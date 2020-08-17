Ксенопус: Голенькая лягушка, геном которой мистическим образом слишком человеческий

Однажды Мать-Природа решила сшить мягкую игрушку с весёлыми глазками и улыбкой на морде. Но с рукоделием у неё как-то не задалось, и по итогу получилось вот ЭТО. Перед нами верный помощник биологов, друг всех неопытных любителей амфибий и та самая голенькая лягушка — шпорцевая лягушка, она же ксенопус!
Выражение морды этого нечто навеки застыло между ликом восторженного дебила и просветлённого Будды (хочется верить, что Будды там больше). От греха подальше Природа поселила результат своего хэнд мейда в Центральной Африке, но дурные людишки завезли животину и в Европу, и в Америку, где земноводное успешно оккупировало местные водоёмы.
На тех фоточках, где шпорцевая лягушка "голенькая", вы видели альбиносов, выведенных в неволе. В природе кожа лягух привычного буро-зелёного цвета.
Обратите внимание на глаза. Похожи на очи того, кто видел некоторое дерьмо, не правда ли? Зыркалки эти выпучены не просто так: такое расположение позволяет как кушать найти, так и вражин выследить. На жирненькое 8 сантиметровое тельце нашей героини всяк негодяй готов позариться. Сама амфибия, кстати, тащит в рот всё, что в него поместится: мальки, насекомые и даже мелкие рыбки — чем только шпорцевая лягуха не балуется.
Глаза, которые смотрят прямо в душу.
Но глаза — не единственный способ ориентации у ксенопуса. Свою принадлежность к классу «земноводных» лягуха никак не оправдывает — на сушу животина почти не выбирается. И поскольку в воде она живёт 24/7, у неё, как у рыб, появилась боковая линия, особый орган осязания. Выглядит эта полоса так, как будто зверушку сшили из двух разных кусков, причём кривыми швами. Но благодаря этому органу, пухляш улавливает мельчайшие колебания в воде.
Несмотря на стрёмный видок, животина принесла двуногим массу пользы. Икра этих лягушек оказалась удобнейшим объектом для исследований в области эмбриологии. На примере ксенопусов изучают буквально всё: как плод развивается, каким образом на него влияют отрава и всякие канцерогенные вещества. Даже выявляют признаки отдельных генов — во как!
Кстати, шпорцевой лягушку назвали не просто так. На задних лапках у амфибии имеются 3 коготочка, напоминающие шпоры.
«Но пардон, мсье, чем же плохи для этих целей самые обычные озерные лягушки? Ведь они и крупнее, и ближе. Вон по весне зачерпнул ведром в канаве сколько надо, бери и эксперементируй сколько влезет» — скажете вы. И на это я отвечу, что у биологов, как в песне, есть 5 причин, чтобы использовать для опытов именно нашу героиню.
Первая: икра ксенопусов достаточно крупная. Вторая — получившиеся головастики почти прозрачные, так как в неволе вывели лягушек-альбиносов. Начинку малышни буквально видно невооружённым глазом, а значит, можно наблюдать за процессом роста каждого органа оффлайн и без регистрации! Более того, эти самые органы биологи перемещают в разные части тела! Например, этому головастику учёные буквально натянули глаз на попу. И самое удивительное, что он вполне себе функционировал!
Тот самый глаз на попе.
К тому же, размножаются шпорцевые лягушки как черти. Достаточно вколоть нужный гормон и лупоглазый чебурек уже наклепает тебе 15.000 свежих модельных объектов (икринок)! Да и содержать ксенопусов не накладно. Кинь его в чистый и тёплый аквариум, подкармливай время от времени, и лягуха будет довольна. Это были причины 3 и 4.
То неловкое чувство, когда улыбка одновременно умиляет и пугает.
А вот последняя, пятая причина гораздо глубже и сложнее. Дело в том, что геном этой лягушки оказался примерно той же длины, что и сапиенса. Как будто этого мало, выяснилось, что огромные участки генома совершенно идентичны человеческому — причем совпадений больше, чем с другими позвоночными. Теперь не удивительно, что лягушки-альбиносы так похожи на маленьких голых человечков! Это же настоящие человеки-амфибии!
Неприхотливость в содержании и неимоверная плодовитость позволили вывести ксенопусов из мрачных застенков лабораторий в аквариумы любителей. Лягушка крайне неприхотлива, ест почти всё, что предложите и не требует великих навыков содержания холоднокровных.
Однако это не значит, что животину можно содержать в тазике! Как и любой питомец, от неправильного обращения ксенопус может заболеть и помереть. Самая частый их недуг — водянка, от которой амфибий распирает как не в себя.
Но если шпорцевой лягушке обеспечить должный уход, земноводная игрушка будет радовать вас своей улыбкой долгие 10-15 лет.
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Пугливая животинка пряталась среди водорослей. Жрала мотыля и кусочки мяса, которые ей кидали в воду. От недоеденного мяса вода, естественно, тухла. Недоеденный мотыль вылуплялся - зимой! в квартире зудели комары.
Она так успешно пряталась, что в какой-то момент жабку забыли кормить.
Недели через две я приехала в гости, готовлю обед, да и спрашиваю:
-Царевну-то кормили?
-А-а-а! Забыли!
Ужаснувшись, что животное голодает, бегу к аквариуму с кусочками мяса.
Стучу пальцем по стеклу, чтобы понять, жива-ли ещё жабка. Она обнаруживается в уголке.
Опускаю к морде полоску курятины.
Никакого страха, и никакого стеснения! Вот что голодовка делает! Жабка хватает мясо из рук, ещё задними лапами в пальцы упирается, чтобы кусок побольше выдернуть.
С того дня стала наша жаба приплывать на тихий стук по углу аквариума и брать еду из рук. Ни вони, ни комаров. И забавная такая оказалась!
Все её любят, ВСЕ её кормят.
И растёт шпорцевая царевна как на дрожжах!
Рыбок всех доела.
Розовая, толстая. Прозвище получила по самой "выдающейся" части тела - Жопа.
Вода постепенно стала высыхать, где-то треть осталась.
Долили свежей воды - неделю отстаивали, чтобы без хлора.
День, два - и началось!
Непрерывный высокий и громкий писк, вроде электрического будильника. Не сразу даже поняли, что это Жопа кричит.
Выяснилось, что изменение солённости воды - добавка свежей, означает наступление сезона дождей.
Жопа оказался самец, у него нстал брачный период, о чём и сообщил "всем жабам СССР".
Спать под вопли влюблённого жаба было совершенно невозможно!
Вернули его откуда взяли - на Птичку.
Самцов, оказалось, в природе меньше, чем самок. Примерно 1: 400.
Молодой, красивый, здоровый, и совершенно ручной - Жопа отправился завоёвывать гарем.
А мы получили полную трёхлитровую банку красивых гурами и скалярий.