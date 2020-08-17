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Мандрил: Лютые гопники из джунглей. Обезьяна из Короля Льва больше не покажется добрым мудрецом

Мандрил: Лютые гопники из джунглей. Обезьяна из Короля Льва больше не покажется добрым мудрецом (9 фото)

Автор:
17 августа 2020 18:21
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   факты   
1484
9

Мудрый советчик, таинственный шаман, весёлый побиватель гиен — кто не помнит добродушного Рафики из Короля льва? Увы, мандрилы, а именно к этому виду относится наш знакомый с детства герой, очень далеки от этого светлого образа. Даже Шрам по сравнению с ними покажется вам жалким котёнком. Ведь мандрилы — это вам не какие-то мартышки, это приматы, на которых боятся рыпаться даже леопарды.

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Метки: животные   интересно   факты   
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7  комментариев
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34k
doker 3 часа назад
Ну, и скажите, шо мы не родственники мандрил? Сами себя еб*шим.

Начнут мандрилы мясо жрать - прямой конкурент.
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1k
Александр 2 часа назад
Почему у гомодрила большие ноздри?
Потому что у него большие пальцы!!!
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1k
uuid 3 часа назад
интересная тема, но слишком много тупого школьного "юмора". автор переборщил.
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2k
Fatima Habiba 3 часа назад
Вот это зубки!
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167k
NAZARETH 3 часа назад
И отличный часовой.
И отличный часовой.
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139
Шпут 3 часа назад
Адептам секты "Братство Медоеда" большой привет
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2.2M
Димон Автор поста Шпут 3 часа назад
и вам тоже)
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