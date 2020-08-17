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Ксенопус: Голенькая лягушка, геном которой мистическим образом слишком человеческий

Ксенопус: Голенькая лягушка, геном которой мистическим образом слишком человеческий (11 фото)

Автор:
17 августа 2020 12:24
Сообщество : Животные
Метки: интересно   лягушки   факты   
991
11

Однажды Мать-Природа решила сшить мягкую игрушку с весёлыми глазками и улыбкой на морде. Но с рукоделием у неё как-то не задалось, и по итогу получилось вот ЭТО. Перед нами верный помощник биологов, друг всех неопытных любителей амфибий и та самая голенькая лягушка — шпорцевая лягушка, она же ксенопус!

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Метки: интересно   лягушки   факты   
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8  комментариев
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6k
Izrin Maria 5 часов назад
Купили маленькую розовенькую жабку с красными глазками и чёрными малюсенькими коготками. Поселили в аквариуме С РЫБКАМИ.
Пугливая животинка пряталась среди водорослей. Жрала мотыля и кусочки мяса, которые ей кидали в воду. От недоеденного мяса вода, естественно, тухла. Недоеденный мотыль вылуплялся - зимой! в квартире зудели комары.
Она так успешно пряталась, что в какой-то момент жабку забыли кормить.
Недели через две я приехала в гости, готовлю обед, да и спрашиваю:
-Царевну-то кормили?
-А-а-а! Забыли!
Ужаснувшись, что животное голодает, бегу к аквариуму с кусочками мяса.
Стучу пальцем по стеклу, чтобы понять, жива-ли ещё жабка. Она обнаруживается в уголке.
Опускаю к морде полоску курятины.
Никакого страха, и никакого стеснения! Вот что голодовка делает! Жабка хватает мясо из рук, ещё задними лапами в пальцы упирается, чтобы кусок побольше выдернуть.
С того дня стала наша жаба приплывать на тихий стук по углу аквариума и брать еду из рук. Ни вони, ни комаров. И забавная такая оказалась!
Все её любят, ВСЕ её кормят.
И растёт шпорцевая царевна как на дрожжах!
Рыбок всех доела.
Розовая, толстая. Прозвище получила по самой "выдающейся" части тела - Жопа.
Вода постепенно стала высыхать, где-то треть осталась.
Долили свежей воды - неделю отстаивали, чтобы без хлора.
День, два - и началось!
Непрерывный высокий и громкий писк, вроде электрического будильника. Не сразу даже поняли, что это Жопа кричит.
Выяснилось, что изменение солённости воды - добавка свежей, означает наступление сезона дождей.
Жопа оказался самец, у него нстал брачный период, о чём и сообщил "всем жабам СССР".
Спать под вопли влюблённого жаба было совершенно невозможно!
Вернули его откуда взяли - на Птичку.
Самцов, оказалось, в природе меньше, чем самок. Примерно 1: 400.
Молодой, красивый, здоровый, и совершенно ручной - Жопа отправился завоёвывать гарем.
А мы получили полную трёхлитровую банку красивых гурами и скалярий.
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142
Ирина Рычкова 2 часа назад
Я тоже как-то купила лягушку и поместила вместе с рыбками. Не помню уже чем кормила, но росла она как сумасшедшая))). Потом как-то меняла воду в аквариуме и она ускакала. Думала найдётся потом, но не нашлась. Через несколько лет,при переезде, нашли её высохшие останки. Не долго она у нас прожила.
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8k
Хью́берт 6 часов назад
Кто трахнул жабу?
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742
AGold 7 часов назад
случайно пришлось приютить эту лягуху - ей как-то бросили в качестве пищи сомика, но тот в рот не поместился - теперь живут вместе, прям, не разлей вода
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6k
Izrin Maria AGold 5 часов назад
Крупные колючие сомики - единственные рыбки, которых эти жабы не жрут.
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2k
Frank Borman 7 часов назад
Ксенопус, от греческого ксенос = чужой, чужеродный, и пус = нога. Лягушка со странными чужеродными лапками, в общем.
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7k
Vlad 8 часов назад
Ксенопус: Голенькая лягушка, геном которой мистическим образом слишком человеческий
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167k
INVERTER Vlad 7 часов назад
Ксенопус: Голенькая лягушка, геном которой мистическим образом слишком человеческий
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