Мандрил: Лютые гопники из джунглей. Обезьяна из Короля Льва больше не покажется добрым мудрецом

Мудрый советчик, таинственный шаман, весёлый побиватель гиен — кто не помнит добродушного Рафики из Короля льва? Увы, мандрилы, а именно к этому виду относится наш знакомый с детства герой, очень далеки от этого светлого образа. Даже Шрам по сравнению с ними покажется вам жалким котёнком. Ведь мандрилы — это вам не какие-то мартышки, это приматы, на которых боятся рыпаться даже леопарды.
Начнем с того, что мандрилы не живут на засохших баобабах посреди саванны. В реальности Симба и Рафики вообще вряд ли бы встретились. Дом наших героев — джунгли запада экваториальной Африки.
На деревья мандрилы почти никогда не забираются. Лишь ночью они вскарабкиваются на ветки, чтобы переждать ночь.
Вообще по своим повадкам животина скорее напоминает гопоту с района, чем мудреца и философа. Бугай с боевым раскрасом и клыками размером с палец одним своим видом вызывает респект и уважение. «Да какой же он бугай» — скажите вы — «этот полурослик всего-то метр в длину и весит не больше школьника» Да, для нас вес в 30 кило — предел мечтаний анорексичек, но среди своих сородичей мандрил — крупнейший представитель нечеловекообразных обезьян!
Так что в мандрильий квартал советуем вам не соваться. Разрисованный макак — крайне территориальный зверь, чужаков на своих землях он не терпит. К тому же, в одиночку мандрилы не ходят. Как и в любой гоп-стоп пацанчик обезьян собирает многочисленные банды в 20-30 голов. А если в Африке наступила акуна матата, и еды хватает на всех, животины образуют мега группы в несколько сотен особей!
А теперь представь, что будет, если всю эту банду раздраконить. Если туго с воображением, то подскажем: всем придёт звездец. Так что врагов у мандрила почти нет. Лишь леопарды не ссыкуют нападать на приматов, и то при условии, что обезьян один, без сородичей.
Благо, что сами мандрилы не мясоеды. Несмотря на длиннющие клыки и склочный характер, 98% рациона разукрашенных обезьян состоит из веганских вкусняшек. Основа меню криминального авторитета джунглей — фруктики, листики, стебельки и прочая растительная шушера.
Заправляет всем этим безобразием альфа-самец. Как определить среди всей этой толпы самого главного парня на районе? Просто посмотри на его задницу! Если она напоминает последствия родительского собрания, то бишь раскрашена в ярких сине-фиолетовых тонах, с вероятностью в 99% перед вами местный батька.
Под защитой босса находится целый гарем из самочек с детишками. Есть в банде и другие парни, как правило, это сыночки вожака. У них нет ни ранга, ни голоса, они никто и звать их никак. Естественно, никому такой расклад не нравится и поэтому ежедневный махач и папкины подзатыльники в стае — норма.
Такие большие клыки нужны как раз для того, чтобы выяснять отношения друг с другом.
А как у такого обезьяна появляются детишки? Да легко. Для начальника стаи, конечно. Остальным самцам приходится терпеть и завидовать. Для них прелести любви — роскошь. Добиться права на размножение можно лишь выйдя раз на раз с вожаком. А соблазн бросить вызов альфе велик, ведь барышни готовы к размножению круглый год.
Когда самка готова к размножению у неё набухает седалищная мозоль. В это время для самцов они особенно неотразимы.
Спустя 8 месяцев в стае происходит пополнение. Следующие 10 месяцев малыша будут снабжать молоком. Но от мамки детёныш отойдёт не скоро. Самостоятельным ребятёнок становится лишь спустя 4 года.
Большую часть времени детеныш проводит на спине у матери. Но первое время после рождения, мать таскает детёныша на руках, прямо как человеческие родительницы.
Несмотря на свою брутальную мощь мандрилы считаются уязвимым видом. Никто не смог их побороть, однако человеки умудрились. Все из-за вырубки лесов — животине негде жить и искать еду. Учитывая, что со своих владений обезьяны никогда не уходят, уменьшение территорий для приматов равносильно смерти. Если не голод их убьёт, то они перебьют друг друга сами, сражаясь за собственные земли.
Источник:
- Удивительные факты о живых существах, которые вас поразят
- На лицо ужасная, добрая внутри: крупная летучая лисица напугала пользователей сети
- Какого размера были доисторические существа
- 30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг!
- Очаровательные кошачьи мишки- бинтуронг
Начнут мандрилы мясо жрать - прямой конкурент.
Потому что у него большие пальцы!!!