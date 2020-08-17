Ксенопус: Голенькая лягушка, геном которой мистическим образом слишком человеческий

Выражение морды этого нечто навеки застыло между ликом восторженного дебила и просветлённого Будды (хочется верить, что Будды там больше). От греха подальше Природа поселила результат своего хэнд мейда в Центральной Африке, но дурные людишки завезли животину и в Европу, и в Америку, где земноводное успешно оккупировало местные водоёмы.

На тех фоточках, где шпорцевая лягушка "голенькая", вы видели альбиносов, выведенных в неволе. В природе кожа лягух привычного буро-зелёного цвета.