спасли котёнка из-под колёс автомобиля: видео

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как в районе Марьино на проезжей части стоит машина такси. Мужчины заглядывают под автомобиль, из-под которого выбегает котёнок. Один из героев сюжета, успевает поймать худого и мокрого четвероногого семейства кошачьих, чтобы вынести подальше от дороги.