Мандрил: Лютые гопники из джунглей. Обезьяна из Короля Льва больше не покажется добрым мудрецом

Начнем с того, что мандрилы не живут на засохших баобабах посреди саванны. В реальности Симба и Рафики вообще вряд ли бы встретились. Дом наших героев — джунгли запада экваториальной Африки.

На деревья мандрилы почти никогда не забираются. Лишь ночью они вскарабкиваются на ветки, чтобы переждать ночь.